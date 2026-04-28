Adiós a los cables: así se vive el entretenimiento con una TV totalmente inalámbrica

Durante años nos vendieron pantallas más grandes, más brillantes y más inteligentes… pero nadie resolvía el verdadero desastre: los cables. Hasta ahora. Los televisores LG QNED True Wireless no buscan impresionar con números, buscan algo más ambicioso: hacer que tu sala deje de verse como instalación técnica y empiece a sentirse como experiencia premium.

Porque sí, todos queremos una pantalla espectacular. Pero nadie quiere un nido de cables detrás.

La libertad de verdad: cuando el cable deja de ser protagonista

La propuesta de LG QNED True Wireless no es que la televisión funcione “sin cables” en el sentido absoluto (la energía sigue siendo necesaria), sino que elimina el cableado de video. Todo lo que normalmente conectarías directo a la TV consolas, decodificadores, reproductores se enlaza a una caja externa que transmite la señal de forma inalámbrica.

El artículo continúa a continuación.

El resultado es inmediato: una pared limpia, sin distracciones, sin limitaciones físicas para colocar la pantalla. Puedes instalarla donde realmente se vea mejor, no donde los cables lo permitan.

Y eso cambia por completo la lógica de uso en casa.

Más que estética: una ventaja funcional real

Eliminar cables no es solo para que la sala se vea bonita (aunque ayuda bastante). También abre posibilidades que antes eran un dolor de cabeza:

Montaje más flexible en muros o espacios abiertos

Reubicación sencilla sin rehacer toda la instalación

Menor desgaste o fallas por conexiones físicas

Integración más limpia en espacios compartidos o eventos

En un contexto como el gran torneo futbolero del año, esto se vuelve clave. Puedes montar una experiencia en sala, terraza o incluso espacios más amplios sin depender de extensiones interminables o configuraciones complejas.

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Es tecnología que se adapta al evento, no al revés.

QNED + True Wireless: rendimiento sin compromisos

Aquí viene la pregunta que todo mundo se hace: ¿inalámbrico significa menor calidad?

La respuesta: no.

Las QNED True Wireless están diseñadas para mantener transmisión de alta calidad con baja latencia. Esto es fundamental para deportes y gaming, donde cualquier retraso arruina la experiencia.

El panel QNED, con su base de Mini LED, sigue ofreciendo:

Alto brillo para ambientes iluminados

Buen control de contraste

Colores consistentes en movimiento

Y todo eso sin depender de un cable HDMI colgando detrás.

Para fútbol, esto significa jugadas fluidas, transiciones limpias y una imagen que no se rompe cuando el partido se pone intenso.

No es solo fútbol: es el nuevo centro de entretenimiento

(Image credit: LG)

Sería un error encasillar esta tecnología solo en deportes. La realidad es que el beneficio del formato inalámbrico se amplifica en todos los escenarios:

En películas y series, permite crear setups más inmersivos sin distracciones visuales.

En gaming, reduce el caos de cables entre consola, TV y accesorios.

En eventos sociales, facilita mover y adaptar el espacio según la ocasión.

Y hay un punto clave: esto ya no es una extravagancia inaccesible.