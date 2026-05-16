Shark Glam propone 4 peinados para combatir el frizz durante el calor de mayo

El mes de mayo tiene dos cosas seguras: calor y eventos importantes como graduaciones, fotos de generación, comidas familiares entre muchas cosas más.

Y aunque todo suena perfecto, el clima es un factor que siempre se debe incorporar en el plan.

Y es que el calor, la humedad y esos cambios raros del día hacen que llevar el cabello suelto no siempre sea la mejor idea. El frizz aparece, el volumen se descontrola y ese peinado que te tomó tiempo puede no llegar completo ni siquiera a la primera foto.

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Por eso, este año la tendencia de peinado se enfoca en algo mucho más estratégico: peinados con el cabello recogido o semi recogido, que se ven formales y lindos, pero que sobre todo, aguantan todo el día.

Para lograrlos sin complicarte existen herramientas con alta tecnología como Shark® Glam™, un multi-styler que combina aire y cerámica para secar y estilizar sin importar si el cabello está húmedo o seco, dando brillo por hasta 24 horas, sin daño por calor. Lo mejor: puedes adaptar el look según tu tipo de cabello y el estilo que quieras.

Aquí te dejamos 4 peinados clave, con algunas variaciones, para sobrevivir mayo viéndote increíble de la mano de Shark® Glam™:

1. Bouncy blowout: volumen, brillo y ese efecto wow

Ese pelo con cuerpo, movimiento y brillo que parece de salón... pero lo haces tú.

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Empieza con el cabello húmedo o ligeramente seco y trabaja con el cepillo redondo Glossi, que combina aire y cerámica para secar mientras da forma. Desde la raíz, ve levantando mechones para generar volumen y lograr ese efecto "rebotado" que hace que el pelo se vea lleno de vida.

Lo mejor es que estiliza mientras controla el frizz y deja un brillo que dura todo el día, sin sentir el cabello pesado o sobretrabajado.

El resultado es ese clásico blowout noventero, pulido pero con movimiento, perfecto para eventos donde quieres verte arreglada sin esfuerzo.

2. Media colita messy: relajado, pero con intención

Ese punto medio entre "me arreglé" y "así soy naturalmente cool".

Divide tu cabello y recoge la parte superior en una media colita suelta, sin apretar demasiado. Deja algunos mechones al frente para enmarcar la cara.

Después, trabaja el resto del cabello con los rizadores automáticos Coanda, que crean ondas definidas usando aire, sin jalones ni complicaciones.

La clave está en que las ondas queden con movimiento. Incluso puedes pasar ligeramente los dedos para soltarlas un poco.

El resultado es un look relajado, con textura, que se siente ligero pero se ve completamente intencional.

3. Natural curls: tus rizos, pero en su mejor versión

Porque a veces no necesitas cambiar tu pelo, solo saber trabajarlo mejor.

Con el cabello húmedo, utiliza el difusor para secar de forma uniforme mientras defines la forma natural de tus rizos. Este accesorio distribuye el aire sin deshacer la estructura del rizo, ayudando a mantener volumen, forma y movimiento desde la raíz hasta las puntas.

Puedes ir elevando secciones suavemente para darle más cuerpo y evitar que se aplasten.

El resultado son rizos definidos, con textura y sin frizz, que se sienten ligeros y se ven increíblemente bien para cualquier plan, incluso en días de calor o humedad.

4. Sleek high ponytail: pulida, brillante y sin un solo pelito fuera de lugar

El look limpio que nunca falla... pero bien hecho.

Empieza con el cabello húmedo o seco y utiliza Silki™, el alisador con aire y placas cerámicas, para lograr un acabado completamente liso, suave y con brillo desde la raíz. Esto es clave para que la cola se vea realmente pulida.

Recoge el cabello en una cola alta bien pegada, cuidando que no queden bultitos.

Al final, pasa FrizzFighter para eliminar esos pelitos sueltos que siempre aparecen, sellando el look y dejando todo perfectamente en su lugar.

Si quieres darle un twist, puedes sacar un mechón al frente o envolver un poco de cabello alrededor de la liga.

El resultado es una ponytail elegante, resistente al calor y perfecta para eventos largos donde necesitas que tu peinado aguante todo.

Más allá del peinado, lo importante es tener herramientas que realmente trabajen contigo. Shark® Glam™ está diseñado para todos los tipos de cabello y permite estilizar en menos pasos, ya sea de húmedo a seco o con el cabello completamente seco, ayudando a reducir el frizz mientras aporta brillo y forma. Además, su tecnología Heat Sense regula la temperatura para evitar daño por calor, mientras que el sistema Gloss Lock ayuda a mantener ese acabado pulido durante horas.

Incluso en climas impredecibles y con el calor que no podemos controlar como sucede en el mes de mayo, Shark® Glam™ se convierte en el mejor aliado para llevar tu peinado al siguiente nivel.