NVIDIA impulsa nuevos flujos creativos con RTX y mejoras en Adobe Premiere Pro
NVIDIA quiere que edites video más rápido: así mejora Adobe Premiere Pro
¡Atención! NVIDIA presentó nuevas mejoras impulsadas por GPUs RTX que buscan agilizar y optimizar los flujos de trabajo creativos, destacando especialmente las novedades en Adobe Premiere Pro y los avances en inteligencia artificial local.
Antes de la NAB 2026, NVIDIA presentó el nuevo Color Mode (beta) en Adobe Premiere Pro, desarrollado en conjunto con Adobe. Esta novedad introduce un espacio de trabajo de corrección de color integrado, que permite a los editores realizar todo el proceso directamente en Premiere, sin necesidad de alternar entre distintas herramientas.
Con soporte para GPUs NVIDIA RTX y procesamiento de color en 32 bits, el nuevo modo fue diseñado para ofrecer reproducción más fluida, iteración más rápida y mayor precisión en los ajustes. Entre sus principales ventajas se destacan:
- Visualización en tiempo real con monitor responsivo
- Comparación sencilla de escenas con vista en cuadrícula
- Ajustes más precisos con hasta seis zonas de luminancia (más allá de luces, medios y sombras)
- Reproducción acelerada por GPU, incluso con múltiples efectos
- Aplicación y gestión de estilos de color en distintos clips y secuencias
Durante la NAB 2026, NVIDIA también destacará sesiones especiales, incluyendo la presentación de Niko Pueringer, de Corridor Crew, quien mostrará una herramienta propia de chroma key desarrollada con GPUs RTX. La presentación se realizará en el stand de Puget Systems el lunes 20 de abril a las 17:00 (hora de Brasilia). La sesión completa también se transmitirá en el canal de NVIDIA Studio en YouTube el martes 21 de abril a las 16:00 (hora de Brasilia).
Además, Sabour Amirazodi participará en una presentación especial en el stand de ASUS el martes 21 de abril a las 15:00 (hora de Brasilia), donde demostrará cómo la IA generativa puede crear storyboards e incluso trailers completos a partir de una sola imagen.
NVIDIA también anunció una actualización para Project G-Assist, su asistente de IA local, que ahora incluye recomendaciones más inteligentes, mayor precisión y capacidades ampliadas. La actualización incorpora detección avanzada de configuraciones en juegos y un control más completo de funciones como DLSS Overrides, Smooth Motion, RTX HDR, Digital Vibrance y ajustes de encoder. G-Assist ya está disponible para descarga a través de la aplicación de NVIDIA (versión 0.2.1).
Por último, NVIDIA destacó actualizaciones recientes para PCs con IA RTX, incluyendo el soporte de LM Studio para OpenClaw, que acelera cargas de trabajo de IA local en GPUs RTX, además de una colaboración con Unsloth que mejora hasta en un 15% el rendimiento del fine-tuning en GPU. Los modelos Google Gemma 4 ahora están optimizados para ejecución local en dispositivos con RTX, mientras que Wondershare Filmora incorpora corrección de contacto visual mediante IA, también potenciada por GPUs NVIDIA.
