Nothing suma a Charli XCX como accionista y embajadora global de la marca

¡Increíble! Charli XCX se une a la familia Nothing en una alianza única.

Como nueva accionista y primera embajadora global de marca de Nothing, Charli xcx marca un nuevo capítulo creativo para la marca.

Como accionista, Charli se une a una lista global de líderes culturales, incluyendo a The Weeknd, Casey Neistat y Swedish House Mafia, quienes respaldan a Nothing no solo como una creadora de tecnología galardonada, sino como una plataforma para la expresión creativa.

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Charli XCX comentó: "Cuando estoy creando, siempre pienso en cómo mi trabajo será experimentado en el mundo, y me encanta cómo suenan y están diseñados los audífonos de Nothing. Su filosofía de priorizar a los creativos es realmente algo que busco al trabajar con un socio."

Carl Pei Co-fundador y CEO de Nothing comentó: "He sido fan del trabajo de Charli durante años, y lo que más me sorprendió cuando empezamos a hablar fue cuánto coincidíamos. La industria tecnológica ha pasado una década haciendo que todo sea más silencioso, más minimalista y más monótono. Charli ha pasado su carrera haciendo exactamente lo contrario en el pop. Queremos que Nothing se sienta más así. Ella se une como accionista y socia, y la campaña que lanzamos hoy es solo el comienzo de lo que estamos construyendo juntos."

Una campaña global con Charli XCX — fotografiada en Londres por Aidan Zamiri, colaborador de largo plazo de la artista — se lanza hoy bajo el nombre "NOTHING (CHARLI XCX)". En la campaña, Charli utiliza los Nothing Headphone (a) durante cinco días seguidos, destacando sus 135 horas de reproducción líderes en la industria.

Nothing recientemente recaudó 200 millones de dólares en una ronda Serie C con una valuación de 1.3 mil millones de dólares. La alianza con Charli XCX refleja hacia dónde se dirige ahora esa escala: una nueva clase de compañía en la intersección entre tecnología y cultura, construida en colaboración con la comunidad creativa.