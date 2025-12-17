Motorola: La tecnología que convierte tus momentos navideños en recuerdos inolvidables

¿Ya tienes el regalo perfecto para Navidad? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, tenemos la solución.

Ya que Motorola presenta una selección de dispositivos diseñados para acompañar cada historia, cada foto y cada momento que hará que el cierre de año sea inolvidable en México.

Qué debes saber

Motorola presenta una selección de dispositivos ideales para regalar en Navidad en México

Regalos que sorprenden desde el unboxing

Para quienes buscan una experiencia memorable desde el primer instante, la nueva familia motorola razr 60 es una declaración de estilo. Su diseño icónico, la bisagra reforzada en titanio, la protección IP48 y los acabados en Alcántara y madera natural convierten cada plegable en una pieza premium incluso antes de encender la pantalla.

El motorola razr 60 ultra , con Corning Gorilla Glass-Ceramic, es ideal para quienes quieren un dispositivo resistente y sofisticado , preparado para acompañar una vida llena de movimiento , viajes, fotos espontáneas y celebraciones.

(Image credit: Motorola)

Tecnología para quienes capturan cada instante

Para quienes disfrutan convertir cualquier reunión en una sesión de fotos improvisada, la nueva familia motorola edge 60 es el regalo perfecto.

El motorola edge 60 pro , con diseño quad-curved y cámaras profesionales, permite documentar cenas, brindis y paisajes con gran nivel de detalle.

El motorola edge 60 y el motorola edge 60 fusion continúan esta visión con un diseño envolvente y elegante, pensado para quienes valoran el balance entre estética y rendimiento.

Y para quienes prefieren un smartphone compacto pero poderoso, el motorola edge 60 neo incluye sensor Sony LYTIA para capturar colores y detalles navideños con una estética cinematográfica.

(Image credit: Motorola)

Para quienes buscan un regalo funcional y sorprendente

La renovada familia moto g reúne dispositivos confiables, prácticos y accesibles. El moto g86 5G y el moto g56 5G ofrecen entretenimiento fluido, batería para todo el día y diseños inspirados en la paleta Pantone, adecuados para quienes desean rendimiento sin complicaciones.

Como alternativa accesible, el moto g06 brinda robustez, una pantalla de 6.88’’ y funciones inteligentes que lo convierten en el primer smartphone ideal o en un regalo perfecto para el día a día.

(Image credit: Motorola)

Pequeños detalles que elevan cualquier regalo

Para complementar la temporada, los moto buds loop —desarrollados con Bose— ofrecen sonido inmersivo, ideal para playlists navideñas o trayectos largos durante las fiestas. Los moto buds loop edición Swarovski destaca para quienes buscan combinar audio potente y estilo.

Y para quienes desean iniciar el nuevo año con hábitos más organizados, el moto watch fit es un aliado ligero y elegante que acompaña rutinas diarias y mantiene al usuario conectado durante todo el día.

(Image credit: Motorola)

Regalar tecnología es regalar compañía, recuerdos y nuevas formas de vivir cada jornada.

Haz que esta Navidad tenga un brillo especial con Motorola.