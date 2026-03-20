MLB The Show 26 ya está disponible con nuevas mecánicas y competencia internacional

¡La espera terminó! MLB The Show 26 ya está disponible en la PlayStation Store. Así que es hora de saltar al diamante y disfrutar la experiencia del rey de los deportes.

La nueva entrega de la icónica franquicia regresa con una combinación de realismo, innovación y la inclusión de competencias internacionales como el Clásico Mundial de Béisbol, permitiendo a los jugadores crear su legado desde el primer lanzamiento hasta el último inning, con una experiencia más profunda, dinámica y auténtica.

Nuevas formas de jugar y dominar el diamante

MLB The Show 26 introduce mejoras de gameplay impulsadas por nuevas mecánicas que brindan mayor control tanto en el montículo como en la caja de bateo, haciendo cada jugada más estratégica, accesible y emocionante. Además, se suman nuevas animaciones y ajustes que elevan el realismo en cada partido.

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Competencia internacional y nuevas leyendas

El juego incorpora una amplia variedad de contenido del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo más de 130 jugadores, estadios internacionales icónicos y una estructura de torneo con formato competitivo que añade profundidad a la experiencia.

Asimismo, regresa el modo Storylines con una nueva temporada enfocada en las The Negro Leagues, ofreciendo una mirada única a la historia del béisbol a través de nuevas leyendas, narrativa y experiencias inmersivas.

(Image credit: PlayStation Studios)

Evolución de los modos favoritos

Road to the Show amplía tu camino al estrellato con más opciones desde etapas amateur y universitarias, hasta llegar a las Grandes Ligas.

Franchise Mode presenta mejoras en la gestión y toma de decisiones para construir una dinastía ganadora.

Diamond Dynasty evoluciona con contenido en vivo, nuevos programas y recompensas que mantienen la experiencia fresca durante toda la temporada.

Con una combinación de innovación, autenticidad y contenido global, MLB The Show 26 invita a los fans a hacer historia y vivir el béisbol como nunca antes.

MLB The Show 26 ya está disponible en PlayStation Store.