¡México en el top! Se proyecta que el país recibirá el doble de viajeros para 2040

¿Alguna vez te has preguntado cómo evolucionará el turismo en México en los próximos años? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Para anticipar cómo evolucionará en los próximos años, Google y Deloitte presentaron el estudio " Viajeros y destinos NextGen: Nuestra visión sobre la transformación de la industria del turismo ". La investigación analiza las tendencias globales y regionales que marcarán la manera en que se viajará hacia 2040, a partir de miles de millones de búsquedas en Google, la visión de expertos del sector y más de 90 mil indicadores de organismos internacionales. El reporte busca identificar los nuevos perfiles de viajeros, reconocer los destinos emergentes y proyectar los cambios que definirán el futuro de la industria.

La visión 2040 para México

De acuerdo a este estudio, México será uno de los países que más crecerá como destino turístico hacia 2040, posicionándose como un actor cada vez más relevante tanto en el escenario turístico regional como mundial.

El informe contempla tanto la evolución de México como destino turístico, con la llegada de visitantes internacionales, como su rol como mercado emisor de viajes al extranjero. A continuación, los principales hallazgos:

México como destino:

De los 45 millones 24 mil turistas extranjeros registrados en 2019, se proyecta que el país alcanzará 90 millones de visitantes para 2040.

Esto lo posicionará en el puesto 5 del ranking mundial, escalando significativamente en el mapa global del turismo.

Su crecimiento promedio anual (CAGR) será de 2.5-3.5%, representando un crecimiento aproximado de 44 millones 976 mil viajeros.

México como mercado emisor:

Los mexicanos que viajan al extranjero pasarán de 19 millones 810 mil en 2019 a 30 millones para 2040.

Esto ubicaría al país en el puesto 14 como mercado emisor.

El crecimiento proyectado será moderado, con un CAGR de 2.5-3.5% de MX.

Destinos en transformación

El estudio identifica las grandes fuerzas que marcarán el futuro del turismo. Se proyecta que los viajes internacionales crecerán un 60% hacia 2040, alcanzando cerca de 2,400 millones de viajes en total. India será uno de los nuevos emisores más poderosos, multiplicando por cinco su número de viajeros gracias al aumento en la emisión de pasaportes y a políticas de visado más flexibles. China y Estados Unidos, en tanto, continuarán liderando el turismo global, con los estadounidenses representando el 40% de los visitantes no europeos en Europa.

En el mapa de destinos, también se anticipan transformaciones relevantes: España superará a Francia como el país más visitado del mundo, México ingresará al top 5 global y Arabia Saudita junto con los Emiratos Árabes Unidos registrarán el crecimiento más acelerado gracias a sus megaproyectos turísticos.

Finalmente, el viajero del futuro será más informado, explorador y diverso: desde jubilados que demandarán experiencias adaptadas a sus necesidades, hasta nativos digitales que tomarán decisiones rápidas y buscarán una mayor personalización.

Los desafíos del futuro

El estudio identifica tres grandes desafíos que marcarán el camino de los viajes. Primero, los mercados, donde será esencial conectar con audiencias digitales cada vez más diversas y ofrecer experiencias memorables, apoyadas en tecnologías como la traducción instantánea y las experiencias virtuales. Segundo, los modelos de negocio deberán integrar inteligencia artificial para personalizar los viajes, ofrecer mayor flexibilidad y explorar formatos innovadores como las suscripciones. Finalmente, la operación, que exigirá automatizar procesos y gestionar una fuerza laboral diversa para enfrentar la creciente complejidad del sector.

Más que un cambio en los números, el horizonte turístico hacia 2040 representa un cambio en la forma de viajar y de vivir las experiencias. Para México, este escenario abre la puerta a un protagonismo renovado, en un mercado donde la innovación será el motor del crecimiento.