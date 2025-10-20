Los nuevos Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a de Google ya están disponibles en México

¡La espera terminó! Google presentó oficialmente los nuevos Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2a en México, y lo mejor de todo es que ya están disponibles.

Esto permitirá a los usuarios experimentar un ecosistema integrado con las más recientes innovaciones en tecnología e inteligencia artificial.

Google Pixel Watch 4: salud, estilo e inteligencia en tu muñeca

Es el primer smartwatch de Google con pantalla Actua 360 completamente redondeada, que ofrece un 10% más de área útil y hasta 3,000 nits de brillo, permitiendo una excelente visibilidad incluso bajo la luz del sol. Viene en dos tamaños, 41 mm y 45 mm, con una nueva interfaz Material 3 Expressive UI que adapta cada elemento visual al diseño circular del reloj, haciendo que notificaciones, botones y mosaicos sean más expresivos e intuitivos.

Debajo del diseño, el Google Pixel Watch 4 incorpora la plataforma Snapdragon W5 Gen 2, que ofrece un desempeño 25% más rápido con menor consumo de energía. En combinación con Wear OS 6, el modelo de 45 mm alcanza hasta 40 horas de batería con uso normal y hasta tres días en modo ahorro. Además, se carga 25% más rápido que antes: del 0 al 50% en solo 15 minutos.

En temas de salud y bienestar, el nuevo reloj combina lo mejor de Fitbit con sensores de nueva generación impulsados por inteligencia artificial. Ofrece mediciones de frecuencia cardíaca más precisas, detección avanzada de las fases del sueño y un sensor de temperatura de piel que identifica variaciones fuera del rango habitual. También integra un GPS de doble frecuencia, ideal para mejorar la precisión del seguimiento de ruta, incluso en zonas urbanas densas o áreas boscosas.

Pensado para acompañar cualquier estilo de vida, está diseñado para durar: cuenta con resistencia al agua de hasta 50 metros, certificación IP68 y materiales de alta calidad que equilibran durabilidad y comodidad.

(Image credit: Google)

Google Pixel Buds 2a: sonido adaptativo y asistencia con IA

(Image credit: Google)

Por otro lado, los nuevos Google Pixel Buds 2a han sido rediseñados desde cero. Son los audífonos más pequeños de la serie A, con un estabilizador de ajuste cómodo, resistencia al agua y sudor (IP54), y un estuche más compacto y reparable. Están disponibles en los colores Iris (lila) y Hazel (negro), e integran el chip Tensor A1 que habilita la cancelación activa de ruido con Silent Seal 1.5. La batería también ha mejorado, con hasta siete horas con ANC activado y 20 horas en total con el estuche.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Estos audífonos también presentan mejoras en calidad de audio, con un sistema de sonido basado en un driver dinámico de 11 mm, una nueva cámara de alta frecuencia y un ecualizador de cinco bandas completamente personalizable. Gracias a las cubiertas de malla que bloquean el viento y a la inteligencia artificial, las llamadas suenan claras incluso en movimiento. Además, ofrecen soporte para Fast Pair, multipoint y Find Hub, facilitando su integración con el resto del ecosistema Google Pixel.

Recuerda que los Google Pixel Watch 4 y Google Pixel Buds 2a ya están disponibles en México.