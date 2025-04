LG tiene el plan perfecto para disfrutar de las "vacaciones" de semana santa

¿Ya tienes planes para las "vacaciones" de semana santa? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, no te preocupes, tenemos un par de opciones perfectas, sobre todo si vives o estarás en Ciudad de México.

Spoiler alert, la locación perfecta está en el Museo Nacional de Antropología y la Cineteca Nacional.

Más allá del descanso, este periodo también es clave para la economía capitalina. Tan sólo en 2024, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) reportó una derrama económica, durante la Semana Santa, de 7,285 millones de pesos, gracias al turismo local y nacional.

You may like