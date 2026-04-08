LG registra ingresos récord durante el primer trimestre del año pese a incertidumbre económica global

¿Crisis? Parece que LG no se enteró de que había incertidumbre económica global, al menos así lo indican sus resultados preliminares del primer trimestre de 2026, los cuales reportan ingresos consolidados por KRW 23.73 billones (USD 17.6 mil millones) y una utilidad operativa de KRW 1.67 billones (USD 1.24 mil millones). Así que no te pierdas los detalles a continuación.

Los ingresos alcanzaron el nivel más alto para un primer trimestre en la historia de la empresa. A pesar de la incertidumbre macroeconómica, los negocios clave —incluyendo electrodomésticos— mantuvieron su crecimiento gracias a la competitividad de sus productos y a su sólida posición en el mercado. La expansión en negocios B2B, como soluciones para vehículos, también contribuyó a este resultado récord.

La utilidad operativa superó las expectativas del mercado y mejoró respecto al año anterior. Este desempeño fue impulsado por medidas proactivas frente a aranceles, incluyendo la optimización de la producción, así como por esfuerzos a nivel corporativo para mejorar la estructura de costos con enfoque en crecimiento rentable. El crecimiento continuo en negocios de plataformas, suscripciones y ventas en línea también contribuyó positivamente.

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Ante la persistente incertidumbre externa —incluyendo tensiones geopolíticas, aumento en precios de materias primas y costos logísticos— LG implementará medidas flexibles y proactivas para minimizar el impacto en sus operaciones.

Home Appliance (Electrodomésticos)

El negocio de electrodomésticos de LG continuó creciendo al atender tanto el segmento premium como el de volumen, en línea con la evolución de la demanda. El crecimiento en ventas en línea y el modelo de suscripción también impulsaron los resultados. Para fortalecer la rentabilidad, la compañía acelerará la innovación en su estructura de costos ante la presión en precios de materias primas. Además, desarrollará nuevos motores de crecimiento como robots para el hogar y componentes robóticos, incluyendo actuadores.

Media and Entertainment (Medios y entretenimiento)

El negocio de entretenimiento mejoró su rentabilidad año contra año gracias a una mayor eficiencia operativa y regresó a números positivos frente al trimestre anterior. La plataforma webOS —clave en su estrategia— mantuvo un sólido crecimiento. Este año, LG continuará impulsando operaciones eficientes mientras aprovecha su portafolio diferenciado, que incluye televisores OLED, LCD premium como Micro RGB y televisores de estilo de vida.

Vehicle Solutions (Soluciones de vehículos)

El negocio de soluciones para vehículos mantuvo un crecimiento estable respaldado por una sólida cartera de pedidos. La rentabilidad también mejoró año contra año, apoyada en la optimización de costos. Dado su alto enfoque en clientes internacionales, las condiciones del tipo de cambio también tuvieron un efecto positivo parcial.

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HVAC (climatización)

El negocio HVAC registró una disminución en ingresos y utilidad operativa año contra año debido a la incertidumbre del mercado, particularmente por factores geopolíticos en Medio Oriente. LG buscará oportunidades de alto potencial como bombas de calor, en línea con la transición global hacia la electrificación. También planea expandirse hacia tecnologías de nueva generación como enfriamiento líquido, con enfoque en centros de datos de inteligencia artificial.

Estos resultados son preliminares y están basados en K-IFRS, proporcionados como referencia para inversionistas antes del anuncio oficial de resultados finales, incluyendo utilidad neta. Los detalles por unidad de negocio se darán a conocer más adelante este mes.