LG apuesta por el gaming 5K con su nuevo UltraGear evo Hyper Mini LED

¿Estás listo para disfrutar del siguiente nivel de gaming con el nuevo monitor gaming UltraGear evo GM9 5K impulsado por tecnología Hyper Mini LED? A continuación te compartimos todos los detalles.

Presen-tado por primera vez durante CES 2026, el 27GM950B refuerza el compromiso de LG con el desarrollo de monitores gaming de alto desempeño que combinan tecnologías de visualización de nueva generación con funciones avanzadas para videojuegos.

El más reciente modelo UltraGear evo de LG responde a la creciente demanda de monitores gaming 5K capaces de ofrecer imágenes precisas y dinámicas. Su resolución 5K (5,120 x 2,880), combinada con la tecnología Hyper Mini LED de la compañía, pro-porciona mayor claridad, profundidad y realismo, haciendo que la experiencia de juego sea más inmersiva y cercana a la realidad.

Latest Videos From

Innovación Hyper Mini LED: visuales más brillantes, definidos y con desempeño anti-blooming avanzado

(Image credit: LG)

La tecnología Hyper Mini LED de LG utiliza una arquitectura avanzada con numerosas zonas de atenuación local para ofrecer un control de luz más preciso, permitiendo ni-veles ultra altos de brillo y un avanzado desempeño anti-blooming.

Impulsado por Hyper Mini LED, el UltraGear evo GM9 cuenta con certificación VESA DisplayHDR 1000 y un brillo máximo de 1,250 nits. Este nuevo monitor gaming mejo-ra el nivel de detalle y contraste para ofrecer imágenes más definidas y dinámicas, ayu-dando a los jugadores a visualizar claramente elementos críticos incluso en las escenas más intensas. Ya sea en títulos AAA gráficamente demandantes o shooters llenos de acción, la nueva tecnología Hyper Mini LED de LG eleva la experiencia gaming.

Su alto nivel de brillo destaca especialmente en momentos clave, desde explosiones intensas llenas de energía visual hasta cielos nocturnos donde los reflejos brillantes emergen sobre negros profundos.

El monitor gaming LG UltraGear evo 5K Hyper Mini LED fue diseñado para minimizar la distancia entre el panel y la retroiluminación LED, reduciendo la fuga de luz y lo-grando un sólido desempeño anti-blooming que disminuye los artefactos visuales pre-sentes en algunos monitores Mini LED de alta resolución.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Gracias a esta tecnología refinada, el 27GM950B obtuvo la certificación Anti Blooming de TÜV Rheinland, que valida su capacidad para minimizar el efecto halo. Impulsado por esta innovación, el monitor Hyper Mini LED de LG ofrece imágenes limpias y nítidas, con negros precisos y contraste vibrante.

Adicionalmente, el monitor incorpora 2,304 zonas de atenuación local, 1.5 veces más que un monitor Mini LED convencional*, permitiendo gestionar la iluminación con mayor precisión y alcanzar niveles superiores de contraste y luminancia.

Mejoras impulsadas por IA para una experiencia gaming más inmersiva

El monitor gaming LG UltraGear evo™ 5K Hyper Mini LED lleva la experiencia de juego a otro nivel gracias a sus soluciones de inteligencia artificial integradas. Con 5K AI Upsca-ling, el monitor mejora inteligentemente el contenido en pantalla a calidad 5K sin ne-cesidad de actualizar hardware o exigir un mayor desempeño de GPU. Esta tecnología permite obtener mayor nivel de detalle y definición sin agregar latencia, entregando una experiencia más inmersiva.

Funciones potenciadas por IA, como AI Scene Optimization y AI Sound, optimizan au-tomáticamente imagen y audio para ofrecer visuales más equilibrados y sonido más claro, permitiendo a los jugadores disfrutar de una experiencia audiovisual más refina-da.

Flexibilidad Dual Mode para velocidad y detalle visual

El nuevo monitor gaming Hyper Mini LED de LG incorpora tecnologías avanzadas que mantienen la acción fluida y la experiencia de juego rápida y responsiva.

La función Dual Mode permite alternar entre resolución 5K a 165Hz para juegos cine-matográficos y visualmente detallados, y QHD a 330Hz para experiencias competitivas. Ambos modos ofrecen excelente claridad de movimiento gracias a un tiempo de res-puesta de 1ms (GtG). El 27GM950B también es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, eliminando cortes de imagen y parpadeos para una experiencia más fluida.

Conectividad avanzada para gaming y productividad

El nuevo monitor gaming Hyper Mini LED de LG incorpora conectividad avanzada tanto para gaming como para productividad. DisplayPort 2.1 (UHBR20) y USB-C con Power Delivery de 90W permiten transferir datos de alto ancho de banda y alimentar una lap-top mediante un solo cable, facilitando cambios rápidos y sencillos entre dispositivos conectados sin configuraciones adicionales.

Gracias a la combinación de tecnología Hyper Mini LED y resolución 5K, el nuevo moni-tor UltraGear evo también representa una solución ideal para creadores de conteni-do y profesionales que requieren máxima claridad y precisión visual para tareas exigen-tes.

"Nuestro monitor gaming UltraGear evo con tecnología Hyper Mini LED representa una nueva y poderosa opción para jugadores que buscan mayor precisión visual, clari-dad y control", señaló Lee Choong-hwoan, director del negocio de pantallas de LG Me-dia Entertainment Solution Company. "Estableciendo un nuevo referente en gaming de alta resolución, el nuevo UltraGear evo™ incorpora un avanzado control de ilumina-ción que permite a los jugadores apreciar cada detalle con claridad y mantenerse com-pletamente inmersos en la acción".

LG UltraGear evo 27GM950B, impulsado por tecnología Hyper Mini LED, estará dis-ponible a partir de abril, con lanzamiento progresivo en otros mercados durante el año. Para más información, visite LG.com.