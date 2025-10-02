La nueva colección FW25 de ARNETTE pisa fuerte en EssilorLuxottica
ARNETTE y su colección FW25 con estilo urbano, actitud y conciencia sostenible llega a EssilorLuxottica
¿Eres de los que ama llevar estilo en cada paso que dan? De ser así, tenemos a tu compañero ideal, la nueva colección ARNETTE FW25.
Esta nueva colección llega con energía renovada bajo el concepto "You Do You", fusionando el estilo urbano con una actitud activa y una expresión auténtica, sin miedo, pensada para quienes se atreven.
Esta temporada, las formas atrevidas y las siluetas envolventes evolucionan hacia un diseño más dinámico, mientras que los materiales ligeros de origen biológico (nylon* y goma**) reflejan el compromiso de ARNETTE con verse bien y hacer el bien. Los contrastes de texturas, los detalles dimensionales y los logotipos icónicos le inyectan carácter a la colección, ofreciendo estilos que hablan tu idioma, a tu manera.
Desde las calles hasta los subterráneos, ARNETTE va contigo si marcas tu propio ritmo.
STRIPE-M AN4360
Atrevido, angular y con necesidad de velocidad. Este modelo potencia la actitud con una silueta tipo máscara oversized, curvada para mayor comodidad e impacto visual. Fabricado con nylon de origen biológico*, STRIPE-M presume uno de los diseños de varilla más funcionales de ARNETTE y detalles en contraste que le dan todo el punch.
GONDO AN4361
Es hora de acelerar. GONDO transforma lo cotidiano con un toque deportivo inconfundible: silueta envolvente, varillas anchas y estructura ligera gracias a su nylon de origen biológico*. Sus colores intensos y distintivos de marca le dan una identidad poderosa.
GOODLE AN4365
El estilo urbano se vuelve más audaz con GOODLE. Su silueta semi-envolvente, las inserciones de goma de origen biológico** y las combinaciones de color vibrantes lo convierten en un statement piece con esencia deportiva. Todo sin sacrificar ligereza, gracias al nylon de origen biológico.
RAYSIN AN7283
RAYSIN redefine lo urbano con un perfil rectangular hecho para el movimiento. Sus detalles en goma de origen biológico**, varillas delgadas y acentos de color dimensional elevan su diseño estilizado, listo para cualquier plan.
MARK AN7278U
Minimalista, sí. ¿Aburrido? Nunca. MARK ofrece una propuesta contemporánea y fresca con armazón cuadrado de nylon de origen biológico*. Sus líneas limpias y proporciones deportivas lo hacen ideal para acompañarte de día o de noche.