Intel entra al gaming portátil con los nuevos Arc Serie G y gráficos Xe3

¡La espera terminó! Intel presentó sus nuevos procesadores Intel Arc Serie G, se trata de una familia de productos diseñados para la próxima generación de gaming portátil. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

La serie, que se lanza con los procesadores Intel Arc G3 e Intel Arc G3 Extreme para Windows 11, se basa en la arquitectura de los Intel Core Ultra Serie 3 (nombre en clave Panther Lake) para llevar un rendimiento y una eficiencia energética optimizados al juego portátil.

Diseñados para dispositivos portátiles con un número de núcleos optimizado, gestión de energía y software, los procesadores Intel Arc G3 ofrecen un rendimiento y una eficiencia líder para partidas fluidas y envolventes, junto con una excepcional duración de la batería que no compromete el desempeño. Los diseños de los principales socios fabricantes se lanzarán en los próximos meses, comenzando con el Predator Atlas 8 de Acer, el MSI Claw 8 EX AI+ y el OneXPlayer.

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"La Serie G de Intel Arc representa años de innovación dedicada y un profundo compromiso con el gaming. Ofrece un rendimiento de PC excepcional en la palma de tu mano, combinado la accesibilidad y la inmediatez que esperan los jugadores. Con tecnologías de gráficos de última generación como XeSS 3 y una eficiencia revolucionaria para jugar más tiempo sin estar conectado a la corriente, la Serie G de Intel Arc demuestra que, mientras otros usuarios comprometen rendimiento, los jugadores no tienen por qué hacerlo." menciona Dan Rogers, vicepresidente y director general de Producto de PC, Client Computing Group.

El poder de Intel Arc Serie G

Los procesadores Intel Arc Serie G están diseñados específicamente para el gaming portátil, desarrollados en estrecha colaboración con socios de hardware y desarrolladores de software para ofrecer una amplia compatibilidad y una experiencia de juego portátil sin comprometer el rendimiento.

Equipados con gráficos Intel Arc B390, basados en la última arquitectura Xe3 de Intel, los procesadores Intel Arc Serie G habilitan tecnologías avanzadas como el ray tracing en tiempo real para imágenes de alta fidelidad y XeSS 3 para un mayor rendimiento, sesiones de juego más fluidas y una mejor capacidad de respuesta. El soporte continuo de drivers desde el día cero asegura que los nuevos lanzamientos y las bibliotecas de juegos existentes funcionen al máximo desde el primer día.

Otras especificaciones y características destacadas incluyen:

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Juego inmersivo con el modo XBOX , una experiencia a pantalla completa optimizada para mandos e inspirada en las consolas para PC con Windows 11, que unifica tu biblioteca de juegos instalados.

, una experiencia a pantalla completa optimizada para mandos e inspirada en las consolas para PC con Windows 11, que unifica tu biblioteca de juegos instalados. Lanzamientos de juegos más rápidos con Intel Precompiled Shaders , que descarga archivos de sombreado precompilados desde la nube de Intel para títulos seleccionados.

, que descarga archivos de sombreado precompilados desde la nube de Intel para títulos seleccionados. Computación a la medida , con 2 núcleos P, 8 núcleos E y 4 núcleos LP E fabricados con la tecnología de proceso Intel 18A, el nodo lógico más avanzado desarrollado y fabricado en Estados Unidos.

, con 2 núcleos P, 8 núcleos E y 4 núcleos LP E fabricados con la tecnología de proceso Intel 18A, el nodo lógico más avanzado desarrollado y fabricado en Estados Unidos. Conectividad avanzada, que incluye Intel Wi-Fi 7 R2 integrado, Bluetooth 6 dual e Intel Thunderbolt™ 4 con soporte para Thunderbolt Share, que ofrece a los usuarios hasta 40 Gbps de ancho de banda para almacenamiento de alta velocidad, periféricos y transferencia rápida de grandes bibliotecas de juegos.

Acerca de XeSS 3: XeSS 3 mejora la experiencia de juego con tres tecnologías gráficas clave: XeSS Super Resolution, XeSS Multi-Frame Generation y Xe Low Latency.

X e SS Super Resolution proporciona un escalado de imagen basado en IA para ofrecer un mayor rendimiento.

proporciona un escalado de imagen basado en IA para ofrecer un mayor rendimiento. X e SS Multi-Frame Generation añade múltiples fotogramas interpolados para una experiencia de juego más fluida.

añade múltiples fotogramas interpolados para una experiencia de juego más fluida. Xe Low Latency se integra con los motores de juego para proporcionar una respuesta más rápida a las acciones de los jugadores, permitiendo un juego con mayor capacidad de respuesta.

Disponibilidad

Intel y sus socios OEM compartirán más detalles sobre los procesadores Intel Arc G3 en Computex 2026. Los sistemas portátiles impulsados por los procesadores Intel Arc Serie G comenzarán a ser lanzados por los socios OEM a partir de junio de 2026, con una disponibilidad más amplia a lo largo del año. Consulta a tu proveedor OEM de preferencia para conocer la disponibilidad específica de los sistemas.