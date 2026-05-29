¡Increíble! Valve acaba de subir el precio de la Steam Deck OLED casi un 50%, pero hay dos consolas portátiles más baratas y que podrías comprar en su lugar

Valve acaba de anunciar un aumento en el precio de la Steam Deck

Subirá más del 40% en EE. UU. y más del 30% en el resto del mundo

El aumento de precio no conlleva cambios en el hardware

Las subidas de precios, incluso para dispositivos más antiguos, son algo habitual en 2026. Sin embargo, ninguna justifica un «¡¿Qué carajo?!» tan sonoro como el anuncio de Valve de que sus Steam Deck OLED van a costar casi un 50 % más en algunas regiones, con subidas de precios más modestas, pero aún así importantes, en otros lugares.

En una entrada de blog en la que Valve reveló que las consolas portátiles vuelven a estar disponibles, también soltó la bomba de los precios. El modelo de 512 GB, que costaba 549 $ / 479 £ / 899 AU$, ahora te costará 789 $ / 649 £ / 1199 AU$, lo que representa un aumento de 240 $ / 170 £ / 300 AU$ o un incremento del 43 % en EE. UU. (y cercano al 35 % en el Reino Unido y Australia).

Por su parte, la Steam Deck OLED de 1 TB costará 949 $ / 779 £ / 1,429 AU$. Eso supone un aumento de 300 $ / 210 £ / 380 AU$ respecto a su precio anterior de 649 $ / 569 £ / 1,049 AU$, lo que representa un alza del 46 % en EE. UU. y del 36 % en el resto del mundo.

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Cabe destacar que estas subidas de precio no vienen acompañadas de ninguna mejora de hardware. En cambio, Valve explica que se han introducido para "reflejar el estado actual de los costos de los componentes y otros desafíos logísticos globales en toda la industria en su conjunto". Los precios de los componentes a los que se culpa específicamente son "los crecientes costos de memoria y almacenamiento".

¿Una señal de que vendrán más?

(Image credit: Microsoft / Asus)

Si estás buscando una consola portátil, no lo pienses más y hazte con una antes de que lleguen nuevas subidas de precio.

Este anuncio de Valve sigue a subidas igualmente catastróficas de Lenovo en abril. Vimos cómo el Lenovo Legion Go 2 Ryzen Z2 Extreme de 2 TB subió más de 1000 dólares, pasando de 1479,99 dólares a 2849,99 dólares. Mientras tanto, el modelo de 1 TB subió 650 dólares, hasta los 1999,99 dólares. El modelo AMD Ryzen Z2 de 16 GB de RAM, menos de gama alta, también sufrió un aumento hasta los 1,499.99 dólares, frente a los 1,099.99 dólares anteriores.

Fuera de Australia, donde la consola portátil subió de precio en febrero, la Asus Rog Xbox Ally X ha evitado hasta ahora subidas importantes, aunque es probable que eso cambie pronto.

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Me encanta esta consola portátil Asus x Xbox, y la uso principalmente para juegos de Steam. La tengo configurada para que el modo Big Picture de Steam se inicie tan pronto como enciendo la consola, a fin de imitar mejor la simplicidad de la Steam Deck, y me parece que la consola es cómoda para jugar mientras dure la batería —lo cual es un número decente de horas incluso para títulos AAA más pesados.

En lo que va de 2026, ha sido donde he disfrutado de Resident Evil 9, Slay The Spire II, Zero Parades for Dead Spies y 007: First Light, entre muchos otros, y aunque los juegos más exigentes no se ejecutan tan bien como en mi equipo de juegos fijo, siguen luciendo sólidos y se juegan muy bien, especialmente después de algunos ajustes en la configuración visual.

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¿Hay alguna alternativa?

(Image credit: Nintendo)

Como alternativa, podrías hacerte con otro tipo de consola portátil: la Nintendo Switch 2.

No es una máquina de juegos para PC y carece de la increíble variedad del catálogo de Steam, pero sí tiene tres ventajas clave sobre las consolas portátiles para PC.

En primer lugar, tienes acceso a títulos exclusivos de Nintendo como las series de Super Mario, The Legend of Zelda y Pokémon. Sí, la exclusividad de las consolas es frustrante, pero le da a Nintendo una ventaja para los fans de sus franquicias.

En segundo lugar, y lo que es más importante, he descubierto que la Switch 2 es perfecta para el modo cooperativo. El par de Joy-Con que viene con cada consola se puede usar en conjunto para un jugador, o como mandos individuales para muchas aventuras cooperativas en el sofá, ya sea una pelea competitiva en Smash Ultimate, una carrera en Mario Kart: World o formar equipo en Super Mario Bros. Wonder. Se pueden jugar juegos cooperativos en consolas portátiles para PC, pero ambos jugadores necesitarán una consola, lo que lo convierte en una empresa mucho más costosa.

En tercer lugar, y esto es crucial, la Switch 2 cuesta mucho menos, pero sigue siendo muy potente. Su precio es de 449,99 $ / 395,99 £ / 699,95 AU$ y aún no ha sufrido un aumento de precio. Dicho esto, habrá uno en unos meses.

Lo sabemos porque la propia Nintendo ha advertido de que la consola subirá 50 dólares en EE. UU. a partir del 1 de septiembre de 2026. Nintendo aún no ha confirmado oficialmente un aumento de precio en el Reino Unido y Australia, aunque es probable que el costo también aumente en esos países.

Así que tienes un poco más de tiempo para decidirte por una consola de Nintendo, pero en lo que respecta al mercado de las consolas portátiles para PC, yo actuaría cuanto antes si estás desesperado por hacerte con una, o te arriesgarás a llevarte una gran decepción cuando —no si— suban los precios de las pocas máquinas que quedan y que aún no han sufrido un aumento.

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