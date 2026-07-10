Haz que la lavandería no te saque del partido con la LG WashTower

Los fines de semana suelen combinar reuniones, partidos y tareas del hogar. Entre preparar las botanas, recibir invitados y seguir el encuentro, lo último que quieres es estar pendiente de la lavadora o interrumpir el partido para cambiar la ropa a la secadora.

La LG WashTower busca simplificar esa rutina al integrar lavadora y secadora en un solo equipo, incorporando inteligencia artificial y conectividad para automatizar gran parte del proceso de lavado y permitir que las tareas del hogar requieran menos atención.

Lavado y secado en un solo equipo

Uno de los principales atractivos de la LG WashTower es su formato vertical, que reúne lavadora y secadora en un solo cuerpo para optimizar el espacio dentro del área de lavado.

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Además de ofrecer un diseño más compacto, incorpora un Center Control ubicado al centro de la torre, facilitando el acceso a los controles tanto de lavado como de secado sin necesidad de alcanzar paneles colocados en la parte superior.

El resultado es un equipo pensado para integrarse con mayor facilidad en hogares donde el espacio y la funcionalidad son igual de importantes.

Inteligencia artificial para cuidar las prendas

La automatización es uno de los pilares de la LG WashTower.

Gracias a la tecnología AI DD, el equipo analiza las características de cada carga para seleccionar automáticamente los movimientos de lavado más adecuados según el tipo de tejido y el peso de las prendas.

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El proceso continúa con AI Sensor Dry, que detecta el nivel de humedad de la ropa y ajusta automáticamente el tiempo y la temperatura de secado para optimizar los resultados sin necesidad de realizar configuraciones manuales.

Estas funciones permiten que el equipo gestione buena parte del proceso de forma automática, reduciendo la intervención del usuario.

Control remoto desde el smartphone

La LG WashTower también forma parte del ecosistema inteligente de la marca gracias a la integración con LG ThinQ.

Desde la aplicación es posible iniciar y monitorear ciclos de lavado, consultar el progreso del proceso, recibir notificaciones cuando la ropa está lista y acceder a herramientas de diagnóstico inteligente para identificar posibles incidencias.

Esta conectividad permite administrar el equipo sin necesidad de permanecer en el área de lavado, una ventaja especialmente útil cuando hay visitas en casa o simplemente se busca optimizar el tiempo.

Funcionamiento más silencioso

Otro de los aspectos destacados es la incorporación del Motor Inverter Direct Drive, diseñado para reducir la vibración y el ruido durante los ciclos de lavado y secado.

Esto permite utilizar el equipo mientras se disfruta de un partido, una película o cualquier otra actividad en casa, minimizando las molestias provocadas por el funcionamiento del electrodoméstico.

Además, este motor ofrece una mayor eficiencia energética y está respaldado por una garantía de 10 años.

Tecnología para simplificar la rutina

La propuesta de la LG WashTower va más allá de reunir una lavadora y una secadora en un mismo equipo. Su combinación de inteligencia artificial, sensores automáticos, conectividad y diseño compacto busca hacer que el proceso de lavado requiera menos tiempo y menos atención.

Funciones como AI DD, AI Sensor Dry, el Center Control, el Motor Inverter Direct Drive y la integración con LG ThinQ convierten a este equipo en una alternativa para quienes buscan automatizar una de las tareas más frecuentes del hogar.

Al final, la tecnología no solo está pensada para mejorar el entretenimiento, sino también para simplificar la rutina diaria y dejar más tiempo para disfrutar de esos momentos que realmente importan, ya sea un partido, una reunión con amigos o un fin de semana en familia.