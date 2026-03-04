Google Cloud revela las fallas del e-commerce en México

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la experiencia del usuario digital en el sector minorista de México? De ser así, tienes que ver los resultados del estudio "Retail Garage 2026" de Google Cloud.

El análisis, desarrollado por segundo año consecutivo en colaboración con expertos en UX y estrategia de R/GA, consolidó métricas de rendimiento móvil y accesibilidad para evaluar la eficiencia de la jornada de compra en entornos digitales.

El estudio evaluó a 17 de los principales retailers del país y muestra que, frente a consumidores que demandan procesos más simples, rápidos y personalizados, persisten desafíos estructurales en búsqueda, atención y cierre de compra que impactan la conversión y la lealtad del cliente en la era de la Inteligencia Artificial.

A pesar de la madurez del mercado, el estudio identifica desafíos estructurales que frenan las ventas y la lealtad del cliente:

Búsquedas que no entienden: 10 de los 17 e-commerce mexicanos no mostraron resultados relevantes para búsquedas semánticas (contexto como "producto para piel seca").

Errores tipográficos fatales: 7 de los 17 e-commerce no mostraron resultados cuando hubo un typo en la búsqueda, cómo "camiza" en lugar de "camisa", perdiendo clientes dispuestos a comprar.

La barrera de la lentitud: El 82% de los retailers (14 de 17) no logra cargar su contenido principal en el tiempo ideal de 2.5 segundos, frustrando al consumidor desde el primer clic.

Asistencia desconectada: De 14 chatbots analizados en México, solo 2 chatbots fueron capaces de actuar como asistentes de compras. Solo 2 de los 14 chatbots lograron transferir el servicio a un humano de forma exitosa, sin perder el contexto de la conversación.

Invisibilidad de inventario: Solo 3 de los 17 e-commerce mostraron la disponibilidad del inventario en tiempo real de las tiendas en la página de resultados de búsqueda.

"Estamos viendo que muchas experiencias digitales siguen teniendo fricciones justo en el momento más crítico: cuando el cliente ya quiere comprar. El reto de los retailers es rediseñar toda la experiencia para que la tecnología entienda intención, contexto y necesidad en tiempo real. La Inteligencia Artificial permite hoy pasar de flujos rígidos a experiencias verdaderamente intuitivas, donde buscar, comprar y recibir soporte es parte de un mismo proceso", señaló Marco Pieck, Field Marketing Manager de Google Cloud en México.

El estudio también destaca que existen ventanas de oportunidad que la IA multimodal ya puede resolver:

Carga automática del carrito a partir de imágenes o documentos: Ninguno de los 3 supermercados analizados permitió la carga de una foto o un documento con una lista de compras.

Digitalización y procesamiento inteligente de documentos médicos: Solo 1 de las 3 farmacias analizadas permitió el envío de recetas digitales, en al menos una de las plataformas.

"El retail en el país atraviesa uno de los momentos más competitivos de su historia. Por un lado, los consumidores esperan experiencias completas, rápidas y personalizadas, y por otro; los retailers aún tienen oportunidades para impulsar la innovación con el poder de la IA y enriquecer la experiencia que brindan a través de su sitio de comercio electrónico. No habilitar este tipo de experiencias no es una limitación técnica, es una oportunidad de negocio que se está dejando pasar", mencionó Carlos Morales, director de cuentas corporativas de retail en Google Cloud.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para superar estas barreras, Google Cloud presentó el ecosistema de "comercio agéntico". Basada en Gemini, esta tecnología permite a los minoristas desplegar agentes de IA capaces de ejecutar acciones autónomas, como el Shopping Agent, que automatiza la creación de carritos mediante el procesamiento de imágenes o listas manuscritas. Estas soluciones, junto a la plataforma Gemini Enterprise for CX, integran la atención al cliente con las ventas y conectan el inventario físico en tiempo real, permitiendo que las empresas en México transformen las interacciones fragmentadas en experiencias de compra fluidas y de alta conversión.