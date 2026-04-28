Fichaje bomba: Raphinha se une a la alineación de realme

La fiebre mundialista se siente en el aire y Realme se une con un increíble anuncio, Raphinha, uno de los futbolistas más populares actualmente se convierte en nuevo embajador de la marca.

Raphinha no es solo un nombre en la camiseta del FC Barcelona y de la selección de Brasil; es velocidad, autenticidad y esa capacidad de cambiar un partido en cualquier momento. Exactamente lo mismo que realme ha estado haciendo en el mundo de la tecnología: sorprender, innovar y democratizar el acceso a smartphones de alto nivel para más personas. Valores que resuenan igual en São Paulo, en Ciudad de México o en cualquier tribuna del mundo.

Esta colaboración marca uno de los movimientos más ambiciosos que realme ha hecho hasta ahora dentro del universo del fútbol. Y es solo el comienzo: la marca tiene preparado algo grande para mayo, un lanzamiento que dará mucho de qué hablar, y Raphinha será parte de esa historia.

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Formado en Avaí Futebol Clube, hoy figura del Barça y referente de la selección brasileña, Raphinha es reconocido tanto por su calidad dentro de la cancha como por la cercanía y autenticidad que proyecta fuera de ella. Una dimensión humana que conecta de forma natural con el propósito de realme: tecnología pensada para acompañar a una nueva generación sin dejar a nadie atrás.

"Me emociona unirme a realme en un momento tan especial para el fútbol. Compartimos una misma energía: conectar con una nueva generación que vive este deporte con pasión, autenticidad y sin límites. Sé que vienen cosas muy emocionantes para los fans, y me entusiasma ser parte de esta historia" afirmó Raphinha.

La colaboración incluirá activaciones y contenidos especiales protagonizados por el jugador, y con el Mundial tocando la puerta de México, los fans tienen razones de sobra para mantenerse atentos. El ambiente mundialista ya se empieza a sentir, y realme quiere ser parte de esa conversación.

"Raphinha ya sabe lo que es llevar la camiseta amarilla combinando estilo y rendimiento como nadie, y ahora la 'r' de realme juega con él, porque eso es exactamente lo que somos. Con México en el centro del fútbol mundial y realme a punto de sorprender en mayo, el momento no podía ser mejor. Que empiece el partido." dijo Johnny Lee, CMO de realme México.