Este Día de las Madres consiente a mamá con la mejor tecnología de Dyson

¿Ya tienes listo el regalo para consentir a la reina del hogar este Día de las Madres? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aquí te compartimos las mejores opciones.

Por cierto, olvídate de los típicos regalos, como salidas a comer, flores o demás. Dyson es la mejor opción, pues ofrece tecnología de primer nivel para verse bien y de esta forma sentirse como nunca. Ya sea una plancha para el cabello o un Multiestilizador y Secadora Dyson. Estamos seguros que mamá será la más feliz con sus nuevos productos Dyson.

Multiestilizador y Secadora Dyson Airwrap i.d. (Jasper Plum)

(Image credit: Dyson)

Secar y peinar tu cabello nunca ha sido tan fácil como con la Dyson Airwrap i.d. (Jasper Plus). Este, sin duda es uno de los mejores regalos que le puedes hacer a mamá, ya que podrá obtener recomendaciones e incluso automatizar una rutina de rizado personalizado de acuerdo con el cabello y perfil de peinado, esto gracias a i.d.curl a través de la app My Dyson. Pero eso no es todo.

Ya que este multiestilizador versátil. Incluye 8 accesorios, incluido el nuevo rizador cónico para rizos que comienzan desde la raíz y un cepillo redondo voluminizador grande para dar volumen. Sin duda, una gran opción para consentir a mamá este Día de las Madres.

Secadora Dyson Supersonic Nural (Jasper Plum)

(Image credit: Dyson)

Sin duda, la vida de tu mamá no volverá a ser igual después de tener su nueva secadora Dyson Supersonic Nural (Jasper Plum), sobre todo porque se adapta automáticamente para realzar el brillo natural y proteger la salud del cuero cabelludo.

Por si fuera poco, ofrece un secado rápido e inteligente. Sin daño por calor. Además, aprende y se adapta a tus preferencias de peinado y por supuesto, cuenta con cinco accesorios inteligentes para aprovechar al máximo sus capacidades.

Alisadora Dyson Airstrait

(Image credit: Dyson)

Por último, pero no menos importante, la Alisadora Dyson Airstrait es perfecta para aquellas mamás que buscan un look perfectamente liso.

Ya que ofrece un alisado de húmedo a seco, con aire. Pero sin placas calientes como las "tradicionales". Esto quiere decir que su cabello no tendrá los estragos del daño por calor.

¿Cómo es posible? Gracias a una potente ráfaga de aire direccional que suaviza y alinea el cabello. Por si fuera poco, también reduce el tiempo de alisado del cabello en un promedio del 25%, así que mamá tendrá un acabado lacio natural perfecto en poco tiempo.