Descubre cuál fue el impacto de Cloudflare durante 2025

¿Te has preguntado cómo empresas como Cloudflare, líder en conectividad cloud trabajan para mantener una "internet" más segura, rápida y sostenible para todos? De ser así, estás en el lugar indicado, pues te compartimos el quinto informe de impacto anual de la compañía.

Entre los logros más importantes podemos mencionar la protección de las instituciones democráticas de ataques digitales, la ayuda a periodistas y a ONG a decidir cómo la IA utiliza su contenido, y el impulso de la inclusión digital y el desarrollo económico con mejor acceso a la IA.

"Nuestra misión —ayudar a mejorar Internet— es el motor de todo lo que hacemos", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “En 2025, adoptamos medidas fundamentales para continuar con esa misión al poner nuestros productos a disposición de manera gratuita y accesible para quienes más los necesitan, desde periodistas que sufren ataques hasta startups y desarrolladores de todo el mundo que trabajan en la próxima generación de aplicaciones nativas de IA.Una Internet basada en principios, accesible y sostenible no es solo un objetivo; es nuestra responsabilidad".

Principales logros que se destacan en el Informe de Impacto 2025 de Cloudflare:

El Proyecto Galileo protegió más de 3000 sitios vulnerables contra un promedio de 9900 millones de ataques digitales al mes. Periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones humanitarias suelen ser blanco de ataques diseñados para silenciarlos. El Proyecto Galileo de Cloudflare protege a estos grupos de interés público en más de 120 países. En 2025 bloqueó un récord de ataques contra medios independientes: un promedio de 290 millones por día.

Se brindó ayuda gratuita a ONG y medios independientes para proteger sus sitios de rastreadores de IA no deseados. Para que los medios locales puedan sobrevivir y crecer en un entorno digital desafiante, Cloudflare agregó herramientas de gestión de bots y AI Crawl Control a su paquete de servicios gratuitos del Proyecto Galileo, y además se comprometió a capacitar a los medios en nuevas herramientas de IA. Estas herramientas permiten que los medios independientes compitan en un mundo dominado por la IA y decidan mejor cómo la IA accede y usa su contenido.

El Proyecto Athenian protegió elecciones en 33 estados de EE. UU. y 7 países de grandes amenazas digitales. Las elecciones son infraestructura crítica, y este proyecto ofrece el máximo nivel de seguridad para los sitios y sistemas de quienes las organizan. El proyecto ahora protege 441 sitios de gobiernos estatales y locales. Entre septiembre y noviembre de 2024 bloqueó 200 millones de ataques DDoS dirigidos a esos sitios. Cloudflare también ayudó a asegurar las elecciones parlamentarias de Moldavia a pesar de una fuerte campaña extranjera y de ataques digitales constantes contra las instituciones del gobierno.

Cloudflare cumplió sus compromisos ambientales, ya que compensó 31 000 toneladas métricas de CO2e. Esto significa que eliminó o neutralizó todas las emisiones generadas por su red desde el inicio hasta la primera compra de energía renovable en 2018. Esto se logró con la inversión en proyectos verificados por un total de aproximadamente 31 000 toneladas métricas de CO2e.

Cloudflare se comprometió a capacitar a la próxima generación de líderes tecnológicos con un enfoque principal en la aplicación de IA. Para lograrlo, planea contratar a 1111 pasantes durante 2026, buscando una fuerza laboral diversa y preparada. La iniciativa busca impulsar el uso creativo y amplio de la inteligencia artificial en distintas áreas.

En total, Cloudflare ha donado más de USD 19 millones en productos y servicios durante 2025 a través de estos programas Impact. Si quieres obtener más información, lee el Informe Impacto 2025 completo.