Conoce cuál fue la mejor tecnología del año cortesía de los T3 Latam Awards 2024.

2024 casi termina y es el momento ideal para regresar y revisitar la mejor tecnología que nos acompañó durante este año. Nuestro sitio hermano T3 Latam ha publicado su listado de ganadores para 2024 y a continuación te mostraremos en esta guía de compra por qué cada nominado se ganó su sitio entre lo mejor de lo mejor para 2024.

Si aún estás buscando hacerte de tecnología de punta aprovechando las ofertas de fin de año, estás en el sitio adecuado.

T3 Latam Awards 2024

Para la elaboración de este listado el equipo editorial de T3 Latam realizó una exhaustiva revisión de cada pieza de tecnología que llegó al mercado y que tuvimos la oportunidad de reseñar.

Innovación, usabilidad, materiales, tecnología y precio fueron algunos de los criterios que les valió a cada uno de los nominados su lugar entre los ganadores.

Ponte cómodo porque el listado es largo, pero te aseguramos que no te aburrirás y seguramente encontrarás un par de joyas que pasaron por debajo de tu radar este año.

Mejor procesador gaming

AMD Ryzen 7 9800X3D Excelente desempeño para los más exigentes Dimensiones (Largo x Ancho x Altura): 3.9 x 3.9 x 1 cm | Número de procesadores: 8 | Voltaje: 220V | Velocidad de la CPU: 4,7 GHz La CPU para juegos más rápida que el dinero puede comprar Rendimiento de la productividad Consumo de energía y eficiencia Requisitos de refrigeración razonables Totalmente overclockeable Los chips de precio similar son más rápidos en el trabajo de productividad

El AMD Ryzen 7 9800X3D es un procesador de alto rendimiento diseñado para gaming y tareas de productividad. Basado en la arquitectura Zen 5, cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 4.7 GHz y boost de hasta 5.2 GHz. Su tecnología 3D V-Cache de segunda generación mejora significativamente el rendimiento en juegos, superando a competidores como el Intel Core Ultra 9 285K. Además, ofrece mejoras notables en cargas de trabajo de productividad, posicionándose como una opción sólida para gamers y creadores de contenido.

Mejor cámara profesional

Sony Alpha 1 II Una cámara profesional bien pulida Sensor: CMOS apilado de fotograma completo de 50 MP | Vídeo: 8K 30p / 4K 120p | Disparo continuo: 30 fps para hasta 153 imágenes RAW | Visor: EVF de 9,44 m puntos | LCD:: Pantalla táctil multiángulo de 3,2 pulgadas y 2,1 millones de puntos | Batería: 520 disparos | Peso: 24,7 oz / 700 g (con batería y tarjeta) | Dimensiones: 136,1 x 96,9 x 82,9 mm Excelente diseño y manejo Increíble enfoque automático de detección de sujetos ahora con modo automático Excelente combinación de velocidad y detalle En última instancia, es el Alpha más capaz de Sony hasta el momento Es una actualización menor de la A1

Inusualmente para Sony, no hay una sola característica nueva o mejora que acabe con los titulares en su último buque insignia. En cambio, la A1 II refina lo que ya era una excelente, aunque costosa, cámara profesional sin espejo todo en uno, la Alpha A1, con un mejor manejo tomado de la cámara deportiva profesional de Sony, la A9 III. Si a esto le añadimos una estabilización de imagen mejorada en el cuerpo y un nuevo y práctico modo automático para el enfoque automático de detección de sujetos, el resultado es una cámara formidable que es la mejor de Sony hasta la fecha. Si bien no hay mucho por lo que emocionarse en términos de novedades, esta es una cámara que es más grande que la suma de sus partes, y una de las mejores cámaras profesionales que hemos probado.

Mejor cámara de acción

GoPro Hero 13 Black Una gran cámara de acción con muchas mejoras Sensor: 27MP multiaspecto 8:7 | Vídeo: 5.3K 60fps, 4K 120fps, cámara lenta 720p 400fps | LCD: pantalla táctil trasera de 2.27 pulgadas, frontal de 1.4 pulgadas | Modos de vídeo: TimeWarp, Time Lapse, Slo-Mo, Nocturno | Conectividad: USB-C 3.2, Wi-Fi 6GHz, Bluetooth 5.0 | Peso: 159g Sistema de lentes intercambiables La duración de batería ha mejorado Al fin tenemos montaje magnético El sensor es el mismo de la generación anterior.

GoPro ha seguido perfeccionando su línea insignia de cámaras de acción con otra actualización iterativa, aunque esta vez hay mejoras más significativas. No hay video 8K ni sensor más grande, pero la Hero 13 Black es una cámara de disparos 5.3K pulida, con grabación en cámara lenta mejorada. Sin ser demasiado diferente de su predecesora, la Hero 12 Black, la Hero 13 Black es un paquete más completo y atractivo para los cineastas serios, con especial mención para sus nuevos accesorios de lentes y filtros ND y un montaje magnético más fácil. La detección automática para la nueva serie de lentes HB es súper buena, y el Macro Lens Mod es una revelación y excelente para vlogging. Estos pequeños cambios han mejorado en gran medida la experiencia del usuario, confirmando a la Hero 13 Black como la cámara de acción elegida por los creativos serios.

Mejor en cómputo

Mejor laptop en general

Asus Vivobook S15 S5507 Mejor laptop en general CPU: Snapdragon X Elite X1E78100 | GPU: Qualcomm Adreno 3.8 | RAM: 16 GB LPDDR5X-8440 | Monitor: 15,6 pulgadas 2880x1620, OLED, 600 nits, 120 Hz | Almacenamiento: SSD PCIe 4.0 de 1 TB | Puertos: 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 2 USB 4.0 Gen 3 Tipo-C, 1 HDMI 2.1, 1 conector de audio combinado de 3,5 mm, lector de tarjetas Micro SD | Conectividad: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Peso: 1,42 kg | Dimensiones: 355,4 x 250,4 x 16,5 mm Diseño y estética de otro mundo Impresionante pantalla El mejor rendimiento de audio de su clase La duración de la batería es excepcional Falta rendimiento en los juegos

La Vivobook S 15 de Asus es un equipo absolutamente fenomenal. Con una estética que pondría celosos incluso a las casas de moda de Milán, combina el último y mejor procesador Qualcomm Snapdragon, una hermosa pantalla OLED y un hardware serio bajo el chasis para brindar una experiencia de computadora portátil fenomenal con una duración de batería excepcional para el uso diario. Una laptop con grandes prestaciones y características dotada de la IA de Copilot, función que Asus fue la primera en traer a México, por ello se ha ganado su justo galardón en la categoría.

Mejor laptop para gaming

Asus Rog Strix Mejor laptop para gaming Excelente rendimiento de juego Gran duración de la batería Excelente teclado Buena calidad de construcción Cámara web de 720p

Entre las laptops Strix de Asus enfocadas en el gaming, la ROG Strix G16 de 16 pulgadas es la opción para aquellos que prefieren algo más pequeño. (La Strix G17 y la Strix G18 se sitúan por encima de esta en tamaño). La ROG Strix G16 cuenta con un procesador Intel Core i9-13980HX Raptor Lake de gama alta y la nueva GeForce RTX 4070 de Nvidia.

La ROG Strix G16 también representa el último equipo portátil que pasa de una relación de aspecto de 16:9 a 16:10, con una pantalla IPS de 16 pulgadas de 1920 x 1200 (WUXGA) y 165 Hz. Esta computadora portátil tiene los elementos necesarios para ser considerada la mejor de 2024, ya que entre su configuración incluye 16 GB de memoria DDR5-4800, un SSD de 1 TB y un chasis de alta calidad que esperamos de Asus ROG.

Mejor monitor

LG Ultragear 45gr95qe-b Mejor monitor Más brillante que sus competidores Excelente contraste La alta densidad de píxeles ofrece una imagen nítida Amplia y precisa gama de colores Excelente overdrive para una alta resolución de movimiento Calidad de construcción premium Alto brillo mínimo

El LG UltraGear LG 45gr95qe-b ofrece un rendimiento de juego premium y una excelente calidad de imagen a la categoría de pantallas mega anchas. Es brillante y colorido y es una joya para jugar. Con pocos defectos y un valor excelente, no es sorpresa que sea la elección del año.

Mejor smartwatch

Huawei Watch GT 5 Pro El mejor smartwatch para la mayoría de usos Dinensiones: 45,8 × 45,8 × 10,7 mm | Peso: 48g con correa | Bisel: Acero inoxidable | Display: Pantalla AMOLED a color de 1,43 pulgadas | GPS: GNSS de cinco sistemas de doble banda | Batería: Hasta 14 días | Conectividad: Bluetooth | Resistencia al agua: 5 ATM / IP69K Diseño llamativo Interfaz increíble Increíble duración de la batería Carece de pagos sin contacto

El Watch GT5 es la mejor oferta de gama media de Huawei hasta ahora. Es un reloj inteligente que cubre todas las bases con un seguimiento y mediciones precisas gracias a Huawei TruSense. El dispositivo se ve limitado por las restricciones de venta de la marca en Estados Unidos en términos de pagos sin contacto, aun así, por su precio y funcionalidades es el mejor smartwatch que encontrarás en México, completamente compatible con dispositivos Android y iOS

Mejores televisores de 2024

2024 fue un año de múltiples lanzamientos de televisores, eso lo sabemos muy bien, estos son los que consideramos lo mejor del año.

Mejor televisor en general

LG G4 Mejor televisor en general La tecnología MLA de segunda generación es excelente Niveles de brillo mejorados Rendimiento de juego inigualable Al sonido incorporado le vendría bien algo de trabajo

El LG G4 mejora a su predecesor introduciendo una imagen aún más brillante gracias a la tecnología MLA de segunda generación y un procesador Alpha 11 AI más potente, lo que da como resultado una imagen mucho más cinematográfica con mayor contraste y profundidad. Continúa con el ahora legendario rendimiento de juego de LG y es un televisor realmente hermoso. Además, LG ahora incluye un soporte con modelos selectos en países seleccionados.

Mejor televisor OLED

LG C4 Mejor televisor OLED Brillo OLED mejor que el promedio Excelentes funciones de juego, incluida la compatibilidad con 144 Hz Nuevo modo Dolby Vision Filmmaker No es compatible con HDR10+

La imagen brillante y contundente del televisor OLED C4 de gama media de LG nos cautivó cuando lo vimos por primera vez, y ahora que hemos completado una revisión completa podemos confirmar que mejora al también impresionante LG C3 del año pasado. Con el C4, obtienes un televisor con una calidad de imagen refinada, un diseño robusto y funciones de juego clave, incluida la compatibilidad con 4K 144Hz. No es la opción de televisor más barata ni mucho menos, pero tanto los fanáticos del cine como los gamers encontrarán mucho que amar del LG C4.

Mejor televisor 8K

Samsung QN900D Mejor televisor 8 K Alto brillo y potente contraste Gran detalle y escalado 8K Diseño Cool Infinity Air con soporte flotante No es compatible con Dolby Vision Caro

El Samsung QN900D mejora a su predecesor tanto en rendimiento de imagen como en características, y también tiene un diseño elegante que grita "premium". Aunque indudablemente es caro (por decir lo menos), el televisor 8K insignia de Samsung para 2024 es una potencia para películas y juegos, con funciones mejoradas por IA que hacen que todo tipo de fuentes se vean bien, no sólo las 8K.

Mejor Audio de 2024

Mejor barra de sonido

Sonos Arc Mejor barra de sonido Sonido dinámico y potente Barra de sonido discreta todo en uno Excelente con música o películas No es compatible con DTS/DTS:X Sin paso a través de HDMI Trueplay Tuning solo es para iOS

La Sonos Arc es una experiencia Dolby Atmos impresionante y de primera calidad, incluso sin un subwoofer o altavoces adicionales. Las nuevas barras de sonido ofrecen efectos de sonido posicionales aún mejores, pero cuando se trata de audio dinámico que se ve perfectamente en un paquete de una sola caja, es lo mejor que se puede conseguir por el precio. Y, al ser Sonos, es excelente tanto con música como con películas.

Mejor bocina inalámbrica

Sonos Era 300 Mejor bocina inalámbrica Impresionantes efectos estéreo y Dolby Atmos Muy detallado y rico Opción de entrada de línea de 3,5 mm y Bluetooth Los graves podrían ser más profundos Implacable con grabaciones defectuosas La música Dolby Atmos sigue siendo limitada

La Sonos Era 300 crea más espacio en tu música que cualquier otra cosa que haya escuchado por el mismo precio o tamaño. Te da una sensación real de que los sonidos se colocan con pistas Dolby Atmos, e incluso el estéreo obtiene más amplitud de la que creías posible. No es uno para aquellos a los que les gusta el silencio, y nos encantaría un poco más de extensión de graves, pero sigue siendo uno de los altavoces más emocionantes que puedes comprar hoy en día.

Mejor bocina portátil

Sonos Move 2 Mejor bocina portátil Sonido completo y detallado con volúmenes altos Gran duración de la batería en el uso en el mundo real Calidad de construcción de primera calidad Sería preferible una asidera física Alto precio para la calidad de audio El sonido estéreo no es muy efectivo

La Sonos Move 2 ofrece un sonido enérgico pero refinado, equilibrando a partes iguales los graves contundentes con los instrumentos clásicos refinados. Su mayor escala en comparación con los altavoces Bluetooth más pequeños es clara, pero viene con un tamaño voluminoso y un precio muy alto como resultado. Pero su capacidad para ser un gran altavoz doméstico, así como uno que puede moverse contigo, hace que valga la pena.

Mejores audífonos en general

Sonos Ace Mejores audífonos en general Fantástico sonido de película Dolby Atmos Soporte inalámbrico y por cable de alta resolución La conectividad de la barra de sonido Sonos es excelente La música no es tan buena como la competencia No se siente tan cómodo con lentes

Los Sonos Ace son más complicados de lo que esperábamos. Son mis auriculares favoritos hasta la fecha para películas, y su integración con Sonos Arc (y más barras de sonido por venir) realmente lo impulsa. Pero están un paso por detrás de la competencia premium en lo que respecta a la música, a pesar de que siguen siendo detallados, divertidos y enérgicos. También descubrimos que algunos probadores tenían problemas de comodidad con ellos, pero son hermosos, están bien especificados y tienen algunas características de diseño inteligentes que conquistarán a mucha gente.

Mejores audífonos para gaming

Sony Inzone H9 Mejores audífonos para gaming Ajuste ergonómico fuerte Diseño estético limpio Paquete de software sólido El micrófono puede sonar algo plano

Seguro, los Inzone H9 de Sony han sido diseñados con el PS5 en mente, y emparejados en esta consola realmente brillan. Pero no te dejes engañar: los Inzone H9 tienen una calidad de audio que hace que cualquier PC o consola de videojuegos pase a otro nivel al potenciar un audio claro, con objetos definidos y con una latencia prácticamente inexistente.

Lo mejor en hogar y estilo

Mejor Smart Hub

Amazon Echo Show 8 3ra Gen Mejor smart hub Excelente audio Rendimiento rápido Se ha añadido compatibilidad con Thread y Zigbee Pantalla táctil nítida, brillante y sensible El contenido adaptable, la personalización de Visual ID y otras funciones son ingeniosas Ligeramente más caro que su predecesor Los biseles de la pantalla siguen siendo gruesos Misma cámara, misma resolución de pantalla

El Amazon Echo Show 8 (3ª generación) está mejor que nunca, llegando con fuerza con actualizaciones muy necesarias de la generación anterior. Eso incluye un mejor audio, un rendimiento más rápido y soporte adicional para Matter, Thread y Zigbee. Lo único importante que lo frena es su aumento de precio. Pero honestamente, con tantas cosas que puedes hacer con él, casi no tiene sentido comprar un altavoz inteligente en su lugar.

Mejor aspiradora en general

Dyson V12 Detect Slim Absolute Mejor aspiradora en general Más barato que la V15 Detect Más ligero que la V15 Detect Buena succión Cubo pequeño Caro para algunos

Es muy tentador dar al Dyson V12 Detect Slim las mejores calificaciones. A pesar de tener una potencia de succión comparativamente menor que el V15 Detect, el V12 sigue siendo bastante potente, capaz de igualar el rendimiento del V10. También viene con todas las mejores características del V15 sin que cueste tanto. Entonces, para cualquiera que busque un nuevo Dyson sin tener que pagar mucho dinero, entonces el V12 Detect Slim es una buena alternativa

Mejor robot aspiradora en general

Dreame X40 Ultra Buenos resultados de limpieza, tanto para aspirar como para fregar Potencia de succión intensa (12000 Pa) Sistema inteligente de evitación de obstáculos Innovadora función de fregado con almohadillas giratorias Caro para algunos La estación base sigue ocupando algo de espacio Requiere mucho tiempo para una limpieza a fondo

No hay duda de que el Dreame X40 Ultra es un robot aspirador muy capaz que rinde al más alto nivel, tanto en términos de aspirar como de fregar. Requiere un mantenimiento mínimo y ofrece una aplicación fácil de usar con muchas opciones de personalización. Claro, cuesta bastante dinero, pero si está dispuesto a invertir, es difícil encontrar un robot de limpieza más confiable y potente en este momento.

Mejores smartphones

Muchos grandes equipos se presentaron este año, estos son los ganadores por catergoría:

Mejores smartphones gama entrada

Imágen 1 de 3 Moto E 14 (Crédito de la imagen: Motorola) Samsung Galaxy A06 (Crédito de la imagen: Samsung Global) Redmi A3 (Crédito de la imagen: Xiaomi Global) Mejores Smartphones de entrada

MOTOROLA E 14

Motorola logró un smartphone atractivamente barato y con un diseño agradable y una batería de larga duración, no presume de poder, pero es perfecto para la mayoría de las tareas de los usuarios promedio.

SAMSUNG GALAXY A06

El Galaxy A6 es un teléfono de entrada muy atractivo que ofrece un paquete similar al A8 pero a un precio mucho más bajo. Nos gusta el diseño y la calidad de construcción, y las características principales son la pantalla alta con biseles pequeños y cámaras decentes. No te dejará boquiabierto, pero este es un teléfono muy agradable por no mucho dinero.

REDMI A3

Si estás buscando un teléfono inteligente muy asequible y lleno de funciones o necesitas un teléfono secundario, el Redmi A3 de Xiaomi es tu opción. Redmi ha optado por un diseño impresionante, con Android 14 lo que te permitirá una experiencia de usuario decente en este rango de precio.

Imágen 1 de 4 Motorola Edge 50 Neo (Crédito de la imagen: Motorola) Mejores Smartphones gama media Nothing Phone 2a (Crédito de la imagen: Nothing) Honor Magic 6 Lite (Crédito de la imagen: Honor) realme C67 (Crédito de la imagen: realme México)

Mejores smartphones gama media

MOTOROLA EDGE 50 NEO

El Motorola Edge 50 Neo destaca como algo especial. Motorola ha invertido mucho en este dispositivo de gama media un poco más compacto, lo que lo hace sorprendentemente premium, con una construcción y un acabado de calidad. La pantalla es excelente y está completamente equipada, mientras que aquí hay un poco más de cámara de lo que normalmente encontrarías en esta gama. Es de bolsillo, se ve muy bien y ofrece una sólida experiencia de gama media pero de lujo.

NOTHING PHONE 2a

Un teléfono asequible y fiable con un diseño llamativo y un sistema operativo limpio, el Nothing Phone 2a es una sólida opción de gama media. Ofrece una pantalla nítida, un rendimiento decente y una gran duración de la batería; demostrando que es más que una simple actualización del Nothing Phone 1 original.

MAGIC 6 LITE

El Honor Magic 6 Lite es un teléfono asequible con un aspecto atractivo, una pantalla encantadora y una duración de batería gigantesca. No es el más rápido que existe, y sus capacidades de video definitivamente podrían mejorar, pero ofrece lo suficiente como para que valga la pena su precio de venta.

REALME C67

El realme C67 emerge como un fuerte competidor en el segmento de gama media, combinando un diseño atractivo, una buena pantalla, una cámara capaz y un rendimiento fiable. Si bien hay inconvenientes menores, como la ausencia de una cámara ultra gran angular, el C67 ofrece un buen valor para los usuarios que buscan un dispositivo económico con un conjunto de características convincentes.

Imágen 1 de 4 Motorola Edge 50 Ultra (Crédito de la imagen: Motorola) The Nubia Red Magic 9 Pro (Crédito de la imagen: Nubia) realme GT 7 Pro (Crédito de la imagen: realme) Nubia Z70 Ultra (Crédito de la imagen: Nubia)

Mejores smartphones de gama alta

MOTOROLA EDGE 50 ULTRA

Motorola logra ofrecer un teléfono que se siente como una alternativa a Google Pixel. Tiene una versión de Android (en su mayoría) limpia, una excelente experiencia de cámara y también una gran pantalla. El diseño es atractivo y se siente premium, mientras que la inclusión de ese potente cargador en la caja es una gran adición para todos tus dispositivos.

REDMAGIC 9 PRO

El Nubia Red Magic 9 Pro proporciona un rendimiento de juego y una duración de la batería excepcionales por un precio apenas creíble. Es una herramienta especializada, y no a todo el mundo le encantará su estética o su interfaz de usuario. Pero para cualquier ávido jugador móvil que busque optimizar su relación de bang per buck, sin embargo, no hay nada mejor en el mercado en este momento.

REALME GT 7

El Realme GT 7 Pro ha irrumpido en el mercado con una reputación deslumbrante, al incluir el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm y una serie de características que ofrecen un rendimiento de primer nivel.

NUBIA Z70 ULTRA

A los usuarios que buscan valor en sus teléfonos les encantará la potencia y el potencial que alberga el Nubia Z70 Ultra, incluso si hay contratiempos en la ejecución. Por muy bueno que sea el teléfono, recomendamos esperar a ver qué ofrecen otros teléfonos a principios de 2025, ya que eso revelará si Nubia está haciendo el mejor uso de su gran batería y su chip de última generación.

Imágen 1 de 5 iPhone 16 Pro (Crédito de la imagen: Apple) Samsung Galaxy S24 Ultra (Crédito de la imagen: Samsung Global) Honor (Crédito de la imagen: Geekzmedia) Huawei Pura 70 Ultra (Crédito de la imagen: Huawei) Oppo Find X8 Pro (Crédito de la imagen: OPPO)

Mejores smartphones premium

IPHONE 16 PRO

El iPhone 16 Pro tiene una pantalla más grande y el zoom de tetraprisma de 5x del Max sin un aumento de precio. Si a esto le añadimos las prometedoras funciones de Apple Intelligence, un Siri más inteligente y una mayor duración de la batería, se trata de un atractivo teléfono insignia.

SAMSUNG S24 ULTRA

El Samsung Galaxy S24 Ultra define lo que significa ser Ultra, un teléfono que trasciende la categoría de teléfonos inteligentes. Ofrece más que cualquier otro teléfono, y de alguna manera se las arregla para mejorar el Ultra del año pasado en todos los sentidos. El Galaxy S24 Ultra tiene una mejor duración de la batería, un rendimiento más rápido e incluso mejores cámaras, aunque también pagará un poco más por las mejoras.

HONOR MAGIC 6 PRO

El Honor Magic 6 Pro cuenta con un diseño llamativo y suficientes especificaciones de hardware premium para justificar su consideración junto con los mejores teléfonos Android. Su pantalla líder en el mercado, su batería de gran tamaño y su versátil tecnología de cámara son un punto culminante particular.

HUAWEI PURA 70 ULTRA

Con una lente retráctil, apertura ajustable y un enorme sensor de 1 pulgada, el Huawei Pura 70 Ultra difumina las líneas entre el smartphone y la cámara compacta como nunca antes. Lo respalda con uno de los mejores procesamientos de imágenes del sector, pero eso es solo un lado de la historia.

El teléfono insignia rebautizado de Huawei todavía está sujeto a las mismas restricciones de hardware y software que el P60 Pro, lo que lo pone en una desventaja significativa en Occidente.

OPPO FIND X8 PRO

El Oppo Find X8 Pro es un excelente teléfono Android que logra impresionar en casi todos los departamentos. Tiene un sistema de cámara cuádruple que es mejor que cualquiera que hayamos usado anteriormente y toma excelentes fotos en casi todas las condiciones. La pantalla es brillante e inmersiva, y es difícil hacer que el teléfono se ralentice. Independientemente de lo que pienses sobre la originalidad de las ideas de Oppo, el Find X8 Pro es una experiencia fantástica para un teléfono inteligente.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Honor) (Crédito de la imagen: Future, Viktoria Schilets)

Mejor teléfono plegable

MOTOROLA RAZR 50 ULTRA

El Motorola Razr 50 Ultra es fácilmente el mejor teléfono plegable que puedes comprar en 2024. Es una gran mejora en comparación con su predecesor y también tiene la pantalla de cubierta más grande y utilizable. Sin embargo, ningún teléfono plegable puede negar los pliegues de la pantalla o las manchas de huellas dactilares, por lo que hay que tener en cuenta lo que sacrificas. Pero en comparación con cualquier otra cosa, Motorola ha salido victorioso, con uno de los mejores plegables que encontrarás en el mercado.

HONOR MAGIC V2

El Honor Magic V2 eleva la barra del diseño de teléfonos plegables. Es más delgado y liviano que sus rivales de precio comparativo, y toma prestadas suficientes características de alta especificación de los dispositivos de barra de chocolate premium de Honor para justificar aplausos más allá de su impresionante factor de forma. Dicho esto, pagarás generosamente por el privilegio de tener uno, y tendrás que conformarte con un software mediocre y sin resistencia al agua.

SAMSUNG FLIP 6

El Galaxy Z Flip 6 es el mejor plegable de Samsung, incluso con una dura competencia. Samsung ofrece una potencia innegable, software de nivel profesional y la tranquilidad que viene con una durabilidad mejorada y años de actualizaciones de Android por delante. Las características Galaxy AI de Samsung siguen mejorando.

Mejores tabletas

Huawei Matepad Pro Mejor tableta en general

La MatePad Pro afirma ofrecer una experiencia creativa superlativa, gracias a su pantalla OLED y a su rendimiento capaz. Ciertamente se destaca en estos aspectos, por lo que es un placer ver contenido.

Galaxy Tab S10 Ultra Mejor tableta productividad

La tableta extragrande de Samsung cumple en todos los departamentos. Tiene una magnífica pantalla de gran tamaño, mucha potencia, una duración de batería decente y funciones de software impresionantes.

Marca del año

Qualcomm ha dado un gran salto en innovación y se encuentra en prácticamente todo objeto que lleva electrónica, desde smartphones hasta pantallas inteligentes, centros de datos, automóviles e internet de las cosas.

Con el lanzamiento de su procesador Snapdragon Elite y su incursión en el cómputo móvil es la compañía de 2024 y uno de los grandes nombres tech a seguir en 2025.

Retailer del año en México

Con innovaciones en las formas de pago, crédito para clientes no bancarizados y la posibilidad de entregas el mismo día en algunas ciudades, Mercado Libre ha hecho todo lo necesario para igualar la oferta de la competencia al tiempo que ha mejorado su marketplace interno. Es sin duda el retailer del año por las innovaciones realizadas en beneficio de la experiencia de cliente.

Auto del año

Honda Civic Hybrid 2025

El Honda Civic Hybrid 2025 es un vehículo excepcional que combina a la perfección eficiencia, desempeño y tecnología. Su sistema híbrido de última generación, su diseño deportivo y su equipamiento completo lo convierten en una excelente opción para aquellos que buscan un vehículo compacto y moderno.

Si estás buscando un híbrido que te ofrezca una experiencia de conducción emocionante y respetuosa con el medio ambiente, el Civic Hybrid 2025 es definitivamente una opción a considerar.

Producto del año

Hummer EV

Pocos regresos son tan significativos como el de Hummer. En la primera década de los 2000s el Hummer se destacó por ser un vehículo con un consumo de combustible absurdamente poco eficiente y un aspecto tosco y totalmente anti sustentable que finalmente tuvo que salir del mercado ante el auge de los autos híbridos y con mejores consumos energéticos.

Este 2024 Hummer regresó al mercado con todo el aspecto rudo y las prestaciones de un todoterreno pero sobre todo, presumiento un nuevo corazón totalmente eléctrico que ha dejado más que complacidos tanto a los amantes de las energías alternativas como a los nostálgicos amantes de esta gran SUV.

Hummer EV tanto en su versión SUV como Pick Up nos demuestra que la innovación tecnológica puede transformar un producto y volverlo altamente atractivo, pertinente y útil bajo nuevos contextos y por ello es nuestro producto del año.

Premio a la innovación tecnológica

Chat GPT

Aceptémoslo, todos hemos utilizado Chat GPT ya sea por fines de ocio, entretenimiento, trabajo o academia. El modelo LLM de Open AI ha logrado sobrellevar la tormenta interna que afectó a su compañía matriz durante 2024 y se las ha arreglado para mantenerse relevante en el competido mercado de las inteligencias artificiales.

Con su opción de llevar un chat conversacional en el que por poco nos convence de estar charlando con una persona y sus nuevas características para la creación de contenido creativo, no es de sorprender que Chat GPT se lleve un premio especial por su innovación tecnológica.

Premio elección de los editores

Intel Core Ultra 200

Si algo caracteriza a Intel es su perseverancia. Su paso por el mundo de la tecnología puede rastrearse hasta los primeros momentos de la informática y la electrónica. Su diseño e innovación han sido en parte responsables de que la Ley de Moore continúe estando vigente, con un aumento de poder que inicia en los procesadores Pentium, se potencializa en la familia Core i y que alcanza un nuevo estadío con la familia Ultra.

Los Ultra 200 en particular, con sus capacidades de Inteligencia Artificial en el borde disponible para usuarios domésticos es una muestra más de la tenacidad de Intel que a pesar de sus problemas internos no baja los brazos para ofrecer tecnología de punta enfocada en los casos de uso actuales, pero también perfilada y pensada en el futuro.

Nuestro reconocimiento a la marca y a sus esfuerzos en el campo de la tecnología es lo que nos ha llevado a darle a la familia Intel Core Ultra 200 el premio a la Elección de los Editores.