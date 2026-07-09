Así transforma LG WashTower con AI tus reuniones para ver fútbol en casa

Los fines de semana de fútbol suelen venir acompañados de reuniones, botanas y muchas horas de convivencia. Pero una vez que termina el partido, también llegan las playeras por lavar, los manteles con manchas y la ropa que se acumuló durante el día. En ese contexto, contar con un sistema de lavado más eficiente puede hacer que las tareas del hogar ocupen menos tiempo.

La LG WashTower con AI busca precisamente simplificar esa rutina al integrar lavadora y secadora en un solo equipo, incorporando inteligencia artificial, conectividad y funciones que automatizan gran parte del proceso de lavado.

Un diseño que aprovecha mejor el espacio

A diferencia de una configuración tradicional, la LG WashTower integra lavadora y secadora en un solo cuerpo, una solución que ayuda a optimizar el espacio en áreas de lavado de dimensiones reducidas.

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Su diseño vertical también incorpora un panel de control central, colocado a una altura más cómoda para acceder tanto a las funciones de lavado como de secado sin necesidad de estirarse o agacharse constantemente.

Además de ofrecer una apariencia minimalista, esta distribución facilita el uso diario y permite mantener un área de lavado más organizada.

Inteligencia artificial para simplificar el lavado

Uno de los principales diferenciadores de este equipo es la incorporación de AI DD, una tecnología que analiza el tipo de carga para seleccionar automáticamente los movimientos de lavado más adecuados según el peso y el tipo de tejido.

El sistema trabaja en conjunto con AI Sensor, que coordina los ciclos de lavado y secado para reducir la necesidad de realizar configuraciones manuales y agilizar todo el proceso.

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Para quienes buscan resultados en menos tiempo, la función TurboWash 360 permite completar un ciclo de lavado en aproximadamente 29 minutos, una alternativa útil cuando se necesita tener lista la ropa rápidamente.

Vapor para una limpieza más profunda

Además del cuidado de las prendas, la LG WashTower incorpora funciones enfocadas en la higiene.

La tecnología Steam utiliza vapor durante determinados ciclos para ayudar a eliminar hasta el 95% de los alérgenos y el 99.9% de las bacterias, una característica especialmente útil para ropa de uso diario, prendas deportivas, cobijas o textiles que requieren una limpieza más profunda.

El equipo también incorpora un Motor Inverter Direct Drive, diseñado para reducir la vibración y el nivel de ruido durante el funcionamiento, además de ofrecer una mayor eficiencia energética. LG respalda este componente con una garantía de 10 años.

Control desde el smartphone

Como parte del ecosistema de hogar inteligente de la marca, la WashTower integra conectividad mediante LG ThinQ.

Desde la aplicación es posible iniciar o monitorear ciclos de lavado de forma remota, descargar programas especializados, recibir notificaciones cuando la ropa está lista y utilizar herramientas de diagnóstico inteligente para identificar posibles incidencias.

También permite consultar información relacionada con el consumo energético, facilitando una administración más eficiente del equipo desde cualquier lugar.

Un aliado para la rutina diaria

La propuesta de la LG WashTower va más allá de integrar una lavadora y una secadora en un mismo equipo. Su combinación de inteligencia artificial, automatización y conectividad busca reducir el tiempo dedicado a las tareas del hogar para que la rutina resulte más sencilla.

Funciones como AI DD, TurboWash 360, Steam y LG ThinQ convierten al equipo en una alternativa para quienes buscan optimizar el espacio y automatizar parte del proceso de lavado, dejando más tiempo para disfrutar de otras actividades, ya sea una reunión con amigos, una tarde en familia o un fin de semana lleno de fútbol.