¡Arma tu kit mundialista, con LG!

El torneo más esperado del año ya casi está aquí, y con la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sedes principales, la emoción se respira en el aire. Sin embargo, ver los partidos con una pantalla que se traba o sufriendo por el calorón de la tarde puede arruinarle la fiesta a cualquiera. La pregunta del millón es: ¿cómo vas a preparar tu casa para el pitazo inicial?

LG, tras ser confirmado como Socio Tecnológico Oficial de la Selección Nacional de México para el periodo 2025/2026, diseñó una estrategia agresiva. No se limitaron a las pantallas; crearon una línea completa con el sello de “Producto Oficial” que va desde la lavandería hasta la cocina. Todo pensado para que disfrutes cada jugada con la máxima comodidad bajo su icónico lema: Life’s Good.

La lista rápida

Si buscas la experiencia de un estadio real en tu sala, la LG QNED evo AI 100" es la opción colosal por su gigantesco tamaño y panel MiniLED de alto brillo.

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Si exiges la mejor calidad de imagen existente para ver los partidos de noche, la LG OLED evo AI es la opción premium por sus negros perfectos y sistema webOS 25.

Si quieres mantener las bebidas frías sin perder un solo segundo del juego, la LG InstaView con MoodUP es la opción interactiva por su panel de doble toque y luces RGB.

Si necesitas limpiar las playeras del equipo entre partido y partido, la LG WashTower AI DD es la opción eficiente por sus ciclos inteligentes de una hora.

Si te toca soportar el verano del norte o del centro del país, el LG DUALCOOL AI Air es la opción climática por su enfriamiento veloz de bajo consumo.

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El centro de mando: LG QNED evo AI 100"

La joya de gran formato para este torneo es el modelo 100QNED86AS. Hablamos de una bestia de 100 pulgadas con resolución 4K nativa que utiliza iluminación MiniLED y el procesador alpha 8 AI Gen2. Está armada con una tasa de refresco de 120 Hz (con VRR hasta 144 Hz) y AMD FreeSync Premium, garantizando transiciones ultra suaves ya sea viendo la transmisión en vivo o jugando una reta en la consola.

Gracias a su tecnología QNED Color Pro, entrega el 100% del volumen de color, logrando que el césped de estadios como el BBVA o el Akron luzca con un realismo impresionante. Además, su compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos asegura que la ambientación y los cánticos de la tribuna inunden por completo tu sala de estar.

Cómpralo si tienes una pared amplia disponible y quieres la máxima inmersión de tamaño con un brillo excelente para habitaciones muy iluminadas.

No la compres si buscas una pantalla portátil para mover constantemente o si tu espacio de visualización es menor a los dos metros de distancia.

La alternativa cinematográfica: LG OLED evo AI

Para los que prefieren el contraste absoluto y la precisión milimétrica sobre el tamaño bruto, la línea OLED evo AI 2026 (modelos C6 y G6, en tamaños desde 42 hasta 83 pulgadas) es la elección idónea. Esta serie estrena el renovado sistema webOS 25 —galardonado por la industria como la mejor plataforma Smart TV del año— y el potente cerebro alpha 11 AI Gen2 en sus versiones de gama alta.

Una de sus grandes ventajas para los días de convivencia es el control por voz manos libres “¡Hi, LG!”, que te permite cambiar de canal o buscar repeticiones sin suelta los tacos ni la botana. Además, ofrece una latencia bajísima en conexiones Bluetooth (menos de 2.5 ms), ideal para conectar audífonos o jugar en la nube vía GeForce NOW.

Cómprala si... exiges la máxima fidelidad visual del mercado, negros puros para ver la televisión a oscuras y las funciones inteligentes más fluidas.

No la compres si... Planeas instalar el televisor en un patio exterior abierto donde la luz del sol directa opaque las virtudes del panel orgánico.

Manos libres: LG InstaView con MoodUP

Ir por una botana a la cocina a mitad de una jugada de peligro suele ser un deporte de alto riesgo. El refrigerador InstaView soluciona esto con su panel de cristal que, al recibir dos toques, se ilumina para mostrar el interior; de esta forma localizas lo que buscas sin abrir la puerta, reduciendo la pérdida de frío y manteniendo las bebidas bien heladas.

Por si fuera poco, la variante MoodUP añade un toque festivo único mediante paneles LED RGB en sus puertas. Estos cambian de color siguiendo el ritmo de la música mediante la aplicación LG ThinQ, un detalle visual que la marca ha destacado con orgullo en sus campañas comerciales dedicadas a la afición mexicana.

Cómprala si… te fascina la tecnología para el hogar, organizas reuniones constantes y buscas un electrodoméstico que sea el centro de atención.

No la compres si… tu cocina cuenta con un espacio demasiado empotrado o prefieres los acabados tradicionales en acero inoxidable liso.

La logística doméstica: LG WashTower AI DD

Las jornadas mundialistas implican reuniones familiares seguidas y, por ende, la necesidad de tener los jerseys limpios de un día para otro. La WashTower con AI DD simplifica la tarea calculando de forma automática el peso y la delicadeza de las telas, programando el nivel de agua, temperatura y patrones de movimiento exactos para no dañar las prendas deportivas.

Mediante la tecnología Smart Pairing, la sección de la lavadora le manda las instrucciones precisas a la secadora para agilizar el proceso de transferencia. La marca promete que un ciclo completo puede estar listo en aproximadamente una hora, salvando la tarde si te diste cuenta de que tu playera de la suerte seguía sucia justo antes del partido.

Cómprala si… necesitas ahorrar espacio físico en tu hogar instalando una torre de lavado inteligente que cuide tus uniformes de forma veloz.

No la compres si… vives solo, lavas muy poca ropa a la semana o cuentas con equipos independientes semi-nuevos que no planeas renovar.

ododEEl comodín climático: LG DUALCOOL AI Air

Soportar una jornada de partidos intensos a mitad de julio en Monterrey o Mexicali sin una buena climatización es imposible. El aire acondicionado DUALCOOL AI Air se presenta en capacidades de 1 a 2 toneladas (versiones de 110 V y 220 V) con un tiro de aire optimizado que alcanza hasta 22 metros de distancia, cubriendo salas amplias sin problemas.

Para evitar sorpresas desagradables en el recibo de luz, su sistema AI kW Manager monitoriza y topa el consumo energético. Además, su compresor Dual Inverter enfría las habitaciones un 40% más rápido que los equipos tradicionales y cuenta con la certificación de TÜV Rheinland en su modo All Cleaning, el cual elimina hasta

elel 99.9% de las bacterias del interior.

Cómpralo si… habitas en una zona de la república con altas temperaturas de verano y deseas un ambiente fresco sin disparar el gasto de luz.

No lo compres si… tu área de entretenimiento se localiza en una zona con clima frío o templado donde basta con un ventilador convencional.

Cómo elegir tu "kit mundialista" ideal

Armar el entorno tecnológico para este verano no debe tomarse a la ligera; requiere la misma estrategia que preparar los ingredientes para una buena carne asada el fin de semana. Ten en mente estos tres pilares:

Espacio real vs. Tamaño: Una pantalla de 100 pulgadas requiere una distancia considerable para disfrutarse adecuadamente. Si tu espacio es más compacto, la línea OLED de 65" o 77" aprovechará mejor la habitación.

El ecosistema ThinQ: La verdadera ventaja competitiva de LG radica en que todos estos dispositivos se controlan desde la misma app móvil, permitiendo ajustar el aire acondicionado o revisar el estatus del lavado sin levantarte del sofá.

Orgullo Local: Muchos de estos artículos cuentan con el respaldo de ser “Made in Mexico”, fabricados en las plantas industriales que la firma opera en el territorio nacional desde hace más de cinco décadas, lo que asegura servicio técnico y piezas accesibles.

Qué combinación recomendamos

Combinación "Palco Presidencial" (Gama Alta): Pantalla LG QNED evo AI 100" para un impacto visual absoluto, acompañada por el aire acondicionado LG DUALCOOL AI Air de 2 toneladas.

Combinación "Anfitrión Estrella" (Equilibrada): Televisor LG OLED evo AI de 77 pulgadas en la sala principal y el refrigerador LG InstaView con MoodUP para ambientar el área de alimentos.

Combinación "Aficionado Práctico" (Funcional): LG OLED evo de 65 pulgadas para las transmisiones en alta definición y la LG WashTower AI DD encargada de la limpieza express de las prendas del Tri.

Veredicto

¿Vale la pena adquirir todo el portafolio? La decisión final dependerá de las necesidades reales de tu hogar y de tu presupuesto actual. Sin embargo, analizando objetivamente el mercado de 2026, ninguna otra firma tecnológica ha logrado estructurar un ecosistema tan completo, enfocado y tropicalizado para el consumidor mexicano de cara al evento futbolístico del año.Hay que comprar con cabeza fría y armar la estrategia desde ya. Al final, el torneo de este verano se vive solo una vez en la vida y el verdadero triunfo es asegurar que cada gol de la Selección se disfrute en el mejor palco posible: tu propia sala.