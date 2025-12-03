CES 2026: LG prepara su conferencia global bajo el lema "Innovation in Tune With You"

¡Atención! Sobre todo si planeas seguir las actividades del CES 2026, pues LG anunció su conferencia de prensa "LG World Premiere" para el próximo 5 de enero a las 10:00 H (CST) desde el Centro de Convenciones Mandalay Bay, en Las Vegas, Nevada.

Lo primero que debes de saber es que si no estarás presente en el lugar, podrás seguirla a través de las plataformas digitales globales de LG.COM, YouTube y X. Bajo el lema de su participación en CES 2026, "Innovation in Tune With You", LG presentará su visión para elevar la vida cotidiana a través de la Inteligencia Afectiva, ofreciendo experiencias conectadas, fluidas y perfectamente sincronizadas con cada usuario.

Los productos revolucionarios que se presenten y demuestren durante LG World Pre-miere estarán en exhibición a lo largo de CES 2026 en el stand de LG. Además de conocer los más recientes lanzamientos y soluciones de la compañía, las y los visitan-tes podrán explorar y disfrutar una variedad de experiencias únicas e innovadoras impulsadas por IA, así como instalaciones inmersivas e interactivas que reflejan la visión centrada en el usuario y el concepto principal de la exhibición.

