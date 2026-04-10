Esta ingeniosa función de iPadOS 26.4 lo acerca cada vez más al Mac, y eso me preocupa

iPadOS 26.4 incluye una nueva función que ayuda a los usuarios a encontrar ventanas de aplicaciones ocultas

Añade otro elemento similar al de Mac al sistema operativo de la tableta

Pero la "macificación" del iPad podría generar una confusión innecesaria

En los últimos años, Apple se ha negado rotundamente a admitir que está fusionando el iPad y el Mac, a pesar de que cada vez hay más similitudes entre sus sistemas operativos iPadOS y macOS. Con el lanzamiento de iPadOS 26.4 en marzo, esta tendencia se ha acentuado aún más. Pero me preocupa que esto difumine demasiado los límites y, como consecuencia, pueda confundir a los seguidores de Apple.

En este caso, hablamos de una nueva función de iPadOS 26.4 que facilita la localización de las ventanas abiertas. La versión original de iPadOS 26 añadió compatibilidad para ejecutar múltiples ventanas de aplicaciones en el iPad, pero el problema era que podías perder la pista de ellas si tenías demasiadas abiertas. En iPadOS 26.4, sin embargo, todo eso ha cambiado.

Ahora, verás aparecer una pequeña ventana emergente sobre el ícono de una aplicación si tiene varias ventanas abiertas. La ventana emergente dirá «X ventanas ocultas» (siendo X el número de ventanas) y «Mostrar todas las ventanas» escrito debajo. Solo tienes que hacer clic en la ventana emergente y todas las ventanas existentes de esa aplicación se mostrarán en la pantalla. Es una forma rápida y práctica de llevar un registro de las ventanas de tus aplicaciones sin perderlas a lo largo del día.

El artículo continúa a continuación.

Sin duda, esta es una función más para los usuarios avanzados del iPad que algo que la mayoría de la gente necesite en su día a día, ya que sospecho que la mayoría de los usuarios de iPad nunca abren más de una ventana de aplicación a la vez, y mucho menos pierden la pista de ellas. Sin embargo, a pesar de la utilidad de esta función, me preocupa que pueda crear confusión entre los dispositivos de Apple.

El dilema de la MacBook Neo

(Image credit: Jacob Krol/Future)

La incorporación de la compatibilidad con múltiples ventanas es, sin duda, una característica propia de un ordenador de escritorio y contribuye a que el iPad se parezca más a uno de los mejores Mac de Apple que a una tableta. Si le agregas un ratón y un teclado compatibles, la tableta puede funcionar fácilmente como una computadora portátil, con algunas salvedades.

Hace unos años, eso estaba muy bien: el iPad podía servir como una alternativa asequible a las computadoras portátiles para quienes no querían gastarse 999 dólares o más en un MacBook. Pero con el lanzamiento del MacBook Neo, todo eso ha cambiado.

Ahora, solo tienes que pagar 599 dólares / 599 libras / 899 dólares australianos y obtienes un portátil de verdad que rinde muy por encima de lo que cabría esperar. En un mundo así, ¿por qué necesitarías un iPad que hace las veces de MacBook? La única razón que se me ocurre es que te guste el formato de tableta.

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Sin embargo, eso no cambia el hecho de que Apple está haciendo que sus iPads se parezcan más a una Mac cuando existe un sustituto perfecto —y asequible— en forma del MacBook Neo. Si quieres un dispositivo básico, ahora tienes que elegir entre el MacBook Neo y el iPad, y eso parece una situación innecesariamente confusa. ¿Deberías comprar un iPad o un MacBook Neo? Esa es una pregunta que los usuarios tendrán que hacerse cada vez más.

Sin embargo, es evidente que se trata de una situación con la que Apple se siente cómoda. Como demuestra la reciente actualización a iPadOS 26.4, la empresa sigue incorporando funciones propias de Mac a sus iPads, incluso después de la presentación del MacBook Neo —y a pesar de que niega que ambos sistemas se estén fusionando—. Esto hace pensar que este desconcertante solapamiento ha llegado para quedarse en el futuro inmediato.

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