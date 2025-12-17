Warner Bros. rechaza acuerdo con Paramount, pero el drama de la fusión con Netflix apenas comienza

Warner Brothers Discovery acaba de rechazar la oferta de compra de Paramount

La junta directiva de WBD favorece el acuerdo con Netflix

No esperes un acuerdo cerrado en el corto plazo

La semana pasada, parecía que Paramount podría lanzarse a robarle Warner Bros. Discovery a Netflix con una oferta de adquisición hostil que superó la oferta del gigante del streaming, pero ahora parece que WBD sigue apoyando a su amante de Stranger Things.

Esto se debe a que la junta directiva de WBD rechazó oficialmente la oferta de Paramount de David Ellison, calificándola de "inadecuada, con riesgos y costos significativos impuestos a nuestros accionistas" (a través de The Hollywood Reporter).

Sus quejas se centraron en dos cuestiones clave.

La primera es que WBD duda que Larry Ellison, el padre de David Ellison, quien ayuda a financiar el acuerdo con Paramount, pueda proporcionar el respaldo completo que Paramount afirma ofrecer. En esencia, Larry Ellison ofrece un fideicomiso con activos y pasivos como aval para el acuerdo con Paramount, pero dado que el acuerdo no revela cuáles son estos activos y que los activos dentro del fideicomiso pueden transferirse o modificarse, WBD no está convencida de que esto pueda servir como un respaldo confiable.

El segundo se refiere a la participación de los fondos soberanos de Oriente Medio. Si bien la participación de los Ellison podría ayudar a facilitar el proceso regulatorio —ya que Larry es un aliado cercano del presidente Donald Trump—, se teme que el dinero de Arabia Saudita, Abu Dabi y Qatar simplemente anule esa buena voluntad política, ya que los legisladores estadounidenses podrían no estar muy interesados ​​en que estas potencias extranjeras se involucren tanto con un proveedor de entretenimiento tan importante.

Probablemente no ayude el hecho de que el fondo de inversión de Jared Kushner (Kushner es el yerno de Trump) también haya retirado su apoyo financiero como parte del acuerdo con Paramount.

WBD añadió que, además de esta incertidumbre financiera y regulatoria, no cree que el acuerdo con Paramount sea sustancialmente mejor que la oferta de Netflix. Lo considera un mayor riesgo sin beneficio.

Netflix también envió una carta a los accionistas de WBD para explicar por qué su oferta es “superior en múltiples frentes”.

Lejos del clímax

Aunque esto parezca el final de la historia, es casi seguro que no lo es.

Para empezar, la junta directiva de WBD no tiene la última palabra sobre la oferta de Paramount: sus accionistas sí. Si bien la junta directiva de WBD ha declarado en una carta a los accionistas que el acuerdo de Netflix es superior, estos aún podrían decidir vender su participación a Paramount.

Incluso si están de acuerdo con la evaluación de la junta, Paramount podría no dar marcha atrás.

Los informes sugieren que David Ellison envió un mensaje de texto al director ejecutivo de WBD, David Zaslav, diciendo que Paramount podría estar dispuesto a superar los 30 dólares por acción y dijo: "Tenga en cuenta que no incluimos 'mejor y final' en nuestra oferta".

De igual manera, si el consorcio de Paramount presenta una oferta mejor, Netflix podría responder con un acuerdo de compra aún mayor. Las caídas en los precios de las acciones de Netflix y Paramount sugieren que los mercados predicen una guerra de ofertas.

También vale la pena señalar que, si bien gran parte de la atención se centra en las opiniones del gobierno de Estados Unidos sobre los acuerdos (especialmente dados los estrechos vínculos personales de Trump con los Ellison y su promesa sin precedentes de querer participar directamente en el proceso de toma de decisiones sobre el acuerdo), es probable que Estados Unidos no sea el único gobierno que intervenga. La UE también intervendrá, y su comisión no parece tener la misma afinidad personal por los Ellison.

Aún hay tiempo para que ocurran más cosas en 2025, pero preveo que los acontecimientos más importantes no ocurrirán hasta 2026, lo que nos dará mucho más tiempo para ver cómo se desarrolla este drama. Personalmente, estoy deseando ver la adaptación de Netflix.