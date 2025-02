No puedo esperar a ver a mi personaje favorito de The Office regresar para la nueva serie spin-off de Peacock

Óscar Núñez retomará su entrañable papel de The Office en la nueva serie de Peacock

La serie aún no tiene nombre

Se cree que los productores querían mantener la aparición de Núñez como una sorpresa, pero se filtró

¿Extrañas "The Office"? De ser así, esta noticia podría alegrarte el día, así que no te pierdas ningún detalle.

The Office fue una verdadera obra maestra de la comedia, y la considero una de mis series favoritas. Debo admitir que sentí algo de aprensión cuando supe que tendría un spin-off en Peacock, pero, pensándolo bien, no puede ser tan malo como el desastre del intento de The Office en Prime Video, ¿verdad? En fin, mi interés por la nueva serie ha aumentado ahora que se ha revelado que Oscar Nuñez regresará a interpretar a Oscar Martínez, y estoy muy emocionado de ver nuevamente a ese personaje.

En cuanto al regreso de Oscar, sabemos que no será el personaje principal, así que no esperes travesuras al estilo de Michael Scott. Veremos a alguien nuevo en ese rol. Lamentablemente, si esperabas ver a personajes como Pam, Jim y Dwight, parece que Oscar será el único que regrese a la oficina, y se unirá a un nuevo elenco de actores. Según lo que entendemos, este spin-off está ambientado en el universo de The Office, pero no es una secuela directa.

De acuerdo con Variety, el productor Greg Daniels sintió que "contó una historia completa para la mayoría de los personajes, pero si hubiera uno al que le gustaría volver a explorar, ese sería Oscar."

Variety añadió: "Se cree que los productores esperaban mantener la participación de Nuñez como una sorpresa, pero la noticia se filtró el miércoles a través del boletín The Insneider."

¿Qué sabemos del spin-off de The Office de Peacock?

Por ahora, ¡no sabemos mucho! Ni siquiera tiene nombre y actualmente se conoce como «Untitled Daniels/Korman Project» (en referencia a los dos productores Greg Daniels y Michael Korman). Con un poco de suerte, empezaremos a ver más detalles en los próximos meses, ya que siento curiosidad.

Sin embargo, tenemos una trama suelta, y es que seguiremos al personal de un periódico moribundo del Medio Oeste cuyo editor está tratando de revivirlo con reporteros voluntarios. Así que, aunque no se trata de Dunder Mifflin, seguimos teniendo la conexión con el periódico, y se va a montar como un documental utilizando el mismo equipo que filmó The Office. Así que esto podría explicar por qué Oscar se ha encontrado aquí, si está trabajando para la nueva empresa o simplemente tiene experiencia como sujeto de documentales.

