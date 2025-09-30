Es posible que no haya una tercera temporada de Peacemaker, según James Gunn, y los fans a los cómics de DC están convencidos de saber por qué

No te preocupes, Chris Smith no se irá al atardecer si Peacemaker termina después de dos temporadas

James Gunn ha informado a los fans sobre el futuro de Peacemaker.

El codirector de DC Studios afirma que es posible que no haya una tercera temporada.

Los fans creen que la temporada actual dará lugar a una serie de televisión diferente del Universo DC.

¡Malas noticias! Parece que no hay futuro para Peacemaker después de la segunda temporada, esto de acuerdo con James Gunn.

En entrevistas concedidas a diferentes medios tras el estreno del episodio 6 de la temporada 2 de Peacemaker, Gunn admitió que es posible que no haya una tercera temporada de la serie de HBO Max. Sin embargo, Gunn indicó que la última entrega de la serie podría dar lugar a otra serie de televisión del Universo DC (DCU), y los fans creen saber de qué se tratará.

Empecemos por los comentarios de Gunn sobre la posibilidad de una tercera temporada de Peacemaker. Cuando Deadline le preguntó si él y su compañero y codirector de DC Studios, Peter Safran, renovarían la serie para otra temporada, Gunn respondió: "Lo descubrirán en el episodio 8 [de la temporada 2], porque no es necesariamente eso [una tercera temporada de Peacemaker]".

Algunos de estos personajes continuarán», continuó Gunn antes de añadir: "Pero tampoco es exactamente Peacemaker 3. No lo descarto. Verán el episodio 8 y tal vez descubran un poco más".

Gunn dio una respuesta casi idéntica cuando Collider le preguntó si la temporada 3 estaba en desarrollo.

"Por ahora no", dijo. "Eso no significa que no haya planes para estos personajes, pero no es necesariamente la temporada 3 de Peacemaker. Y luego la gente debería ver el episodio 8 [de la temporada 2] para ver qué pasa, porque tal vez algunas de sus preguntas se respondan en ese episodio".

¿La temporada 2 de Peacemaker dará paso a la serie de televisión Amanda Waller de DCU?

Amanda Waller (derecha) apareció por última vez en la temporada 1 de Creature Commandos. (Image credit: Max/DC Studios)

Como sugirió Gunn, esto no significa que Peacemaker haya sido cancelada. En cambio, el episodio final de la temporada 2 de Peacemaker podría sentar las bases para otro proyecto de DCU al que podría dar el salto su ecléctico elenco de personajes, y los fans de los cómics de DC creen saber cuál será.

Cuando Gunn anunció la programación inicial de películas y series de televisión para DCU Chapter One, también conocido como "Gods and Monsters", a principios de 2023, se dijo que uno de los proyectos giraría en torno a Amanda Waller. Se trata de la desacreditada exdirectora de ARGUS interpretada por Viola Davis en la película The Suicide Squad de 2021, así como en las primeras temporadas de Peacemaker y Creature Commandos.

Desde ese primer anuncio, el progreso de esta serie de televisión de DCU Chapter One ha sido lento. El mes pasado, Gunn declaró a la revista People que el trabajo en el proyecto sin título de Waller "no ha sido el más rápido", pero indicó que no se había archivado.

Algunos espectadores de Peacemaker creen que el final de la temporada 2 dará lugar a una serie de televisión de Checkmate. (Image credit: DC Comics)

A la luz de los comentarios de Gunn sobre la temporada 3 de Peacemaker, los fans ahora están convencidos de que la segunda temporada de una de las mejores series de HBO Max conducirá directamente a la producción protagonizada por Waller. De hecho, los hilos de las páginas de Reddit DCULeaks y DC_Cinematic están llenos de fans que teorizan que así será. Dados los vínculos de Waller con Peacemaker y muchos otros personajes de la serie homónima, no es una posibilidad tan descabellada.

También hay más pruebas en las páginas de DC Comics, donde Waller forma una rama de la Task Force X —el grupo de villanos y antihéroes que comandaba en The Suicide Squad— llamada The Agency. Esa pequeña rama secreta es la precursora de otra organización conocida como Checkmate, que anteriormente contaba con personajes de Peacemaker entre su extensa lista, incluidos Chris Smith/Peacemaker, Adrian Chase/Vigilante y Sasha Bordeaux.

Los personajes que aparecieron en la película Superman de Gunn, incluyendo a Michael Holt/Mr. Terrific e incluso el eterno interés amoroso de Clark Kent, Lois Lane, también han formado parte de Checkmate. G.I. Robot, que sigue formando parte del Grupo de Trabajo M de Creature Commandos de cara a la temporada 2 de Creature Commandos, también formó parte del equipo Checkmate en su momento.

Llegados a este punto, ¿se puede dar por hecho que la segunda temporada de Peacemaker no solo dará paso a la serie de televisión protagonizada por Waller, sino que también se llamará Checkmate? Tendremos que esperar hasta que se emita el final de esta temporada, el 9/10 de octubre, para tener una confirmación oficial, pero todo apunta en esa dirección.

¿Qué opinas? ¿Están los fans en lo cierto o están equivocados? Cuéntamelo en los comentarios.