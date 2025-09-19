El nuevo tráiler de Peacemaker da una gran pista de que Chris Smith está a punto de descubrir la verdad sobre la "mejor dimensión jamás vista"

El próximo episodio de Peacemaker podría responder a una de nuestras mayores preguntas sobre su universo alternativo

Se ha publicado un nuevo tráiler del episodio 6 de la temporada 2 de Peacemaker.

Esto sugiere que una importante teoría de los fans podría confirmarse en el próximo episodio.

Los fans llevan mucho tiempo sospechando que algo no va bien en el universo alternativo de la serie.

El fin de Peacemaker se acerca, al menos el fin de su segunda temporada, y sí, afortunadamente para muchos, parece que resolverá uno de los mayores misterios de la serie en el próximo episodio.

Con el episodio 5 de la temporada 2 de Peacemaker ya disponible en varios servicios de streaming de todo el mundo, HBO ha lanzado un tráiler del penúltimo capítulo de la serie. Y, aunque no desvela nada significativo sobre el sexto episodio de esta temporada, da a entender que se confirmará una importante teoría de los fans sobre la serie del Universo DC (DCU).

A continuación se revelan todos los detalles de la temporada 2 de Peacemaker. También se incluyen posibles spoilers del próximo episodio.

El avance del episodio 6, que puedes ver arriba, revela que los 11th Street Kids seguirán a Chris Smith a la dimensión alternativa —a la que, en adelante, me referiré como Tierra-2 para simplificar— que él descubrió inicialmente en el estreno de esta temporada. Esto queda confirmado cuando Leota Adebayo activa el dispositivo que abre un portal dimensional hacia la Cámara de Despliegue Cuántico, y la pandilla lo atraviesa y se encuentra en Tierra-2.

Es Adebayo —y Judomaster, no olvidemos que siguió a Smith a través del portal en el episodio 5 antes de que se cerrara— quien tiene la clave para demostrar la teoría más descabellada de los fans de la temporada 2 de Peacemaker sobre Earth-2.

Para aquellos que no lo sepan: algunos espectadores creen que Earth-2 es la versión de DCU de Earth-X, un mundo paralelo en DC Comics donde la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que algunos piensan que Earth-2 es el sustituto de Earth-X en el proyecto DCU Chapter One es porque solo está habitada por personas blancas: no hay personajes negros, asiáticos o miembros de otras minorías étnicas.

Algunos fans de Peacemaker están convencidos de que Earth-2 no es lo que parece (Image credit: Curtis Bonds Baker/HBO Max)

Eso podría suponer un peligro para Adebayo, como mujer negra, y para Judomaster, como hombre vietnamita. Si Tierra-2 es una dimensión alternativa llena de supremacistas blancos, no se sabe qué podría pasarles si los ven corriendo por la versión de Evergreen City de Tierra-2.

Sin embargo, si conocemos a Adebayo tan bien como creemos, estará condenada si se ve obligada a refugiarse en un lugar seguro mientras el resto de los 11th Street Kids buscan a Peacemaker. Al fin y al cabo, es la mejor amiga del antihéroe titular —lo siento, Vigilante...—, por lo que hará lo que sea necesario para convencer a Chris Smith de que regrese a casa con sus amigos. Mientras tanto, Judomaster irá tras Smith en nombre de ARGUS, por lo que tampoco se quedará escondido en ningún sitio.

El título del episodio 6, «Ignorance is Chris», también sugiere que se avecina una gran revelación sobre Earth-2. Claro, es un juego de palabras con la frase «la ignorancia es felicidad», pero indica que Smith no ve el bosque por los árboles. En términos sencillos, está tan concentrado en esta realidad en la que es un héroe célebre, su hermano sigue vivo y ha encontrado a otra Emilia Harcourt que lo ama, que se niega a ver la Tierra-2 como la dimensión probablemente racista que es.

Con el próximo episodio de una de las mejores series de HBO Max el 25 o 26 de septiembre, dependiendo de dónde vivas, no tardaremos mucho en descubrir la verdad sobre este universo aparentemente idílico. Mientras tanto, lee más sobre mi cobertura de Peacemaker a continuación.