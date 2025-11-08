"El libro está lleno de enigmas y preguntas": Barbara y Andy Muschietti, creadores de Welcome to Derry, explican por qué la serie de terror de HBO es mucho más que Pennywise

Sin duda, Welcome to Darry ha causado gran emoción desde su primer episodio, y aún hay mucho más por descubrir en los próximos capítulos de la serie en HBO Max.

En mi reseña de Welcome to Derry, describí la serie como “una expansión bienvenida de la enorme novela de Stephen King”, y también tuve la oportunidad de hablar con los creadores sobre lo que viene en las próximas semanas.

Al momento de escribir esto, con solo dos episodios disponibles, puedo asegurar que aún falta mucho por ver. Durante una mesa redonda con TechRadar y otros medios, los hermanos Barbara y Andy Muschietti, responsables de la dirección y producción, compartieron más detalles sobre la serie.

Andy Muschietti nos dijo:

“La principal motivación para contar esta historia fue unir todas las piezas del rompecabezas. El libro está lleno de enigmas y preguntas. Mi curiosidad fue el motor principal para narrarla.”

“¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al incendio del Black Spot o a la masacre de la banda de los Bradley? Eso fue lo primero, y por supuesto, también contar la historia de Pennywise y sus orígenes.”

“Al final, terminó siendo algo mucho más grande que todo eso, pero esa fue la parte emocionante. Añadiría que estamos contando la historia de muchos más personajes, porque también nos enfocamos en una trama adulta fuera de la historia de nuestros Losers. Hay muchas piezas nuevas en el rompecabezas, pero creo que logramos hacer un buen trabajo.”

Este es un momento emocionante para los fans del terror. Considerando lo extensa que es la novela IT, con 1,138 páginas, una serie de televisión es el formato perfecto para explorar temas y eventos que apenas fueron insinuados en la obra original.

Aunque las dos películas dirigidas por los Muschietti cubrieron bastante terreno, aún no han terminado.

Pennywise es un nombre icónico del terror, pero la novela ofrece mucho más de lo que parece, y esta entrevista apenas da una probadita de lo que vendrá en la serie de HBO Max. Me encantó saber que los creadores quieren seguir expandiendo este universo y explorar más de Derry, el pueblo ficticio favorito de Stephen King, donde han ocurrido tantas cosas terribles.

Tampoco soy el único que está emocionado, ya que el propio Stephen King respondió recientemente a la serie, en exclusiva para The Post. "Me gusta mucho Welcome to Derry.

Hay mucho terror y muchas imágenes surrealistas. Hay una escena aterradora en un supermercado que se me ha quedado grabada, con frascos de pepinillos y todo".

Los hermanos Muschietti ampliaron la información sobre su colaboración con King durante nuestra mesa redonda, diciendo: «Le presentamos la idea de la serie hace como cuatro años. Hablamos con él al respecto y nos dijo: "Genial, hagámoslo"».

"Creo que tenía tanta curiosidad como nosotros por saber cómo iba a desarrollarse. Y le contamos que teníamos este extraño deseo de contar la historia al revés. Así que iríamos desde 1962, que es la primera temporada, hasta 1935 y luego a 1908".

"Hay una razón muy concreta por la que contamos la historia al revés. Todavía no puedo contártela, pero hay una razón por la que vamos hacia atrás, pero él, sin saber por qué, dijo inmediatamente: "Es una buena idea"".

"A partir de entonces, creo que se mostró muy abierto a explorar la idea, porque, aunque el libro es enorme y está lleno de historias y personajes, todo está muy fragmentado y se cuenta de forma parcial".

Aunque aún no se ha dado luz verde a más temporadas de Welcome to Derry, parece que hay margen para al menos dos más. Si se renueva, podríamos ver mucho más, así que realmente cruzo los dedos para que así sea.

