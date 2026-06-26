Milly Alcock (a la izquierda) interpreta a Kara Zor-El en una de las muchas películas nuevas de 2026

Por fin se ha estrenado "Supergirl" en los cines, y si estás pensando en ir a verla, lee primero mi reseña de "Supergirl" para saber si vale la pena hacerlo.

Sin embargo, si ya has decidido no ver la película del Universo DC (DCU) en la pantalla grande, tal vez te preguntes cuándo estará disponible para verla en casa.

Entonces, ¿cuándo podría debutar en streaming esta película de superhéroes protagonizada por Milly Alcock? A continuación, te comparto mis opiniones sobre su posible fecha de estreno en HBO Max, así que sigue leyendo para saber cuándo podría llegar a uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

Latest Videos From Watch full video here:

¿Ya se sabe cuándo se estrenará "Supergirl" en HBO Max?

La primera aventura conjunta de Supergirl y Krypto en la pantalla grande se estrenará en HBO Max a finales de este año (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

No. Una de las muchas películas nuevas de este año se estrenó en los cines de todo el mundo el 26 de junio, así que pasará un tiempo antes de que se transmita en la plataforma de streaming propiedad de Warner Bros. Discovery.

Dicho esto, podemos usar ejemplos recientes de fechas de estreno de películas en HBO Max para determinar cuándo podría incorporarse a la oferta cinematográfica del servicio.

Para empezar, "Superman", la primera película del Capítulo Uno del Universo Cinematográfico de DC (DCU), se estrenó en HBO Max el 19 de septiembre de 2025. Eso significa que llegó a la plataforma exactamente 70 días después de su estreno inicial en cines el 11 de julio de 2025.

Ruthye es uno de los muchos personajes secundarios que verás en Supergirl (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Si "Supergirl" sigue los pasos de sus predecesoras, haría su debut en HBO Max el 4 de septiembre de 2026, pero ¿qué tan probable es que eso suceda?

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Bueno, entre las películas de Warner Bros. que se han estrenado este año y que ya están disponibles en HBO Max se encuentran "Wuthering Heights", de Emerald Fennell, "The Bride!" y "They Will Kill You". Curiosamente, estas tres películas se lanzaron en la plataforma 77 días después de sus fechas originales de estreno en cines.

Si otras películas que aún no se han estrenado en HBO Max, como "Mortal Kombat II" y "The Mummy", de Lee Cronin, también llegaran 77 días después de su estreno en cines, "Supergirl" podría seguir este mismo patrón de lanzamiento y estar disponible para ver en casa el 11 de septiembre.

Sin embargo, considerando que la fecha mencionada es cuando ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, también conocido como uno de los eventos más trágicos en la historia de Estados Unidos, me sorprendería mucho que la película anteriormente conocida como "Supergirl: Woman of Tomorrow" se estrenara en esa fecha. Mi mejor suposición, entonces, es que "Supergirl" hará su debut en streaming el 4 o el 18 de septiembre.

¿Cuál es la duración de "Supergirl"?

La primera historia de Supergirl en la gran pantalla en 40 años dura menos de dos horas (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

"Supergirl" es una de las películas de superhéroes más cortas de todos los tiempos. De hecho, con solo una hora y 47 minutos de duración —incluidos los créditos finales—, la segunda película independiente de Kara Zor-El se encuentra sin duda entre las más concisas.

Sin embargo, para aquellos de ustedes con vejiga pequeña, eso significa que tal vez solo tengan que ir al baño una vez durante la proyección, ¡si es que tienen que ir en algún momento!

¿Hay escenas post-créditos en Supergirl?

¿Aparece Lobo en alguna de las escenas posteriores a los créditos de Supergirl? (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Tendrás que leer mi artículo «Explicación del final de Supergirl» para averiguarlo. No hace falta decirlo, pero ese artículo está lleno de spoilers, así que léelo solo después de haber visto la película del Universo Cinematográfico de DC.

¿Aún no la has visto, pero quieres saber más antes de hacerlo? Primero, lee todo lo que necesitas saber sobre "Supergirl". Luego, echa un vistazo a mi guía del elenco y los personajes de "Supergirl" para saber quiénes acompañan a Alcock en la última película de DC Studios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.