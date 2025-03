A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight: todo lo que sabemos hasta ahora de la precuela de "Game of Thrones"

A Knight Of The Seven Kingdoms: Key information - La serie se basará en los Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin - La serie es una precuela de Juego de Tronos, y se sitúa casi 100 años después de la Casa del Dragón - El rodaje tuvo lugar durante tres meses en junio de 2024, y terminó en septiembre - Peter Claffey interpretará a Dunk / Ser Duncan el Alto, y Dexter Sol Ansell interpretará a Egg / Príncipe Aegon Targaryen - La fecha de lanzamiento ha sido confirmada por HBO como "streaming en 2025", mientras que Martin cree que "tal vez en el otoño".

¿Eres fan del universo de "Game of Thrones"? De ser así, llegaron al lugar indicado, aquí encontrarán todos los detalles de A Knight Of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight:, la próxima serie de HBO basada en las novelas de George R. R. Martin.

Cuando Juego de Tronos abandonó para siempre su reino de otro mundo allá por mayo de 2019 -para bien o para mal, dado ese final tan divisivo-, dejó un agujero gigante con forma de fantasía oscura en la vida de muchos de las legiones de fans.

La Casa del Dragón fue la continuación de la precuela del creador George R. R. Martin (y Ryan Condal), lanzada en 2022, pero la demanda de más aventuras fantásticas y narraciones del autor multimillonario seguía ahí.

Y así lo ha hecho, con otra historia épica de capa y espada titulada Un caballero de los Siete Reinos. Se trata de otra precuela de Juego de tronos, pero ambientada casi 100 años después de los acontecimientos de La casa del dragón, que forma parte de la franquicia Canción de hielo y fuego.

Se basará en la serie de novelas fantásticas de Martin titulada Tales Of Dunk And Egg, y contará los orígenes de Dunk, el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto y Egg, el futuro Rey Aegon V Targaryen.

Ni que decir tiene que esto ha provocado una gran expectación entre aquellos que disfrutan con la dramática construcción del mundo de Martin, y con la posibilidad de que llegue a los cines en 2025, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Un caballero de los Siete Reinos:

A Knight Of The Seven Kingdoms: ¿Tiene fecha de lanzamiento?

Un caballero de los Siete Reinos se sitúa casi 100 años después de los acontecimientos de La Casa del Dragón. (Image credit: Ollie Upton/HBO)

Tras anunciar el inicio de la producción en enero de 2021, en junio de 2024, según Variety, había comenzado el rodaje, que concluyó tres meses después, en septiembre.

HBO anunció que se emitiría en 2025, y en una entrada del blog de Martin en su sitio, dijo: "La serie debutará a finales de este año, según me han dicho ahora. Cómo de tarde, no sabría decirlo. Quizá en otoño".

A Knight Of The Seven Kingdoms: ¿Hay tráiler oficial?

Coming to Max in 2025 | The White Lotus, Peacemaker, Hacks, The Last of Us & More - YouTube Watch On

Todavía no hay un tráiler oficial completo de El caballero de los siete reinos, pero, como es habitual en HBO, un vídeo de fin de año sobre sus producciones de 2025 y más allá nos dio una idea de lo que podemos esperar (salta al minuto y 32 segundos en el vídeo de arriba para ver el breve clip).

A Knight Of The Seven Kingdoms: ¿hay un cast confirmado?

Send a raven. Peter Claffey and Dexter Sol Ansell will star in the new @HBO Original Series, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, as Ser Duncan the Tall and Egg. Coming to Max. pic.twitter.com/OAXVSQKLrBApril 5, 2024

Es una sólida alineación para esta nueva aventura que, si va bien con el público, podría ver la serie llegar a ser tan grande como GOT. En los papeles principales están Peter Claffey como Dunk / Ser Duncan el Alto, un caballero de seto y Dexter Sol Ansell como Egg / Príncipe Aegon Targaryen, un príncipe de la dinastía Targaryen y escudero de Dunk.

Martin añadió en su blog: "He visto los seis episodios (los dos últimos en versión preliminar, hay que reconocerlo) y me han encantado. Dunk y Egg siempre han sido mis favoritos, y los actores que hemos encontrado para interpretarlos son increíbles. El resto del reparto también es estupendo. Esperad a que conozcáis a la Tormenta Risueña y a Tanselle Demasiado Alta".

Otros papeles recurrentes son:

Finn Bennett como el Príncipe Aerion "Brightflame" Targaryen, un príncipe de la dinastía Targaryen y hermano mayor de Egg.

Bertie Carvel como el príncipe Baelor "Breakspear" Targaryen, heredero del Trono de Hierro y Mano del Rey de Daeron II.

Tanzyn Crawford como Tanselle, un titiritero dorniense.

Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon, un caballero conocido como la "Tormenta que Ríe" y el heredero de la Casa Baratheon.

Sam Spruell como el Príncipe Maekar Targaryen, hermano menor de Baelor y padre de Egg.

Mientras tanto, otras estrellas invitadas que aparecen incluyen:

Ross Anderson como Ser Humfrey Hardyng, caballero de la Casa Hardyng.

Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, caballero de la Casa Fossoway de Cider Hall.

Henry Ashton como Daeron "El Borracho" Targaryen, hermano mayor de Egg y Aerion.

Youssef Kerkour como Steely Pate, un herrero de El Alcance.

Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion, un caballero de la Casa Dondarrion de Blackhaven.

Shaun Thomas como Raymun Fossoway, primo y escudero de Steffon.

Tom Vaughan-Lawlor como Plummer, el mayordomo de Ashford.

Steve Wall como Lord Leo "Longthorn" Tyrell, el Señor de Altojardín.

Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree, un caballero erudito y mentor de Dunk.

A Knight Of The Seven Kingdoms: ¿Qué se conoce de la trama?

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5UptApril 12, 2023

Volvamos al gran hombre para esta ocasión, pues ¿quién mejor que su creador para explicarlo? Martin escribe: "A Knight Of The Seven Kingdoms es una adaptación de The Hedge Knight, la primera de las novelas que escribí sobre ellos. Es una adaptación tan fiel como un hombre razonable podría esperar (y todos sabéis lo increíblemente razonable que soy en ese tema en particular)."

The Hedge Knight -un caballero sin amo- cuenta la historia de cómo Dunk asumió este manto, y luego conoce a su escudero, un chico llamado Egg, de camino a competir en un torneo en Ashford Meadow, y sigue las aventuras que viven juntos después.

Sin embargo, viene con una advertencia para los fans sedientos de sangre de GoT y los amantes de las bestias míticas de HotD. Martin añade: "Los espectadores que busquen acción, y más acción, y solo acción... Bueno, puede que esta no les satisfaga. Aquí hay una enorme escena de lucha, tan emocionante como cualquiera podría pedir, pero esta vez no hay dragones, ni enormes batallas, ni caminantes blancos... esta es una obra de personajes, y su foco está en el deber y el honor, en la caballerosidad y todo lo que significa."

A Knight Of The Seven Kingdoms: En el futuro

El futuro parece prometedor para los Reinos, ya que Martin ha declarado que los planes van viento en popa, aunque la HBO aún no ha confirmado la segunda temporada.

«Continuaremos con La espada jurada, el segundo relato de Dunk & Egg», escribió en su blog. "Y una vez que termine Los vientos del invierno, tendré que ponerme manos a la obra con El héroe de la aldea y todas las demás historias que esperan a los muchachos. No se preocupen, estoy seguro de que ustedes me lo recordarán". Sí, estamos listos para darle un empujoncito, si hace falta.