3 de las mejores series nuevas de HBO Max de 2025 acaban de renovarse para una segunda temporada, pero solo una tiene una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes

La serie Task, protagonizada por Mark Ruffalo, ha recibido el encargo de una segunda temporada por parte de HBO.

HBO ha confirmado que cinco series originales volverán con una nueva temporada.

Cuatro de ellas, incluida una que aún no se ha estrenado, tendrán una segunda temporada.

La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, volverá con una cuarta temporada.

Ha sido un día ajetreado de anuncios para HBO, ya que cinco (¡!) de sus series de televisión han sido renovadas para nuevas temporadas.

Según se ha revelado hoy (20 de noviembre) en una rueda de prensa, la cadena de televisión propiedad de Warner ha confirmado que Task, The Chair Company e I Love L.A tendrán una segunda temporada.

No se sabe cuándo se estrenarán las segundas temporadas de estas tres series en HBO y su plataforma de streaming HBO Max. Sin embargo, HBO ha explicado por qué ha dado luz verde a más entregas de tres de sus nuevas series originales para 2025.

Task, protagonizada por Mark Ruffalo en el papel de un agente del FBI *ejem* encargado de formar un *doble ejem* grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por el complicado padre de familia interpretado por Tom Pelphrey, ha tenido una primera temporada memorable. Tras su estreno en septiembre en uno de los mejores servicios de streaming del mundo, se ha convertido en una de las tres series de más rápido crecimiento, desde el punto de vista de la audiencia, en HBO. Con una puntuación del 96 % en Rotten Tomatoes (RT), la pregunta no era si se daría luz verde a la segunda temporada de Task, sino cuándo.

Dos comedias, entre ellas The Chair Company, de Tim Robinson, también volverán para una nueva temporada. (Image credit: Sarah Shatz/HBO)

Por su parte, The Chair Company e I Love L.A, que HBO ha calificado como «comedias novatas», son la primera y la segunda serie de este género con mejor rendimiento en la historia de HBO, con una media de 3.3 millones y 2 millones de espectadores por episodio, respectivamente.

Cocreada por Tim Robinson, la primera sigue a Ron Trosper (Robinson), un gerente de proyectos recientemente ascendido que se obsesiona con una gran conspiración que rodea, sí, lo has adivinado, a una empresa de sillas. Por su parte, I Love L.A, cocreada y protagonizada por Rachel Sennott, sigue a un grupo de jóvenes de la generación Z mientras navegan por el amor y la vida en la soleada ciudad estadounidense.

Al igual que Task, ambas series han sido aclamadas por la crítica como algunas de las mejores series de HBO Max de este año, con The Chair Company obteniendo una puntuación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes y I Love L.A. obteniendo una puntuación del 94% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, mientras que The Chair Company también ha sido bien recibida por el público en general (73 %), la puntuación del 47 % de I Love L.A. sugiere que no merecía otra temporada.

House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms también han sido renovadas

A Knight of the Seven Kingdoms ya ha sido renovada para una segunda temporada. (Image credit: HBO)

Los programas mencionados anteriormente no fueron los únicos desarrollados internamente por HBO que obtuvieron una nueva temporada.

En la misma rueda de prensa celebrada en Nueva York, el director de HBO, Casey Bloys, confirmó que había encargado una cuarta temporada de House of the Dragon, cuyo estreno está previsto para 2028, y una segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms (AKotSK), que se emitirá en 2027.

Pero eso no es todo. Bloys también reveló que la tercera temporada de House of the Dragon se estrenará a mediados de 2026, por lo que no tendremos que esperar mucho para volver a ver en nuestras pantallas la primera precuela de Game of Thrones de HBO.

En cuanto a la primera temporada de AKotSK, ya sabemos cuándo llegará a HBO y HBO Max, además de a otras plataformas en países donde estas dos no están disponibles. De hecho, la temporada 1 de A Knight of the Seven Kingdoms se estrenará el 18 o 19 de enero, dependiendo de dónde vivas, así que la cuenta atrás para su llegada ya ha comenzado.

Para más información sobre estos proyectos basados en Poniente, lee mi guía dedicada a la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms y luego entérate de todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de House of the Dragon.

