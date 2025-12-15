Wrapped 2025: Los clásicos pre-2000 siguen dominando

¡Recordar es volver a vivir y Wrapped 2025 de Spotify lo demuestra! Este año, parece que la nostalgia volvió a pegar incluso en los más jóvenes.

El consumo de música de catálogo entre jóvenes de 18 a 24 años creció 55% en tres años, y temas como "La Chona" o "Rosa Pastel" regresaron al Top 200 México.

Décadas que siguen pegando

Los clásicos pre-2000 que siguen sonando con más fuerza son " Amiga mía " de Alejandro Sanz (#1) y " Antología " de Shakira (#2), mientras Caifanes reclamó buena parte del top con " Viento " (#3), " La Célula Que Explota " (#4) y " Afuera " (#5).

Pero la nostalgia también se repartió por décadas. Los 2000 nos dejaron temazos que no envejecen y las más escuchadas este 2025 en México fueron de La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho: " El Final De Nuestra Historia " (#1) y " Ya es Muy Tarde " (#2), seguida de " Me Dediqué a Perderte " de Alejandro Fernández (#3), " Belleza de Cantina " de Cardenales de Nuevo León (#4), y por supuesto, " Rosa Pastel " de Belanova (#5).

Y para los 2010, lo más repetido incluyó a " Mi Segunda Vida " (#1) y " Ya te Perdí la Fe " (#2) de La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho, seguido de " LA CANCIÓN " de J Balvin y Bad Bunny (#3), " Es Un Secreto " de Plan B (#4), y " El Precio de La Soledad " de Alfredo Olivas (#5).

La nostalgia pega distinto entre generaciones

Recuerda, si esa rola que "ya ni escuchas" aparece en tu Wrapped... no te preocupes. A muchos nos pasó. Tu Wrapped ya está disponible en Spotify. Dale play, sin pena.

Wrapped 2025 ya está demostrando ser el lanzamiento más grande hasta la fecha desde que salió. En las primeras 24 horas alcanzó más de 200 millones de usuarios activos, un aumento del 19% año contra año y más de 500 millones de compartidos, un aumento del 41% año contra año.