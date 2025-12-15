Wrapped 2025: Los clásicos pre-2000 siguen dominando
Recordar es volver a vivir y el Wrapped 2025 de Spotify lo demuestra
¡Recordar es volver a vivir y Wrapped 2025 de Spotify lo demuestra! Este año, parece que la nostalgia volvió a pegar incluso en los más jóvenes.
El consumo de música de catálogo entre jóvenes de 18 a 24 años creció 55% en tres años, y temas como "La Chona" o "Rosa Pastel" regresaron al Top 200 México.
Décadas que siguen pegando
Los clásicos pre-2000 que siguen sonando con más fuerza son "Amiga mía" de Alejandro Sanz (#1) y "Antología" de Shakira (#2), mientras Caifanes reclamó buena parte del top con "Viento" (#3), "La Célula Que Explota" (#4) y "Afuera" (#5).
Pero la nostalgia también se repartió por décadas. Los 2000 nos dejaron temazos que no envejecen y las más escuchadas este 2025 en México fueron de La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho: "El Final De Nuestra Historia" (#1) y "Ya es Muy Tarde" (#2), seguida de "Me Dediqué a Perderte" de Alejandro Fernández (#3), "Belleza de Cantina" de Cardenales de Nuevo León (#4), y por supuesto, "Rosa Pastel" de Belanova (#5).
Y para los 2010, lo más repetido incluyó a "Mi Segunda Vida" (#1) y "Ya te Perdí la Fe" (#2) de La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho, seguido de "LA CANCIÓN" de J Balvin y Bad Bunny (#3), "Es Un Secreto" de Plan B (#4), y "El Precio de La Soledad" de Alfredo Olivas (#5).
La nostalgia pega distinto entre generaciones
- Entre Centennials la Música Mexicana y el perreo dominaron la nostalgia, siendo las más escuchadas: "El Final De Nuestra Historia", "Mi Segunda Vida", seguido de "Es Un Secreto" de Plan B, "Ya Te Perdí La Fe" y "Ya es Muy Tarde" de La Arrolladora Banda El Limón de Rene Camacho.
- Para Millennials, la nostalgia fue solo Música Mexicana. Sonaron fuerte "El Final De Nuestra Historia", "Ya Te Perdí La Fe", "Mi Segunda Vida" todas de La Arrolladora Banda El Limón de Rene Camacho, "El Precio De La Soledad" de Alfredo Rivas y cerrando con "Ya es Muy Tarde" igual de La Arrolladora Banda El Limón de Rene Camacho.
- En el caso de los Gen X, la nostalgia suena más a himnos de juventud. "Me Dediqué a Perderte" de Alejandro Fernández encabezó la lista, seguida de "El Final de Nuestra Historia" de La Arrolladora Banda El Limón de Rene Camacho, "Amiga mía" de Alejandro Sanz, "La Célula Que Explota" de Caifanes y "Antología" de Shakira. Lo retro sí suena mejor cuando es personal.
- Y por supuesto, los Boomers fueron fieles a sus clásicos de toda la vida. Sonaron fuerte "Me Dediqué a Perderte" de Alejandro Fernández, "Acepto Mi Derrota" de Los Bukis, "Amiga mía" de Alejandro Sanz, "¿Por Qué Me Haces Llorar?" de Juan Gabriel, y hasta "Every Breath You Take" de The Police. Porque si algo tienen los boomers, es una playlist que nunca pasa de moda.
Recuerda, si esa rola que "ya ni escuchas" aparece en tu Wrapped... no te preocupes. A muchos nos pasó. Tu Wrapped ya está disponible en Spotify. Dale play, sin pena.
Wrapped 2025 ya está demostrando ser el lanzamiento más grande hasta la fecha desde que salió. En las primeras 24 horas alcanzó más de 200 millones de usuarios activos, un aumento del 19% año contra año y más de 500 millones de compartidos, un aumento del 41% año contra año.
