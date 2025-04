Roku se renueva: descubre todo lo nuevo que llega a México y el mundo

¡Atención! Roku sorprende con una nueva y poderosa línea de dispositivos, pero eso no es todo, ya que también anunció actualizaciones de software diseñadas para los amantes del streaming.

Todos los días, la Experiencia Roku mejora la forma en que más de 90 millones de hogares en todo el mundo ven televisión, incluyendo a más de la mitad de los hogares con internet de banda ancha en Estados Unidos. Con una presencia global en constante crecimiento, Roku sigue liderando el camino con dispositivos innovadores que hacen que ver televisión sea más sencillo, agradable y accesible para todos.

Al entrar en una nueva era donde el streaming es lo primero, nuestro enfoque en Roku sigue siendo el mismo desde el primer día: redefinir lo que puede ser el streaming. Con nuestra interfaz intuitiva, alcance incomparable, conocimiento profundo del usuario e innovación de vanguardia, la experiencia Roku no solo cumple expectativas, sino que establece un nuevo estándar. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado, y aún más emocionado por lo que viene.

Últimas mejoras en productos y plataforma

You may like