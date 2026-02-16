Lego vuelve a sacar al mercado el X-1 Ninja Charger con motivo del 15.º aniversario de Ninjago, y esconde una motocicleta en su interior

LEGO ha presentado el set X-1 Ninja Charger 15th Anniversary, compuesto por 691 piezas.

Esta construcción 2 en 1 esconde una motocicleta desplegable dentro del vehículo principal.

Saldrá a la venta el 1 de agosto por 89,99 dólares.

Lego ya ha tenido un 2026 muy ajetreado, desde la presentación de Smart Play hasta el lanzamiento de varios sets de Star Wars inspirados en Mandalorian y Grogu, pero ahora centra su atención en uno de sus temas originales más longevos con el inicio de la Toy Fair 2026 en Nueva York.

TechRadar puede revelar en exclusiva el set Lego Ninjago X-1 Ninja Charger 15th Anniversary, una reedición 2 en 1 que celebra los 15 años de este tema de larga duración. El set de 691 piezas llegará el 1 de agosto de 2026 por 89,99 dólares en EE. UU., Reino Unido y Australia, y es un set nostálgico con algunos elementos de juego impresionantes.

Lanzado por primera vez en 2011, Ninjago se ha convertido en uno de los temas más duraderos de Lego, con más de una década de temporadas de televisión y creando tendencia. El set no solo recrea un vehículo icónico, sino que, al igual que el original, esconde uno. Una vez construido, podrás abrir el capó y ver debajo una motocicleta que puede salir disparada del vehículo.

Con un precio de 89,99 dólares y una edad recomendada a partir de 14 años, el X-1 Ninja Charger se sitúa directamente en el territorio de los constructores más mayores de LEGO: lo suficientemente detallado como para exhibirlo, pero centrado en una función de juego cinética que se mantiene fiel a las raíces del tema.

(Image credit: Lego)

Lego también incluye tres minifiguras, encabezadas por una exclusiva Elemental Master of Shadow del 15.º aniversario, que es la última minifigura coleccionable de la línea de aniversario. Para los coleccionistas que buscan cada personaje conmemorativo, este es el único lugar donde pueden encontrarlo.

El X-1 Ninja Charger retoma la versión original 70727 que salió al mercado en 2014 y mantiene el característico concepto de «vehículo dentro de otro vehículo».

Entre el impulso de Smart Play hacia el juego interactivo y la sólida racha de lanzamientos con licencia de este año, la línea 2026 de Lego se ha inclinado en gran medida tanto por la innovación como por la nostalgia. El X-1 Ninja Charger combina ambas cosas: rinde homenaje a los 15 años de Ninjago y actualiza un diseño clásico para los constructores de hoy en día.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y si estás buscando algunos sets de Lego Ninjago que puedas conseguir hoy mismo, aquí tienes algunos de nuestros favoritos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.