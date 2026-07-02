La película "Backrooms", de A24, cuenta con una versión extendida que incluye más de 15 minutos de material inédito; aquí te contamos cuándo podrás verla en los cines

"Backrooms" tendrá una versión extendida, que se estrenará en cines a partir del 4 de julio

La película se titulará "Backrooms: Everything Must Go" e incluirá 16 minutos de metraje nuevo

"Backrooms" es, hasta la fecha, la segunda película de terror más taquillera de 2026

Backrooms fue un éxito monumental para A24, convirtiéndose en la segunda película de terror con mayor recaudación de 2026 hasta la fecha. Aquellos de ustedes que estén ansiosos por conocer aún más detalles de la historia no se sentirán decepcionados, ya que se estrenará en cines una versión extendida.

A partir del 4 de julio, Backrooms: Everything Must Go se proyectará en cines de todo el mundo, donde incluirá 16 minutos de metraje completamente nuevo. Según Deadline, la nueva versión contará con «más trasfondo y más guiños para los fans».

Si eres fan del trasfondo de Backrooms como yo, la promesa de más metraje seguramente te resulte intrigante. Una de las razones por las que sigo regresando a Backrooms es precisamente lo profundo que es su trasfondo en línea; de verdad que podría pasar horas explorando el lugar si tuviera la oportunidad. No importa cuán peligroso pueda ser.

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El revuelo en torno a Backrooms no parece que vaya a disminuir

Are you ready to go deeper? Experience BACKROOMS - EVERYTHING MUST GO in theaters nationwide this Friday, featuring 16 minutes of brand new footage from director Kane Parsons. Tickets on sale now. https://t.co/zxO6nlTEfY pic.twitter.com/MNYEe2EU8cJune 30, 2026

Este es un gran momento para ser fanático del terror. Backrooms ha causado un gran revuelo en las redes sociales, ya que es la primera vez que este creepypasta se adapta a la pantalla grande.

En una entrevista con nuestro reportero principal de entretenimiento, Tom Power, el director de Backrooms, Kane Parsons, habló sobre el auge de los youtubers que hacen películas de terror, desde "Iron Lung" de Markiplier hasta "Obsession" de Curry Barker, que ya está disponible bajo demanda.

Parsons dijo: "Una característica común que comparten muchos de estos cineastas de YouTube es tener un vínculo establecido con su audiencia y tratar a los fans como si fueran un poco más inteligentes y conocedores que el fanático promedio del entretenimiento. Así que no puedo decir por qué los estudios finalmente nos están prestando atención, pero me alegra que lo hagan".

Con el regreso de "Backrooms" a las salas de cine en una versión extendida, sin duda me alegra que el género de terror se esté tomando en serio en todos los ámbitos. No veo la hora de ver qué nos tiene reservado "Backrooms: Everything Must Go".

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