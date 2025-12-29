¡El especial de Malcolm in the middle ya tiene fecha de estreno y revela su primer tráiler!

¿Recuerdas que hace algunos meses te compartimos que Malcolm in the middle regresaría muy pronto? De ser así, te tenemos noticias increíbles, la espera está por terminar ya que este 29 de diciembre Disney y Hulu no solo nos sorprendieron con el primer tráiler, sino con la fecha oficial de estreno en Estados Unidos.

El anuncio se realizó a través de redes sociales y el canal oficial de Hulu, donde se reveló que la fecha de lanzamiento será el próximo 10 de abril al menos en Estados Unidos, sin embargo, se desconoce la fecha de estreno a nivel global.

A continuación te compartimos el pequeño, pero significativo tráiler de "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta"

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair | Official Teaser | Hulu - YouTube Watch On

¿Qué sabemos de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta?

La serie de cuatro episodios es obra del creador de la serie original, Linwood Boomer, y retomará la historia de Malcolm y el resto de la familia veinte años después de su última aparición en nuestras pantallas.

Para los no iniciados, Malcolm in the Middle, que originalmente se emitió durante siete temporadas - 151 episodios - en Fox en EE.UU. de 2000 a 2006, seguía al niño prodigio Malcolm (Frankie Muniz) y a su familia de clase trabajadora, a menudo disfuncional y siempre cariñosa, incluyendo a sus padres Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston). Mientras la familia cometía una tontería tras otra, Malcolm rompía a menudo la cuarta pared para hacer comentarios sarcásticos al público.

En la nueva minitemporada, «Malcolm y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40 aniversario de boda». Suena como un gancho perfecto para un corto, pero esperemos que dulce, regreso al universo de Malcolm, sobre todo porque el corazón de la serie original era la relación del personaje titular con el sufrido Hal de Cranston, por lo que será interesante ver al personaje de Muniz en el reverso de esa dinámica, lidiando con la paternidad él mismo.