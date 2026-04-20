Dolby Atmos transforma la forma de ver deportes en TV abierta

¿Estás listo para vivir una experiencia de entretenimiento de TV abierta en México al siguiente nivel? Esperamos que sí, pues Dolby Laboratories y TV Azteca se unen para llevar Dolby Atmos a la televisión abierta en el país a través de la transmisión ATSC 1.0.

Esta implementación es un hito en la industria, ya que demuestra que es posible integrar audio inmersivo dentro del estándar actual de transmisión ATSC 1.0. Esto convierte a TV Azteca y Dolby en referentes para la industria broadcast a nivel global, abriendo la puerta a que otras televisoras adopten el mismo camino.

Este avance cobra especial relevancia en los eventos deportivos en vivo, donde el sonido es una parte esencial de la emoción. Con Dolby Atmos, el sonido se mueve por encima y alrededor, colocando a los televidentes en el centro de la acción y haciendo que cada partido sea más emocionante y memorable. Desde un penal decisivo que cambia el rumbo del juego hasta el rugido de miles de aficionados alentando a su equipo, Dolby Atmos acerca a los televidentes a la intensidad de los momentos más importantes del deporte.

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"Este trabajo en conjunto con TV Azteca representa un paso decisivo para llevar experiencias inmersivas a audiencias masivas en México", señaló Pankaj Kedia, VP Americas, Commercial Partnerships de Dolby Laboratories. "Imagina ver un partido desde tu sala y escuchar de dónde viene cada grito de la tribuna, el golpe del balón y la voz del narrador moviéndose a tu alrededor. Eso es lo que Dolby Atmos hace posible hoy en México".

Por su parte, Pedro Manuel Carmona Ortiz, CTO de TV Azteca, mencionó: "TV Azteca ha mantenido, desde sus inicios, un firme compromiso con ofrecer a sus televidentes la mejor experiencia posible, respaldada por los más altos estándares de calidad. Este propósito se fortalece gracias al valioso trabajo y profesionalismo del experimentado equipo de ingeniería de TV Azteca, quienes impulsan continuamente la excelencia técnica. Adicionalmente, es importante mencionar que la relación entre Dolby y TV Azteca se ha consolidado a lo largo del tiempo como una alianza estratégica y duradera, sustentada en un ADN compartido donde la innovación es el eje fundamental para evolucionar tecnológicamente".

"Este proyecto con Dolby Laboratories marca un hito tecnológico, así como un punto de inflexión en la industria, que no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración de nuestros socios estratégicos en esta aventura. Imagine Communications (empresa tecnológica global que proporciona diferentes soluciones para la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento), compañía en la que confiamos plenamente para la solidez y estabilidad de toda la infraestructura de nuestro máster, con la que mantenemos una estrecha relación de colaboración de largo plazo. Asimismo, Ateme (líder global en soluciones de compresión y distribución de video), quien nos ha brindado el respaldo necesario para avanzar de manera sólida en esta iniciativa", concluye Pedro Carmona Ortiz.

Con esta colaboración, Dolby y TV Azteca apuestan por una evolución de la televisión en el mundo, donde la innovación tecnológica no solo mejora la calidad del sonido, sino también la forma en que se viven los contenidos.

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"Estamos colaborando con Dolby para demostrar que la innovación en audio puede transformar la televisión abierta", añadió Pedro Carmona Ortiz. "Nuestro objetivo es acercar a las personas a la emoción real de cada historia, con una calidad que antes estaba reservada a entornos premium".

El anuncio se realizó en Las Vegas, en el marco de NAB Show 2026, uno de los encuentros más relevantes a nivel global para la industria de medios, tecnología y entretenimiento.