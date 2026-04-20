Dolby Atmos transforma la forma de ver deportes en TV abierta

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¿Qué es Dolby Atmos y cómo llega a la televisión abierta? A continuación la respuesta

Dolby Atmos
(Crédito de imagen: Dolby)

¿Estás listo para vivir una experiencia de entretenimiento de TV abierta en México al siguiente nivel? Esperamos que sí, pues Dolby Laboratories y TV Azteca se unen para llevar Dolby Atmos a la televisión abierta en el país a través de la transmisión ATSC 1.0.

Esta implementación es un hito en la industria, ya que demuestra que es posible integrar audio inmersivo dentro del estándar actual de transmisión ATSC 1.0. Esto convierte a TV Azteca y Dolby en referentes para la industria broadcast a nivel global, abriendo la puerta a que otras televisoras adopten el mismo camino.

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"Este trabajo en conjunto con TV Azteca representa un paso decisivo para llevar experiencias inmersivas a audiencias masivas en México", señaló Pankaj Kedia, VP Americas, Commercial Partnerships de Dolby Laboratories. "Imagina ver un partido desde tu sala y escuchar de dónde viene cada grito de la tribuna, el golpe del balón y la voz del narrador moviéndose a tu alrededor. Eso es lo que Dolby Atmos hace posible hoy en México".

Con esta colaboración, Dolby y TV Azteca apuestan por una evolución de la televisión en el mundo, donde la innovación tecnológica no solo mejora la calidad del sonido, sino también la forma en que se viven los contenidos.

El anuncio se realizó en Las Vegas, en el marco de NAB Show 2026, uno de los encuentros más relevantes a nivel global para la industria de medios, tecnología y entretenimiento.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor