Hot Sale 2026: Sonos ofrece descuentos en audífonos, barras Dolby Atmos y bocinas inteligentes

Sonos no podía quedar fuera de una de las temporadas de descuentos más populares del año, Hot Sale 2026, por ello, preparó ofertas imperdibles.

Las cuales incluyen descuentos que van del 10 al 26% sobre el precio regular de sus productos, la oferta de Sonos llega justo a tiempo para:

quienes buscan un gran regalo para celebrar el Día del Padre

los fanáticos del fútbol que se preparan para un intenso verano

y para todas aquellas personas, amantes de la música, las series y las películas, que desean crecer su sistema o iniciar la experiencia con Sonos

(Image credit: Sonos)

Por su impresionante cancelación de ruido y el desempeño de su sistema de micrófonos, los audífonos Sonos Ace son una gran opción de regalo para el perfil de papá que combina vuelos con reuniones en línea pero que también disfruta de un momento personal escuchando música en audio espacial. Los Ace (exclusivamente en color negro) tienen un 25% de descuento, lo que equivale a dos mil pesos por debajo de su precio regular.

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Las bocinas portátiles Move 2 (versiones Blanco, Negro y Olive) y Roam 2 (versiones Blanco, Negro, Sunset, Olive y Wave), con 20% y 25% de descuento respectivamente, son otra alternativa de regalo para el papá que disfruta de preparar una parrillada sabatina para los amigos u organizar reuniones familiares en la terraza.

(Image credit: Sonos)

Los aficionados al futbol que se preparan para un intenso bimestre, que inicia con la disputa para definir al campeón europeo a nivel de clubes y continúa con la máxima competición de selecciones a nivel mundial, tendrán la oportunidad de vivir el ambiente sonoro del estadio en casa al fortalecer su sistema Sonos. Para ellos, los subwoofers Sonos, el Sub Mini, con 20% de descuento, o el Sub 4 con el 15% de descuento; son el complemento soñado para una barra de sonido como la compacta Beam, con 26% de descuento, o la poderosa Arc Ultra, con 19% de descuento, ambas con capacidad para reproducir contenidos en audio espacial Dolby Atmos.

(Image credit: Sonos)

Este Hot Sale ofrece distintas alternativas para que los amantes de la música se inicien en el sistema Sonos. La sugerencia es comenzar con una bocina inteligente como la Era 100, o la nueva Era 100 SL, para quienes buscan la misma calidad de audio pero sin el asistente de voz, en ambos casos con un 10% de descuento. Mientras que, para quienes anhelan escuchar en audio espacial, la bocina Era 300 es el producto perfecto para entrar al mundo de Sonos por la puerta grande. Y finalmente, para los puristas del sonido que pasan noches enteras disfrutando de las creaciones de sus músicos y bandas favoritas, la prestigiosa Sonos Five será la compra definitiva en el Hot Sale. Estas dos bocinas, Era 300 y Five, tienen un 20% de descuento sobre su precio regular.

(Image credit: Sonos)

Con Sonos se puede escuchar música, podcasts, audiolibros, series, películas, deportes, videojuegos y cualquier otro contenido de audio con un sonido increíble. Por si fuera poco, no hay limitantes en cuanto a los dispositivos y fuentes de audio, pues ofrece conectividad inalámbrica vía WiFi o Bluetooth y mediante cable para dar nueva vida a los reproductores analógicos. Además es compatible con más de 100 servicios de audio en streaming, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, entre muchos otros.

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Este es el comparativo del precio sugerido regular al precio de promoción con el descuento aplicado:

Audífonos Ace (exclusivamente en color negro) de 8,499 a 6,369 pesos

Barras de sonido Arc Ultra de 20,999 a 16,999 pesos Beam (Gen 2) de 9,999 a 7,399 pesos

Subwoofers para teatro en casa Sub Mini de 8,999 a 7,199 pesos Sub 4 de 16,999 a 14,449 pesos

Bocinas inteligentes y premium Era 100 SL de $3,599 a $3,239 pesos Era 100 de 4,399 a 3,959 pesos Era 300 de 9,999 a 7,999 pesos Five de $11,499 a 9,199 pesos

Bocinas para dentro y fuera de casa Roam 2 de $3,699 a $2,779 pesos Move 2 de $9,999 a $7,999 pesos



Esta promoción es exclusiva para México y estará vigente del lunes 25 de mayoal lunes 15 de junio. Puedes encontrarla en todos los distribuidores autorizados, integradores de Sonos y en los principales puntos de venta, incluidos Amazon, tiendas departamentales, clubes de precios y distribuidores oficiales de la marca