"El mayor riesgo de la IA es la dependencia excesiva": Cómo la IA está cambiando la forma en que las agencias web aportan valor

La IA está automatizando precisamente aquellas tareas con las que antes las agencias web generaban ingresos, como el mantenimiento rutinario y la supervisión de sitios web.

Este cambio puede resultar intimidante para algunos, pero también está abriendo nuevas oportunidades, generando eficiencias operativas y liberando a los profesionales especializados en sitios web para que se centren en tareas de mayor valor.

Me reuní con Suhaib Zaheer, vicepresidente sénior de Alojamiento Administrado en DigitalOcean y director general de Cloudways, para hablar sobre cómo la IA está redefiniendo la forma en que las agencias aportan valor a sus clientes. Durante nuestra conversación, destaca las oportunidades y los riesgos de la adopción de la IA, además de explicar con detalle cómo las agencias pueden mitigar esos riesgos.

Entrevista con: Entrevista con: Suhaib Zaheer Social Links Navigation SVP, Managed Hosting at DigitalOcean

By: By: Owain Williams Social Links Navigation B2B Editor

Históricamente, las agencias facturaban a los clientes por "mantenimiento y supervisión". Ahora que la IA automatiza muchas de estas tareas, ¿cómo están cambiando las propuestas de valor de las agencias?

Lo que antes requería entre 30 y 40 minutos de investigación, ahora se puede comprender en cuestión de minutos.

Durante años, las agencias han dedicado una cantidad considerable de tiempo a tareas operativas reactivas, como investigar interrupciones del servicio, revisar registros, resolver problemas de rendimiento e implementar soluciones.

La IA está cambiando esa dinámica. Lo que antes requería entre 30 y 40 minutos de investigación ahora se puede comprender en cuestión de minutos. La IA puede detectar rápidamente las causas fundamentales, identificar patrones en las aplicaciones y la infraestructura y, en algunos casos, incluso automatizar la siguiente acción.

Aprovechar la IA permite a las agencias avanzar en la cadena de valor y dedicar más tiempo a la optimización del rendimiento, la mejora de la visibilidad SEO, el aumento de las conversiones y ayudar a los clientes a lograr mejores resultados comerciales.

Este cambio es importante porque el panorama en el que operan los sitios web es más exigente que antes. Hay más tráfico automatizado, más variabilidad y más presión sobre el rendimiento y la visibilidad. Ya no basta con que un sitio esté simplemente en línea. Las agencias que se destacarán son aquellas que utilicen la IA para reducir su carga operativa y reinvertir ese tiempo en trabajos de mayor valor por los que los clientes estén dispuestos a pagar.

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¿Está la IA ayudando a las agencias más pequeñas y con un fuerte enfoque creativo a competir con las agencias técnicas más grandes al reducir las barreras de entrada? ¿Cómo están logrando estas agencias más pequeñas una ventaja competitiva?

La IA está reduciendo las barreras, pero no es un nivelador total.

Ofrece a los equipos más pequeños acceso a capacidades que antes requerían una mayor experiencia técnica, como el monitoreo, el diagnóstico y la optimización del rendimiento. La mayoría de los problemas a los que se enfrentan las agencias no son únicos. Siguen patrones constantes: consultas ineficientes, límites de recursos o problemas de configuración que se repiten en diferentes entornos.

La IA puede identificar esos patrones rápidamente y señalar la causa probable, lo que reduce la necesidad de contar con la opinión de especialistas en cada problema.

Esto permite a las agencias más pequeñas mantener una estructura ágil y, al mismo tiempo, operar a un nivel técnico mucho más alto del que podían hace unos años.

Las agencias suelen heredar sitios web heredados "desorganizados" durante el proceso de incorporación. ¿Cómo ayuda la IA a las agencias a auditar y estabilizar carteras no optimizadas a gran escala?

La mayoría de los sitios web heredados tienen un aspecto desordenado, pero los problemas subyacentes no suelen ser únicos. Tienden a seguir patrones similares: uso excesivo de la base de datos, complementos ineficaces, configuraciones de almacenamiento en caché deficientes u otros cuellos de botella a nivel de la aplicación.

La IA ayuda a las agencias a auditar esas carteras identificando problemas de forma rápida y coherente en múltiples sitios. En lugar de revisar manualmente cada entorno, puede detectar la causa raíz probable en tiempo real, lo que reduce significativamente el esfuerzo que implica diagnosticar los problemas.

Esto hace que la estabilización sea mucho más escalable. Una vez identificados esos problemas comunes, se pueden resolver más rápido y de manera más consistente en toda la cartera, lo que permite que los sitios alcancen un estado estable antes.

Para las agencias que administran un gran número de sitios heredados, ese es el cambio. La auditoría y la estabilización de las carteras se vuelven mucho menos manuales y mucho más fáciles de realizar a gran escala.

¿Cómo está cambiando la IA la forma en que las agencias abordan la seguridad? Por ejemplo, ¿puede ayudar a distinguir entre picos legítimos de tráfico de gran volumen y ataques DDoS?

No sustituye a las herramientas de seguridad especializadas.

Cada vez es más difícil distinguir entre el tráfico normal y la actividad maliciosa. Hay más automatización, más tráfico de bots y una mayor variabilidad en el comportamiento de los sitios web.

La IA tiene el potencial de ayudar analizando patrones en tiempo real y señalando comportamientos que no parecen normales, ya sea un pico inusual o una actividad que sugiera algo más agresivo. Esto brinda a las agencias un punto de partida más claro cuando algo sale mal.

No sustituye a las herramientas de seguridad específicas, y no debe tratarse como tal. Las capas de seguridad tradicionales, como los WAF, la protección contra DDoS, la limitación de velocidad, el escaneo de malware y los controles de acceso, siguen siendo fundamentales. Donde la IA resulta útil es en acelerar el diagnóstico y ayudar a los equipos a comprender más rápidamente a qué se enfrentan.

¿Qué riesgos podrían correr las agencias si dependen en exceso de los servicios de alojamiento automatizados mediante IA? ¿Cómo pueden mitigar esos riesgos?

El mayor riesgo es la dependencia excesiva.

La IA es muy eficaz en los problemas para los que fue diseñada, pero no abarca todos los escenarios. Los problemas más complejos o altamente personalizados siguen siendo mucho más difíciles de diagnosticar de manera consistente.

Existe una tendencia a dar por sentado que la IA puede encargarse de todo el flujo de trabajo, cuando en realidad su mayor fortaleza radica en su función de diagnóstico. Puede identificar rápidamente la causa raíz probable, pero esta aún debe validarse y abordarse teniendo en cuenta el contexto.

Por eso debe mantenerse dentro de un modelo en el que el ser humano forme parte del proceso. En nuestro caso, Cloudways Copilot opera en un entorno controlado, donde guía la investigación pero no tiene control ilimitado.

El equilibrio consiste en utilizar la IA para eliminar la parte repetitiva de la resolución de problemas, mientras que la toma de decisiones sigue en manos del equipo. Así es como se obtienen los beneficios sin introducir riesgos.

That’s why it needs to stay grounded in a human-in-the-loop model. In our case, Cloudways Copilot operates in a controlled environment, where it guides investigation but doesn’t have unrestricted control.

¿Qué tecnologías emergentes de alojamiento basadas en la inteligencia artificial crees que supondrán las mayores oportunidades para las agencias en los próximos años?

La oportunidad consiste en dedicar menos tiempo a reaccionar ante los problemas y más tiempo a mejorar el rendimiento de los sitios web de toda la cartera.

La mayor oportunidad radica en pasar de la resolución reactiva de problemas a sistemas más proactivos.

Hoy en día, la mayor parte del valor proviene de un diagnóstico más rápido: identificar los problemas con celeridad y reducir el tiempo dedicado a averiguar qué ha fallado. El siguiente paso consiste en adelantarse en ese proceso, de modo que los problemas comunes de infraestructura se identifiquen y resuelvan antes de que afecten al rendimiento.

En la práctica, eso significa contar con sistemas que analicen continuamente las señales de los servidores y las aplicaciones, y señalen los patrones que puedan causar problemas antes de que se agraven.

Esto no eliminará la necesidad de la intervención humana, especialmente en escenarios más complejos o a nivel de aplicación. Pero si las agencias pueden detectar y resolver los problemas más comunes antes, esto tendrá un impacto significativo a gran escala.

La oportunidad radica en dedicar menos tiempo a reaccionar ante los problemas y más tiempo a mejorar el rendimiento de los sitios en toda la cartera.