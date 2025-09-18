Continúa la interrupción del servicio de Jaguar Land Rover por un ciberataque; es poco probable que los sistemas vuelvan a estar en línea antes de una semana

Jaguar Land Rover prolonga la pausa en la producción tras un ciberataque

El ataque fue reivindicado por el grupo de ciberdelincuentes Scattered Lapsus$ Hunters

JLR sigue investigando el incidente y ha confirmado que es probable que algunos datos se hayan visto afectados, al tiempo que planea un reinicio gradual de sus operaciones globales.

Jaguar Land Rover (JLR) ha decidido prolongar una semana más la pausa en su producción mientras se enfrenta a las consecuencias del devastador ciberataque sufrido recientemente.

A finales de agosto, el fabricante de automóviles de lujo informó de que había sufrido un incidente de seguridad que «perturbó gravemente» sus actividades de producción y venta al por menor.

El ataque le obligó a cerrar parte de su infraestructura hasta el punto de tener que detener toda la producción y enviar a los empleados a casa en tres plantas de Solihull, Halewood y Wolverhampton.

Reinicio controlado

Aunque inicialmente la empresa creía que los atacantes no habían robado ningún dato confidencial, más tarde se retractó y afirmó que «algunos datos» probablemente se habían visto afectados. No se pronunció sobre el tipo o la naturaleza de los archivos robados, pero un grupo que se autodenomina «Scattered Lapsus$ Hunters» reivindicó la autoría del ataque.

El colectivo de hackers, aparentemente formado por la fusión de tres conocidos grupos de ciberdelincuentes, se jactaba del ataque en Telegram, compartiendo capturas de pantalla que parecen proceder del interior de la infraestructura informática de JLR. También hacían bromas sobre la filtración, preguntando «¿Dónde está mi nuevo coche, Land Rover?» y cosas por el estilo.

Los hackers compartieron algunas capturas de pantalla como prueba de sus afirmaciones, que parecen mostrar instrucciones internas para solucionar un problema de carga de un coche, así como registros informáticos internos.

Ahora, en una declaración actualizada, JLR ha afirmado que «ha informado a sus colegas, proveedores y socios de que ha ampliado la pausa actual en su producción hasta el miércoles 24 de septiembre de 2025».

«Hemos tomado esta decisión mientras continúa nuestra investigación forense del incidente cibernético y consideramos las diferentes etapas del reinicio controlado de nuestras operaciones globales, lo que llevará tiempo».

Scattered Lapsus$ Hunters es actualmente uno de los grupos más activos que existen. Recientemente, Google confirmó que los delincuentes incluso lograron obtener una cuenta en su portal confidencial para las fuerzas del orden, que fue rápidamente cancelada.

A través de BleepingComputer