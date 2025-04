Protege tu privacidad: Lo que debes saber sobre imágenes generadas por IA como el trend de "Studio Ghibli"

Sin duda, la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y sigue evolucionando, por ejemplo, una de las últimas tendencias que nos encontramos en redes sociales sobre retratos de estilo Estudio Ghibli (Studio Ghibli).

Sin embargo, surgen riesgos ocultos que muchos podrían no considerar, como la exposición involuntaria de información personal. Expertos de Norton, la marca de ciberseguridad de Gen™ (NASDAQ: GEN), advierten que, aunque estas herramientas ofrecen un gran nivel de personalización y diversión, también pueden poner en riesgo la privacidad de los usuarios, revelando detalles personales sin querer.

Iskander Sanchez-Rola, Director de IA e Innovación en Norton, resalta una preocupación crítica respecto a las últimas tendencias de imágenes generadas por IA: "Un punto importante a considerar es cómo el texto dentro de las imágenes generadas por IA ha mejorado notablemente," dice Iskander. "Si antes tenías precaución al publicar ciertas fotos por razones de privacidad, ahora deberías ser aún más cuidadoso. Por ejemplo, una imagen estilo Ghibli con tu hijo frente a un colegio puede ser muy bonita, pero también podría estar revelando el nombre del colegio de tu hijo, una información que ahora podría estar visible para muchos en internet."

