MWC 2026: Totalplay consolida su dominio en velocidad de red fija

Totalplay se apodera del escenario del Mobile World Congress de la mano de Eduardo Kuri Romo, CEO de la compañía, quien recibió los reconocimientos internacionales que confirman su liderazgo como la red fija de mayor desempeñó en México.

Eduardo Kuri Romo, CEO de Totalplay, recibió en Barcelona los reconocimientos internacionales que refrendan el liderazgo sostenido de la compañía como la red fija de mayor desempeño en México.

La entrega se realizó en un encuentro privado en el marco del congreso, celebrado del 2 al 5 de marzo en Barcelona. Los premios corresponden a las mediciones del año previo y forman parte de los anuncios oficiales vinculados a la edición 2026 del evento.

Durante esta edición, Totalplay fue distinguida por Ookla con el Speedtest Award a la Red Fija Más Rápida de México, con base en las pruebas realizadas por usuarios durante el tercer y cuarto trimestre de 2025. Con este resultado, la empresa suma cinco años consecutivos obteniendo este reconocimiento, manteniéndose como referencia en velocidad y desempeño de red fija en el país.

“El logro de Totalplay al ganar el Speedtest Award como la Red Fija más Rápida por quinto año consecutivo durante el tercer y cuarto trimestre de 2025, demuestra su compromiso con la excelencia y los posiciona a la vanguardia de los proveedores de redes fijas en México”, afirmó Stephen Bye, presidente y CEO de Ookla, una división de Ziff Davis. “Elogiamos su dedicación por brindar un servicio líder en el mercado y los felicitamos por este excepcional logro".

A este reconocimiento se suma el primer lugar general en el Barómetro 2025 de nPerf, que evaluó indicadores como velocidad de descarga y subida, latencia y desempeño en Wi-Fi. El resultado confirma la consistencia operativa de la red de fibra óptica de la compañía en uno de los mercados más competidos de la región.

Actualmente, Totalplay reporta 5.5 millones de usuarios, cobertura en 87 ciudades y una infraestructura que supera los 164 mil kilómetros de fibra óptica, alcanzando más de 17 millones de hogares pasados. La compañía ha elevado el estándar del mercado mexicano al ofrecer velocidades de hasta 10,000 megas, fortaleciendo su posición como el operador con mayor capacidad de red residencial en el país.

¿Eres un pro? Suscríbete a nuestro newsletter. Suscríbete a la newsletter TechRadar Pro para estar al día sobre noticias, análisis, opiniones y más para que tu empresa pueda tener éxito. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En el frente de innovación, Totalplay mantiene como productos estratégicos Totalplay TV y la nueva generación 2026 de Totalplay Surround, desarrollada en colaboración con Bang & Olufsen, integrando conectividad de ultra alta velocidad con experiencias audiovisuales premium.

La participación de la compañía en el MWC 2026 no marca un punto de partida, sino una confirmación de su liderazgo sostenido. En un entorno donde la velocidad, la latencia y la experiencia digital son determinantes, Totalplay continúa marcando el estándar de la red fija en México y reforzando su apuesta por la conectividad de próxima generación.