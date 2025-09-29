Microsoft Edge recibe importante actualización de seguridad que debería aliviar preocupaciones de muchos usuarios

Microsoft Edge está agregando detección de extensiones maliciosas instaladas lateralmente

Se están desarrollando otras mejoras de productividad e inteligencia artificial

Edge aún lucha por mantener su cuota de mercado (frente a Chrome)

Microsoft anunció planes para agregar una nueva característica de seguridad a su navegador Edge para proteger a los usuarios contra extensiones maliciosas cargadas lateralmente mientras continúa con sus planes de atraer a más usuarios fuera de Chrome.

La carga lateral permite a los desarrolladores instalar extensiones localmente, pero los atacantes también han explotado la carga lateral para engañar a los usuarios para que instalen extensiones dañinas, evadiendo las comprobaciones que suelen realizar las extensiones a través de la tienda de complementos de Edge.

La compañía confirmó en una entrada de su hoja de ruta que su navegador “detectará y revocará extensiones maliciosas instaladas de forma lateral”.

Edge pronto detectará extensiones maliciosas instaladas lateralmente

Microsoft dijo que esta nueva característica de seguridad está actualmente en desarrollo, pero que su lanzamiento está previsto para noviembre de 2025.

La empresa se abstuvo de compartir detalles, como los métodos de detección; todo lo que tenemos es la entrada limitada de la hoja de ruta (registrada como 503593) para seguir.

Sin embargo, este no es el primer intento de Microsoft por hacer de Edge un entorno web más seguro. También ha implementado advertencias para extensiones que perjudican el rendimiento de Edge y un modo HTTPS-first para actualizar de HTTP a HTTPS siempre que sea posible.

No solo las actualizaciones de seguridad están llegando al navegador nativo de Microsoft. La compañía también espera convertirlo en un lugar más productivo, con planes de introducir un lector de PDF integrado con tecnología de Adobe a partir de octubre de 2025. Por supuesto, las herramientas de inteligencia artificial generativa de Copilot también se están integrando en todos los aspectos del navegador.

Dicho esto, Microsoft sigue teniendo dificultades para adoptar Edge, ya que cifras recientes indican que este navegador representa alrededor del 12 % de todas las sesiones de navegador de escritorio a nivel mundial, en comparación con el 70 % de Chrome. Aun así, es al menos el doble de superior que Safari (6 %) en escritorio.