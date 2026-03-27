Hogan Lovells lanza ELTEMATE en América Latina para impulsar la automatización legal con IA

Hogan Lovells presentó ELTEMATE en México como su plataforma de tecnología legal para América Latina, diseñada para integrar inteligencia artificial, análisis de datos y automatización con el fin de optimizar procesos jurídicos y generar productos tecnológicos locales.

ELTEMATE es una plataforma de legal tech que combina experiencia jurídica con modelos de IA y datos de alta calidad para ofrecer resultados más rápidos y precisos. Su enfoque prioriza la calidad del dato y la trazabilidad de los procesos, buscando reducir tareas repetitivas y mejorar la toma de decisiones en asuntos complejos.

Tecnología y capacidades

La plataforma integra modelos de IA, pipelines de análisis de datos y herramientas de automatización para tareas como revisión documental, extracción de información y generación de reportes. Además, incorpora controles de gobernanza y ciberseguridad para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos utilizados en los modelos.

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México funcionará como hub de desarrollo para LATAM, aprovechando talento local para adaptar soluciones a marcos regulatorios y particularidades de cada país. La apuesta es construir productos locales seguros y escalables, no solo una oficina comercial, con el objetivo de “estar en México para México” y acelerar la adopción regional de legal tech.

Impacto en la práctica profesional

Al combinar abogados, ingenieros de software y especialistas en datos, ELTEMATE busca transformar cómo los profesionales legales agregan valor a las cadenas de negocio. El resultado esperado es una asesoría más ágil, precisa y eficiente, con menor carga operativa y mayor foco en análisis estratégico y cumplimiento tecnológico.

La iniciativa se apoya en un equipo global multidisciplinario y en una infraestructura de ciberseguridad robusta. La gobernanza de IA y la adaptación a marcos regulatorios locales son pilares centrales para garantizar que las soluciones sean confiables y cumplan con estándares de seguridad y privacidad.

ELTEMATE posiciona a Hogan Lovells como un actor que no solo adopta herramientas de IA, sino que las desarrolla y gobierna para ofrecer soluciones tecnológicas legales adaptadas a las necesidades y riesgos de América Latina.