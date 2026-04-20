Tim Cook dejará su cargo y John Ternus se convertirá en el nuevo CEO de Apple
Cook se convertirá en presidente ejecutivo
Los rumores eran ciertos. Tim Cook, quien fuera CEO de Apple durante mucho tiempo, dejará su cargo en septiembre de este año, y John Ternus, responsable de hardware de Apple, se convertirá en CEO.
Apple anunció el lunes, mediante un comunicado de prensa, que Cook dejaría su cargo tras 15 años como director ejecutivo. En el comunicado, escribió: "Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado la dirección de una empresa tan extraordinaria".
Sobre Ternus, dijo: «John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple a lo largo de 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro».El artículo continúa a continuación.
Ternus, que ha pasado cada vez más de un segundo plano a una presencia destacada en los lanzamientos de productos (como el reciente lanzamiento del MacBook Neo) y la WWDC , declaró en el comunicado: "Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple".
Aunque durante más de un año circulaban rumores sobre quién sucedería a Cook y, últimamente, si sería Ternus, el anuncio ahora resulta algo sorprendente. Al fin y al cabo, hace apenas unas semanas, Cook opinaba en numerosas entrevistas sobre los 50 años de historia de Apple , su trayectoria en la compañía y su posible futuro. Todo indicaba que permanecería en la empresa al menos unos años más.
Ahora bien, aunque Cook podría hablar en la próxima WWDC en Cupertino, California, será Ternus quien, en septiembre, presente el rumoreado iPhone 18, el posible iPhone Fold y las esperadas gafas de realidad aumentada iPhone Glass.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.