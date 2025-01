La filtración de la IA del Samsung Galaxy S25 insinúa importantes actualizaciones de Gemini

Las filtraciones revelan las nuevas herramientas de inteligencia artificial de Samsung Galaxy.

Gemini podría estar tomando un papel más activo como sustituto de Bixby

Como les compartimos anteriormente, el próximo 22 de enero se celebrara un nuevo Galaxy Unpacked de Samsung, donde descubriremos todo lo que necesitamos conocer de su nueva serie Galaxy S25.

Además, también podríamos recibir noticias del rumoreado Samsung Galaxy S25 Slim. Esperamos un montón de mejoras en el hardware, pero también en el software del teléfono -específicamente en el departamento de IA- y nuevas filtraciones apuntan precisamente a eso.

Los nuevos detalles llegan a través del medio tecnológico brasileño Tecnoblog (traducido del portugués), que afirma haber recibido activos oficiales de Samsung que destacan la nueva integración de Gemini y una función llamada «Now Brief». Esto sigue a anteriores teasers del Samsung Galaxy S25 que destacaban varios impresionantes trucos de IA que podrían estar de camino a los dispositivos Samsung de próxima generación.

Tome lo siguiente con una pizca de sal, como siempre, pero aquí hay tres características de Samsung Galaxy S25 AI pronto podríamos tener en nuestras manos.

Now Brief

Según la información filtrada, Now Brief parece ser una especie de informe matutino personalizado que la IA de tu teléfono te presenta y que contiene varias estadísticas útiles, como el tiempo que hace hoy y tu puntuación de energía basada en lo descansado que estás (presumiblemente medido por un anillo inteligente o un rastreador de fitness), así como recordatorios útiles para el día que tienes por delante. Por ejemplo, en la imagen filtrada Now Brief nos recuerda que utilicemos ese cupón para el café antes de que caduque en los próximos días.

También parece que tu Now Brief no tiene por qué llegar por la mañana, la parte final de la imagen filtrada nos muestra un resumen del día que acabamos de tener con «momentos memorables» para revivir y una visión general de cómo lo hemos hecho alcanzando nuestro objetivo de actividad diaria. Tanto si prefieres un resumen retrospectivo como si prefieres una guía que te ayude a afrontar el día que tienes por delante, parece que esta podría ser una ingeniosa herramienta de inteligencia artificial.

¿Adiós, adiós Bixby?

Como señalamos en el reciente episodio especial CES de nuestro podcast, Samsung tiene demasiados asistentes de IA con nombre propio. Está el Galaxy AI, el clásico Bixby y también el Gemini de Google, que utiliza a través del sistema operativo Android. Otra filtración de IA sugiere que los nuevos teléfonos tratarán de simplificar las cosas haciendo que Gemini sea más frontal y central.

No está claro si Bixby será eliminado, pero una imagen filtrada sugiere que Gemini tendrá al menos un papel más integrado en los nuevos teléfonos Samsung, sugiriendo que los usuarios podrán llamar más fácilmente al asistente de Google para que les ayude con tareas en varias aplicaciones Android y Galaxy (como YouTube y Samsung Notes).

Un asistente más inteligente y comprensivo

La misma filtración que anunciaba una mejor integración de Gemini también insinúa que la IA de Galaxy podrá realizar tareas en varias aplicaciones con una sola solicitud, y que la nueva IA de Galaxy comprenderá mejor lo que ocurre en el teléfono. El ejemplo de la imagen nos muestra una solicitud para que la IA guarde un resumen en Samsung Notes de lo que se dice en un vídeo de YouTube que se reproduce en el teléfono, lo que pone de relieve tanto la integración entre aplicaciones como la capacidad de Gemini para entender que debe prestar atención a los medios de comunicación en el dispositivo.