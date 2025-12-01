Las últimas filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 podrían haber revelado más especificaciones y apuntan a que su lanzamiento podría ser inminente

Se han filtrado las especificaciones completas del Galaxy S26.

Solo se muestran pequeñas mejoras.

Los teléfonos también han sido vistos en pruebas.

2026 está a la vuelta de la esquina y parece que desde los primeros meses del año podríamos tener algunas sorpresas de la mano de Samsung y sus smartphones de la serie Galaxy S26, sobre los que ahora tenemos bastante información gracias a nuevas filtraciones.

La primera filtración proviene del experimentado informante @UniverseIce, que ha publicado no una, sino dos veces, listas de especificaciones que supuestamente revelan todos los detalles clave del Galaxy S26, el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra (sin rastro del Galaxy S26 Edge).

Hay la habitual mejora en el procesador, que pasa a ser el Snapdragon 8 Elite Gen 5 o el Samsung Exynos 2600, dependiendo del modelo, pero, aparte de eso, no parece que haya demasiadas mejoras en perspectiva.

Al parecer, el Samsung Galaxy S26 estándar aumentará el tamaño de la pantalla, de 6.2 pulgadas a 6.3 pulgadas, y la capacidad de la batería pasará de 4000 mAh a 4300 mAh. Sin embargo, las cámaras, la RAM, el almacenamiento máximo y las velocidades de carga no cambiarán.

En cuanto al Samsung Galaxy S26 Plus, es muy similar al Samsung Galaxy S25 Plus. De hecho, la única diferencia que podemos apreciar en esta filtración, además del chipset, es un pequeño aumento en el peso, que pasa de 190 gramos a 194 gramos.

En cuanto al Galaxy S26 Ultra, de nuevo hay muchas similitudes. Sin embargo, se rumorea que la cámara teleobjetivo de 10 MP tendrá un sensor más grande, mientras que la velocidad de carga por cable aumentará de 45 W a 60 W. También se dice que será ligeramente más delgado.

Los fans de Samsung se sentirán decepcionados por los pocos cambios que se han introducido en los teléfonos de 2026, algo por lo que el fabricante ya ha sido criticado en el pasado: conformarse con pequeñas mejoras año tras año, en comparación con lo que hace Apple con los mejores iPhones.

La segunda filtración que tenemos proviene de @theonecid, quien afirma que el Galaxy S26 ha sido visto en un servidor de pruebas, ejecutando One UI 8.5. Eso sugiere que podríamos ver un lanzamiento ya en enero, aunque hay cierta incertidumbre al respecto.

