El Samsung Galaxy S25 Edge no tiene teleobjetivo, y eso me parece sorprendentemente bien

¿Por dónde iniciar? Lo sabemos, por lo obvio: el Samsung Galaxy S25 Edge es un smartphone impresionantemente delgado, pero, ¿eso es todo?

He sostenido su chasis de 5,8 mm en la mano y me he maravillado con su esbelto armazón de titanio, pero si he de ser sincero, su encanto era lo que alguien me amortiguaba por lo que al principio me parecía un déficit flagrante: la falta de un verdadero teleobjetivo.

Ahora, sin embargo, después de pasar un poco de tiempo con el nuevo teléfono Android y la evaluación de su inusual conjunto de características, veo las cosas un poco diferente, y creo que en última instancia, los consumidores también.

En primer lugar, la cámara del Samsung Galaxy S25 Edge es la siguiente:

En la parte frontal hay una cámara selfie gran angular de 12 MP que, sorprendentemente, tiene un campo de visión 5 grados más amplio que cualquier otro teléfono Galaxy S25 (85 grados frente a 80 grados FoV). ¿Tienes más amigos que quieren reunirse y contemplar tu teléfono ultrafino? Ahora puedes meterlos a todos en el encuadre.

Las cosas se ponen interesantes en la cámara trasera. En primer lugar, está la cámara ultra gran angular de 12 MP (120 FoV). Este objetivo es ideal para grandes angulares y macrofotografías y, en mi opinión, es la base de todo buen sistema de cámara de un buque insignia.

La lente restante es la más impresionante del S25 Edge. Es esencialmente el mismo sensor de 200MP que se encuentra en el Samsung Galaxy S25 Ultra de 1.299,99 dólares. Meter esa lente en un teléfono que comparte muchas de sus especificaciones con el Galaxy S25 Plus básico es inesperado y todo un logro si tenemos en cuenta que se trata de un smartphone de 5,8 mm y 163 gramos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No me sorprende

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Shooting a 1x (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Shooting at 2x on the main sensor (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) 10x digital zoom (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The selfie camera (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Incluso antes de ver por primera vez el S25 Edge en persona y mucho antes de conocer la hoja de especificaciones completa, supuse que el teléfono no incluiría un teleobjetivo decente. Al fin y al cabo, seguro que no hay espacio suficiente para un pericope, que necesita un prisma, un ángulo recto y espacio suficiente para alojar la tecnología de zoom óptico. Sin embargo, cuando me enteré de que el Galaxy S25 Edge partiría de 1.099,99 dólares sin ningún tipo de teleobjetivo, me llevé una decepción.

El sensor de 200MP ha cambiado mi perspectiva, no solo porque es una cámara excelente que usarás para disparar fotos binadas de alta calidad en su mayoría (normalmente en el rango de 12MP o 50MP), sino por lo que puedes hacer con ese sensor para crear un efecto de zoom.

"Calidad de zoom óptico 2x" es como Samsung describe lo que obtendrás con el S25 Edge. Lo que quieren decir es que en el modo de zoom 2x, el teléfono dispara a la resolución completa de 200MP del sensor de la cámara principal, y luego recorta en los mejores píxeles para un "zoom". Lo bueno de esto es que Samsung no está manipulando píxeles como lo hace con el zoom digital 10X. Se trata de píxeles artesanales que te harán sentir como si estuvieras el doble de cerca del sujeto.

Zoom frente a compromiso útil

No voy a mentir. Siempre preferiré más zoom óptico. Me encantaba el antiguo zoom óptico de 10 aumentos del Galaxy S23 Ultra, aunque solo fuera de 10 MP, y confío mucho en el zoom óptico de 5 aumentos del iPhone 16 Pro Max. También vale la pena señalar que Apple hace un poco similar de recorte del sensor para el rango de zoom 2X en sus cámaras Pro.

Sin embargo, lo que ofrece el Samsung Galaxy S25 Edge de 6,7 pulgadas es un buen compromiso. El teléfono no es sólo un Galaxy S25 estirado y aplastado. Es un híbrido que combina un bonito diseño delgado con el mejor sensor de la gama S25, que sólo comparte el Ultra, más caro.

Así que, aunque echo de menos el zoom más grande, creo que el Samsung Galaxy S25 Edge puede haber encontrado un punto óptimo para la fotografía. Por supuesto, lo sabré con certeza cuando probemos el teléfono.