El Galaxy S25 de Samsung está por llegar, pero ¿deberías actualizarlo? Aquí nuestro consejo

El Samsung Unpacked de enero está a la vuelta de la esquina y es probable que la nueva serie Samsung Galaxy S25 vea la luz.

La habitual campaña de reservas ya está en marcha, las filtraciones vuelan y es justo en esa época del año cuando solemos ver la serie «S» de dispositivos Galaxy. En resumen, es hora de empezar a plantearse esa actualización si eres fan de estos excelentes dispositivos de Samsung.

Para muchos, la decisión de actualizarse o no puede ser difícil: al fin y al cabo, es probable que se trate de dispositivos caros. Por eso, he elaborado una breve guía sobre lo que se puede esperar a finales de este mes en cuanto a ofertas, posibles nuevas funciones y mi opinión personal sobre si estos dispositivos merecerán la pena.

Antes de entrar en materia, hay que tener en cuenta que los dispositivos Samsung Galaxy suelen presentarse y reservarse inmediatamente después del Samsung Unpacked. El próximo evento está programado para la semana que viene, el miércoles 22 de enero, por lo que estos dispositivos están literalmente a la vuelta de la esquina.

Echa un vistazo a nuestro blog en directo Samsung Galaxy Unpacked 2025 para obtener más información sobre las noticias y rumores del Galaxy S25.

En primer lugar, reservar un dispositivo es una buena idea

Samsung Unpacked: Reservar traerá beneficios exclusivos

Ya están abiertas las reservas para los próximos nuevos smartphones Galaxy. Sólo tienes que registrarte por correo electrónico y obtendrás beneficios exclusivo al momento de hacer el pedido anticipado, así como la oportunidad de ganar un sorteo. Estos dispositivos se presentarán oficialmente en el evento Samsung Unpacked del 22 de enero, así que permanece atento a las novedades. (Valido en territorios seleccionados)

Ya he escrito un post sobre por qué es una buena idea reservar un Galaxy S25, así que puedes consultar esa página si quieres un resumen completo. En resumen, esta campaña de reserva es, por un lado, gratuita y, por otro, no te obliga a hacer un pedido anticipado. Además, si haces la reserva, recibirás 50 dólares en crédito en la tienda, que te servirán para comprar auriculares baratos, cargadores, fundas, etc. una vez que los dispositivos estén disponibles para la reserva.

Es probable que las rebajas sean considerables

(Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Como alguien que cubre las mejores ofertas de teléfonos móviles casi todas las semanas para TechRadar, déjame decirte directamente - reembolsos de canje van a dominar al menos el 90% de las promociones disponibles para los posibles actualizadores. Probablemente ya lo sepas, pero las rebajas son realmente el factor decisivo para la mayoría cuando se trata de conseguir una actualización.

La propia Samsung ya ha confirmado que habrá «ahorros adicionales de hasta 1.250 dólares» en sus ofertas iniciales de prepedido. Me sorprendería que no incluyera una rebaja de hasta 1.000 dólares para el Ultra (800 dólares para el S25 estándar), una ampliación de almacenamiento gratuita y, posiblemente, un par de auriculares u otro pequeño regalo. Se trata de un procedimiento habitual de la marca (véanse los recientes lanzamientos del Galaxy S24 y el Galaxy Z Fold 6, por ejemplo).

Es casi seguro que las principales operadoras sigan el ejemplo con promociones similares en el lanzamiento. Hace poco, Verizon ofrecía relojes Galaxy y tabletas Samsung gratis junto con los buques insignia de Android, una oferta bastante buena que espero que se repita para el lanzamiento del Galaxy S25.

Estas son (probablemente) las principales características que cabe esperar

Nuevos chipsets

Centrarse en las funciones de inteligencia artificial

Un rediseño

Un nuevo modelo Slim

Acabamos de publicar un magnífico resumen de las características rumoreadas del Samsung Galaxy S25 que merece la pena consultar si quieres un resumen completo de lo que esperamos. Para resumir, sin embargo, hay un buen número de fugas en este momento que sugieren los próximos dispositivos contarán con nuevos chipsets, un rediseño general, potencialmente una nueva cámara ultra gran angular, y una serie de nuevas características de IA - porque, ya sabes, es 2024 y cada teléfono necesita cosas AI ahora.

Uno de los rumores más interesantes que he visto hasta ahora sugiere que podría haber un nuevo modelo «Slim» en la gama. Esto podría ampliar la gama a cuatro modelos en total, a no ser que Samsung decida eliminar el a menudo ignorado Plus. El otro día publicamos unas imágenes filtradas del Galaxy S25 Slim que podrían dar una idea del aspecto que tendrá este modelo.

Volviendo a las nuevas características del Galaxy S25, es casi seguro que Samsung redoblará su apuesta por la inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, el teaser de Samsung Unpacked menciona específicamente «un verdadero compañero de IA» como principal argumento de marketing. Dado que el propio vídeo muestra a alguien el asistente de voz, es casi seguro que Samsung va a potenciar Bixby con soporte para tareas mucho más avanzadas.

¿Qué es importante para usted?

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Cuando se trata de actualizar, no hay un consejo clave que pueda dar a nuestros lectores. En general, tendrás una idea mucho más clara de lo que necesitas de tu dispositivo, del estado en que se encuentra el anterior y demás.

En mi opinión, a no ser que seas uno de los primeros en adoptarlo, los que ya tengan un Galaxy S24 no tendrán ningún problema en quedarse sin él. El Galaxy S25 será más potente y tendrá más funciones, sin duda, pero no creo que haya ninguna característica realmente «revolucionaria» en los rumores hasta la fecha que justifique ese redondeo. No obstante, si puedes conseguir una actualización gratuita, no dudes en aprovecharla.

Las cosas se ponen un poco más turbias para los dispositivos de la serie Galaxy S23 y anteriores. Es probable que un Galaxy S23 en buen estado de funcionamiento obtenga una rebaja decente a través del canje, por lo que es aconsejable entregarlo antes de que se devalúe. Además, es probable que el salto del hardware más antiguo al más reciente sea significativo si los nuevos dispositivos reciben una actualización de RAM, así como un nuevo chipset. Y, si las funciones de inteligencia artificial son importantes para ti, debes saber que los últimos chipsets se construirán desde cero para optimizar la inteligencia artificial. Varias de las últimas funciones de IA serán más lentas o directamente no serán compatibles con los dispositivos de series anteriores.